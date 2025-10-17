Aktuelle Handy-Deals
Erneute PayPal-Störung: Login-Probleme sperren Nutzer aus

PayPal Firmenzentrale
Die Probleme bei PayPal wollen nicht aufhören: Eine erneute Störung verärgerte Nutzer (© 2015 PayPal )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel aktualisiert 17.10.25

Am Donnerstagabend lief bei PayPal offenbar einiges schief. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer meldeten, dass sie sich plötzlich nicht mehr einloggen konnten oder mitten in der Nutzung ausgeloggt wurden. Die Störungsberichte schossen in die Höhe – und das weltweit.

Gegen 17:00 Uhr begannen die ersten Probleme: Auf Problem-Trackern wie allestoerungen.de schnellten die Meldungen innerhalb von 30 Minuten auf über 6.000, während netzwelt.de sogar rund 40.000 betroffene Nutzer registrierte. Viele berichteten davon, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihre Konten hatten – besonders ärgerlich für Inhaber von Business-Accounts, die kurzfristig keine Finanzdaten einsehen konnten. Betroffen waren nicht nur Deutschland, sondern auch die USA, Großbritannien und anderen Ländern. Alles deutet also darauf hin, dass es sich um eine globale Störung handelte.

Nutzer teilen Fehlermeldungen – PayPal schweigt

Während die Probleme andauerten, sammelten sich auf X zahlreiche Beiträge, in denen User ihre Fehlermeldungen teilten. Ob Login-Versuch am Smartphone oder am Desktop – überall tauchten ähnliche Meldungen auf. Vom Unternehmen selbst gab es zunächst jedoch keine Stellungnahme. Für viele war das besonders frustrierend, da es innerhalb eines Monats bereits der zweite größere Ausfall war.

Bereits im August hatte PayPal mit einer globalen Störung zu kämpfen, die ebenfalls für reichlich Unmut sorgte. Damals äußerten einige Nutzer die Sorge, ihre Accounts könnten gehackt worden sein. Entsprechend groß war nun die Verunsicherung, als der Login erneut nicht funktionierte.

Entwarnung am Abend – Probleme weitgehend gelöst

Mittlerweile scheint sich die Lage aber wieder beruhigt zu haben. Am Donnerstagabend gingen die Störungsmeldungen deutlich zurück, und bei den meisten funktionierte der Login wieder problemlos. Auch in unserer Redaktion konnten sich Kollegen problemlos einloggen. PayPal selbst hat sich anscheinend bislang zwar noch nicht öffentlich geäußert, doch zumindest technisch scheint das Problem behoben zu sein.

Bleibt abzuwarten, ob PayPal noch ein offizielles Statement zum Problem nachreicht oder erklärt, was genau schiefgelaufen ist. Nach zwei Ausfällen innerhalb kurzer Zeit dürfte das Vertrauen vieler Nutzer jedenfalls etwas gelitten haben.

