Eingelocht: Lustige Wallpaper für das Samsung Galaxy S10 (Plus)

Roboter im Doppelpack: Bender auf dem Galaxy S10 Plus und R2D2 auf dem Galaxy S10.

Bei seinen eigenen Hintergrundbildern versucht Samsung die Kamera-Löcher im Display vom Galaxy S10 und S10 Plus zu verstecken. Dabei kann es sehr lustig sein, wenn die Frontkamera in das Wallpaper eingebaut ist.

Samsung scheint mit der eigenen Entscheidung, die Frontkamera des Galaxy S10 und S10 Plus in ein Loch im Display zu platzieren, nicht ganz glücklich zu sein. Dieser Gedanke drängt sich zumindest auf, wenn man sich die Wallpaper auf den Smartphones anschaut, bei denen die entsprechende Ecke des Bildschirms fast immer dunkel ist. Zum Glück gibt es das Internet und viele kreative Menschen, die passende Hintergrundbilder gebastelt haben, die die Kameras perfekt in Szene setzen.

Galaxy S10: Donuts, Star Wars und Animationsfilme

Das Samsung Galaxy S10 hat eine kreisrunde Kamera im Display. Die bietet sich nicht nur für einzelne Augen an, sondern kann auch den Basketball ersetzen, für das Loch im Donut stehen oder die Nasenspitze von Pu dem Bären sein.

Dezent, aber der Donut aus den Simpsons ist klar zu erkennen. (© 2019 CURVED)

Wer erinnert sich noch an Michael Jordan? (© 2019 CURVED)

Der Todesstern macht auch Selfies. (© 2019 CURVED)

R2D2 hat euch im Blick. (© 2019 Katrin Saalfrank)

Lasst euch nicht erschrecken. (© 2019 CURVED)

Immer der Nase nach. (© 2019 CURVED)





















Galaxy S10 Plus: Roboter und mehr

Das Samsung Galaxy S10 Plus fordert deutlich mehr Kreativität bei der Wallpaper-Erstellung. Durch die Dualkamera auf der Vorderseite ist das Loch im Display nicht kreisrund, sondern in die Länge gezogen. Neben dem iPhone Xs passen Roboter-Augen besonders gut. Aber auch Minions haben wir schon entdeckt.

Böse, aber lustig. (© 2019 CURVED)

Bender gibt es nicht nur alleine. (© 2019 CURVED)

Roboter eignen sich besonders gut: Wall-E. (© 2019 CURVED)

Der Mars Rover erkundet nicht nur den roten Planeten. (© 2019 CURVED)

Nummer 5 lebt! (© 2019 CURVED)

















Diese und weitere Wallpaper für das Samsung Galaxy S10 und S10 Plus findet ihr u.a. bei Reddit.

Wen oder was würdet ihr als Bildschirmhintergrund auf eurem Smartphone wählen, um die Kameras in Szene zu setzen? Verratet es uns in den Kommentaren.