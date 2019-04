"Fortnite" und die Avengers machen erneut gemeinsame Sache

Wenn die Avengers mit "Endgame" in die Kinos zurückkehren, halten sie auch Einzug in "Fortnite". Offenbar planen die Entwickler ein Crossover-Event mit den Marvel-Helden – erneut. Zwar hat Epic noch keine Details genannt, doch dafür deutet ein Teaser-Bild an, was uns erwarten könnte.

Das Crossover-Event zwischen "Fortnite" und den Avengers startet bereits am 25. April 2019, wie die Macher auf Facebook ankündigen. Auf dem Teaser-Bild am Ende des Artikels ist ein "Fortnite"-Charakter mit einer besonderen Waffe zu sehen: dem Schild von Captain America. Mehr geht aus dem Tweet leider nicht hervor.

Sieg mit Schildschlag?

Das Bild könnte nun andeuten, dass der Captain-America-Schild für kurze Zeit als Waffe in "Fortnite" verfügbar sein wird. Ganz nach dem Vorbild des Marvel-Helden könnt ihr diesen womöglich auf eure Feinde schleudern oder ihn zum Schutz vor Kugeln einsetzen. Vielleicht haben auch noch weitere Avenger-Waffen oder -Skins ihren Auftritt im Battle-Royale-Titel. In Kürze dürfte Epic hierzu weitere Informationen liefern.

Es handelt sich nicht um das erste Crossover zwischen den Avengers und "Fortnite". Im Mai 2018 stattete bereits Marvel-Bösewicht Thanos dem beliebten Titel einen Besuch ab. In diesen konnten sich Spieler verwandeln, wenn sie den mächtigen Infinity-Handschuh auf der Spielkarte gefunden haben. Es handelte sich um ein Event zum Start des Films "Avengers: Infinity War".

In Deutschland könnt ihr "Avengers: Endgame" ab dem 24. April 2019 im Kino sehen – also einen Tag vor dem Start des "Fortnite"-Events. Im Film geht der Kampf gegen Thanos weiter. Die Trailer haben bereits angedeutet, mit welchem Plan die Helden doch noch den Sieg erringen könnten.