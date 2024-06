Für kurze Zeit: Galaxy S24 zum beinahe halben Preis mit Vodafone-Tarif

Das Samsung Galaxy S24 gehört zu den beliebtesten Smartphones des Jahres 2024. Vodafone macht euch dafür derzeit ein spezielles Angebot: Holt Ihr euch das Galaxy S24 bis zum 3. Juli 2024 inklusive ausgewählter Tarife, zahlt ihr für das Smartphone nur 480 Euro und erhaltet das doppeltes Datenvolumen. Unter Umständen gibt's für euch sogar weitere Sparmöglichkeiten.

Samsung's UVP für das Galaxy S24 liegt bei 849 Euro. Holt ihr euch das S24 über den Vodafone-Deal, spart ihr beim Gerätekauf also knapp 44 Prozent. Denn: Ihr zahlt nur einen Euro für das Handy an, und monatlich 20 Euro (über 24 Monate), was in den oben genannten Deal-Preisen bereits enthalten ist.

Sucht ihr gerade einen Tarif direkt bei Vodafone und wollt ein Galaxy S24, ist das ein guter Preis. Selbst bei Amazon ist das S24 derzeit nur ab 800 Euro zu haben.

Deal mit GigaMobil M im Detail

Das Angebot gilt für mehrere Tarife. Etwa das Bundle aus dem Tarif GigaMobil M und Samsung Galaxy S24. Monatlich zahlt ihr für Handy und Tarif 59,99 Euro und leistet eine einmalige Zahlung für das Smartphone von nur 1 Euro (statt 299 Euro). Zusätzlich bekommt ihr ganze 50 GB Datenvolumen (statt 25 GB). Mit dabei sind selbstredend auch Telefonie- und SMS-Faltrates in alle deutschen Netze und im EU-Ausland.

So setzt sich der Preis von 59,99 Euro zusammen:

GigaMobil M: 39,99 Euro pro Monat

Galaxy S24: 20 Euro pro Monat

Jetzt bei Vodafone zuschlagen: S24 und GigaMobil M für 59,99 Euro

Für junge Leute: Deal mit GigaMobil Young L

Seid ihr jünger als 28 Jahre profitiert ihr zusätzlich von Vodafones Angeboten für junge Leute. Für diesen Fall legen wir euch das Bundle aus Samsung Galaxy S24 und dem Tarif GigaMobil Young L ans Herz. Hier erhaltet ihr für monatlich 50,39 Euro neben dem Premium-Smartphone einen Tarif mit 100 GB Datenvolumen – statt der regulären 50 GB. Telefonie- und SMS-Flat sind ebenfalls dabei.

So setzt sich der Preis von 50,39 Euro zusammen:

GigaMobil Young L: 30,39 Euro pro Monat

Galaxy S24: 20 Euro pro Monat

Jetzt bei Vodafone kaufen: S24 und GigaMobil Young L für 50,39 Euro

So spart ihr monatlich 10 Euro extra

Vodafone bietet euch noch weitere Möglichkeiten zum sparen. Wenn ihr schon Internet oder Festnetz von Vodafone habt, spart ihr noch einmal 10 € und bekommt obendrein noch zusätzliches Datenvolumen.

Außerdem könnt ihr euer altes Handy gegen das Galaxy S24 tauschen – und der Mobilfunkanbieter belohnt euch dafür. Reicht ihr euer altes Handy ein erhaltet ihr den Restwert des Smartphones und zusätzlich 120 € Tauschbonus. Damit senkt ihr die effektiven Kosten noch weiter und tut außerdem etwas gutes für die Umwelt.

Das Galaxy S24 im Überblick

Das Samsung Galaxy S24 ist mit 6,2 Zoll Displaydiagonale das kompakteste Premium-Smartphone der S24-Reihe. Es bietet euch mindestens 128 GB Speicherplatz und 8 GB RAM. In Kombination mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 bringt es jede Menge Leistung mit.

Die Hauptkamera bietet eine Auflösung von 50 MP. Außerdem könnt ihr mit einer 10 MP starken Tele-Linse und einer Ultraweitwinkellinse mit 12 MP Auflösung fotografieren.