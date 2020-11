Android 11 ist bislang nicht für Galaxy S20 und Co. verfügbar. Das soll sich bereits in wenigen Wochen ändern. Erste Updates rollen im November aus.

Her damit 14

Her damit 14

Galaxy S20 und Co. bekom­men Android 11: Samsung bestä­tigt Novem­ber-Release

Welches ist das erfolgreichste 5G-Smartphone in diesem Jahr? Strategy Analytics hat dies untersucht und eine Top 5 erstellt.

Samsung Galaxy S20: Bald könnt ihr Android 11 und One UI 3.0 auspro­bie­ren Francis Lido 06.10.20

Her damit 11

In Samsungs Heimatmarkt bekommt das Galaxy S20 derzeit die Beta zu Android 11 und One UI 3.0. Auch in Deutschland könnt ihr beides bald testen.