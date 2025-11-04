Die Rückkehr von Samus Aran rückt näher – und Nintendo schürt mit einem neuen Trailer weiter die Vorfreude auf "Metroid Prime 4: Beyond". Der Clip trägt den Titel "Survive" und liefert rund 70 Sekunden frische Eindrücke vom Planeten Viewros.

(© 2025 CURVED )

Es ist nicht das erste Gameplay, aber dafür das bisher spektakulärste: Mit Bosskämpfen, neuen Gegnern, starker Atmosphäre und einer Motorrad-Szene, die an einen Anime-Klassiker erinnert. Schon der Einstieg lässt keine Fragen offen: Samus’ Gunship liefert sich ein Luftgefecht, bevor die Kopfgeldjägerin auf ihrem futuristischen Motorrad – Vi-O-La – über eine Wüstenlandschaft rast und dabei Gegner attackiert. Der stylische Slide erinnert unübersehbar an die berühmte Szene aus Akira – eine Hommage, die bei Fans sicher gut ankommt. Neben der Action gibt es auch ruhigere Momente: Samus scannt etwa einen neuen Gegner, den sogenannten Psy-Bot-Soldaten.

Neue Schauplätze, frische Bosse – und ein alter Feind

Viewros scheint ein abwechslungsreicher Planet zu sein: Von dichtem Dschungel über eine düstere, futuristische Festung bis hin zur klassischen Lava-Zone ist alles dabei. Auch neue Bossgegner sind zu sehen – darunter Aberax, mit dem sich Samus im Trailer ein hitziges Gefecht liefert. Und als wäre das nicht genug, sorgt ein alter Bekannter für Spannung: Am Ende des Videos taucht Sylux auf – offenbar als zentraler Gegenspieler im neuen Metroid-Abenteuer.

Der Countdown läuft

Der Release von Metroid Prime 4: Beyond ist für den 4. Dezember angesetzt – pünktlich zur Feiertagssaison. Das Spiel erscheint sowohl für die Nintendo Switch als auch für deren Nachfolger Switch 2. Ob das Game am Ende auch spielerisch überzeugt, bleibt abzuwarten. Aber eines ist klar: Mit dem neuen Trailer bringt Nintendo die Metroid-Stimmung auf den Punkt – und lässt Fans nach all den Jahren des Wartens endlich wieder hoffen.

