Am Donnerstagabend lief bei PayPal offenbar einiges schief. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer meldeten, dass sie sich plötzlich nicht mehr einloggen konnten oder mitten in der Nutzung ausgeloggt wurden. Die Störungsberichte schossen in die Höhe – und das weltweit.

Das Apple-Maximum! Apple iPhone 17 Pro Max Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 62,99 € o2 ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr

✓ 189,00 € Anzahlung

ab 50,00 € Congstar Einzelkauf ohne Tarif ab 1449,00 € Amazon

Gegen 17:00 Uhr begannen die ersten Probleme: Auf Problem-Trackern wie allestoerungen.de schnellten die Meldungen innerhalb von 30 Minuten auf über 6.000, während netzwelt.de sogar rund 40.000 betroffene Nutzer registrierte. Viele berichteten davon, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihre Konten hatten – besonders ärgerlich für Inhaber von Business-Accounts, die kurzfristig keine Finanzdaten einsehen konnten. Betroffen waren nicht nur Deutschland, sondern auch die USA, Großbritannien und anderen Ländern. Alles deutet also darauf hin, dass es sich um eine globale Störung handelte.

is anyone else having trouble logging into PayPal?



I’m getting errors for my business and personal accounts, I just get sent in circles to try a different login method?? — Sash Vee ⛓️ that girl in the pit (@Sashuke25) October 16, 2025

Nutzer teilen Fehlermeldungen – PayPal schweigt

Während die Probleme andauerten, sammelten sich auf X zahlreiche Beiträge, in denen User ihre Fehlermeldungen teilten. Ob Login-Versuch am Smartphone oder am Desktop – überall tauchten ähnliche Meldungen auf. Vom Unternehmen selbst gab es zunächst jedoch keine Stellungnahme. Für viele war das besonders frustrierend, da es innerhalb eines Monats bereits der zweite größere Ausfall war.

What the fuck is wrong with PayPal ? Can’t login via app. Cant access my money. @PayPal ??? pic.twitter.com/rfsEdSVRl2 — Ted Rosen (@rosen_ted) October 16, 2025

Bereits im August hatte PayPal mit einer globalen Störung zu kämpfen, die ebenfalls für reichlich Unmut sorgte. Damals äußerten einige Nutzer die Sorge, ihre Accounts könnten gehackt worden sein. Entsprechend groß war nun die Verunsicherung, als der Login erneut nicht funktionierte.

Entwarnung am Abend – Probleme weitgehend gelöst

Mittlerweile scheint sich die Lage aber wieder beruhigt zu haben. Am Donnerstagabend gingen die Störungsmeldungen deutlich zurück, und bei den meisten funktionierte der Login wieder problemlos. Auch in unserer Redaktion konnten sich Kollegen problemlos einloggen. PayPal selbst hat sich anscheinend bislang zwar noch nicht öffentlich geäußert, doch zumindest technisch scheint das Problem behoben zu sein.

Bleibt abzuwarten, ob PayPal noch ein offizielles Statement zum Problem nachreicht oder erklärt, was genau schiefgelaufen ist. Nach zwei Ausfällen innerhalb kurzer Zeit dürfte das Vertrauen vieler Nutzer jedenfalls etwas gelitten haben.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht