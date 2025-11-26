Wer ein praktisches und günstiges Schnellladegerät für unterwegs sucht, ist bei diesem Top-Deal genau richtig: Mit dem 45 W 3-in-1-Netzteil von Ugreen ladet ihr etwa das Galaxy S25 Ultra und andere Gadgets schnell auf. Zum Black Friday bei Amazon gibt es das kleine Ladegerät stark rabattiert. Ihr zahlt für kurze Zeit gerade einmal 12,99 €. Hier könnt ihr zugreifen.

Ugreen 45 W Schnellladegerät bei Amazon: Highlights im Überblick

sehr kompaktes Netzteil – ideal für unterwegs

3-in-1-Ladegerät – gleichzeitig laden via 2x USB-C + 1x USB-A

bis zu 45 W Leistung – für schnelles Aufladen

unterstützt Schnellladeprotokolle (z. B. PD, PPS) – wichtig für viele Smartphones (z. B. Galaxy S25 Ultra)

ideal für Smartphones, Kopfhörer und mehr

3-in-1-Netzteil für Galaxy S25 Ultra & Co.: Deshalb ist es praktisch

Das Ugreen 45 W 3-Port PPS Schnellladegerät ist ideal für euch, wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen Netzteil seid, das: euch schnelles Aufladen von vielen Geräten ermöglicht nicht zu viel Platz zu Hause oder in der Tasche beansprucht und dank der drei Ports (USB-C und USB-A) Flexibilität bietet. Vor allem unterwegs ist das kleine Ladegerät eine gute Wahl.

Da es den PD-Standard (Power Delivery) inklusive "PPS" (Programmable Power Supply) unterstützt, genießt ihr hohe Ladgeschwindigkeiten bei vielen Geräten – etwa von Apple oder Samsung. So erreicht ein Galaxy S25 Ultra in nur 30 Minuten bis zu 67 Prozent der Gesamtkapazität. Nutzt ihr ein Netzteil ohne PPS, sind bei vielen Smartphones nur deutlich niedrigere Ladegeschwindigkeiten möglich.

Gut zu wissen: Von Hersteller zu Hersteller unterscheiden sich die präferierten Spannungen beim Laden, weshalb die Resultate oft schwanken. Selten deckt ein Ladegerät alles ab. Das Ugreen-Netzteil ermöglicht schnelles Laden vieler Geräte, weshalb wir es empfehlen können.

Tipp: Wollt ihr beim Galaxy S25 Ultra das absolute Maximum erreichen und könnt auf mehrere Ports verzichten: Schaut euch das Anker 313 Ace 45 W USB-C-Ladegerät (Amazon) an.

Deal im Preis-Check: Das lohnt sich wirklich

Wir haben es eingangs schon erwähnt: Amazon hat das Ugreen 45 W 3-Port PPS Schnellladegerät als Teil der Black-Friday-Deals stark rabattiert. Da während der Deal-Wochen nicht alle Angebote zwangsweise gut sind, haben wir das Ganze für euch mithilfe von Preistrackern (z. B. Keepa) geprüft. Das Ergebnis: Aktuell bekommt ihr das kompakte Ladegerät für 12,99 € statt 19,99 € tatsächlich zum Bestpreis. Günstigere Angebote gab es in der Vergangenheit nicht (Durchschnitt: 17,24 €). Es ist also ein echter Deal, bei dem ihr bedenkenlos zugreifen könnt.

