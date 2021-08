Wenn Eltern ihre Kinder mit Handys ausstatten, kann das sehr teuer werden. Immerhin braucht jedes Familienmitglied einen eigenen Tarif mit SIM-Karte, oder? Nicht unbedingt, es gibt auch andere Optionen. Wir verraten euch, wie ihr Mama, Papa, Sohn und Tochter mit nur einem Familien-Handy-Tarif komplett mit Internet und Flatrate versorgt.

Inhaltsverzeichnis:

Der Familien-Handy-Tarif: Nutzt den Kombivorteil

Es ergibt Sinn, Kinder ab einem gewissen Alter mit einem Handy vertraut zu machen, damit sie entsprechende Medienkompetenz früh erlangen und zudem Mama sowie Papa bei Problemen immer erreichen können. Allerdings kommt dadurch einiges an Kosten auf die Eltern zu. Zählt der Haushalt beispielsweise vier Mitglieder, bezahlt ihr am Ende vielleicht hundert Euro oder sogar noch mehr im Monat, sofern ihr vier verschiedene Verträge abgeschlossen habt.

Sinnvoller wäre es, einen Kombivorteil zu nutzen, wie ihn beispielsweise o2 mit der Free-Starter-Flex-Partnerkarte bietet. Besitzt ihr einen o2-Tarif, wie zum Beispiel den o2 Free M, dann könnt ihr die Flex-SIM-Karte für euer Kind für 4,99 Euro im Monat (9,99 Euro Anschlussgebühr) hinzubuchen. Die Kosten zählt o2 zum normalen Tarif hinzu und bucht alles zusammen ab.

Ihr habt damit also nicht zwei Verträge, sondern einen Familien-Handy-Tarif. Praktisch, zumal die Konditionen nicht schlecht sind: Für die 4,99 Euro extra bekommt ihr eine SIM-Karte mit 1 GB LTE-Datenvolumen, Allnet-Flatrate und Roaming. Außerdem hat O2 Sicherheitsoptionen integriert, die das Kind schützen. Es ist zum Beispiel nicht möglich, Datenpakete kostenpflichtig nachzubestellen, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist.

o2 Flex bis zu viermal kombinieren: Ein Handy-Vertrag für die ganze Familie

Sofern ihr einen Haupttarif bei o2 habt, könnt ihr die Free-Starter-Flex-Partnerkarte bis zu viermal dazu bestellen. Insgesamt hättet ihr damit also fünf SIM-Karten. In Kombination mit dem o2 Free S für 19,99 Euro zahlt ihr so gerade einmal rund 40 Euro im Monat und versorgt alle Familienmitglieder mit mobilen Daten sowie Allnet-Flatrates.

Falls ihr noch keine o2-Kunden seid, könnt ihr beispielsweise den o2 Free Starter Flex mit dem iPhone SE in Kombination als Ersttarif abschließen. Empfehlenswert ist das allerdings nicht, denn dann kostet der Tarif monatlich 24,99 Euro. Es sei denn ihr holt euch dazu gleich einen zweiten Haupttarif, denn dann regelt o2 die monatlichen Kosten automatisch auf 4,99 Euro herunter.

Laufzeit und Kündigungsbedingungen: Was es zu beachten gilt

Die zum Familien-Handy-Tarif dazugebuchten Free-Starter-Flex-Partnerkarten besitzen keine Laufzeit. Das bedeutet, dass ihr sie jederzeit zu einer Kündigungsfrist von 30 Tagen bis zum Ende eines Abrechnungsmonats, abbestellen könnt.

Bei der Kündigung des Haupttarifes gilt es ganz besonders aufzupassen. Von dem Moment an, zu dem der Vertrag ausläuft, bezahlt ihr monatlich anstelle der 4,99 Euro die vollen 24,99 Euro pro Free-Starter-Flex-Partnerkarte. Das kann sehr teuer werden, also nicht vergessen, die Tarife der Kinder mit zu kündigen.