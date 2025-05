Wer mit Samsungs superdünnem Galaxy S25 Edge liebäugelt, sollte noch vor dem offiziellen Release zuschlagen. Denn exklusiv für Vorbesteller gibt es ein äußerst attraktives Angebot. Sobald das Gerät in den Handel gelangt, ist die Chance vertan.

Jetzt gratis Speicher-Upgrade sichern:

Samsungs Aktion läuft bis zum 29. Mai 2025 und gewährt euch beim Kauf des Galaxy S25 Edge ein kostenloses Speicher-Upgrade. Heißt: Ihr bezahlt nur den Preis für 256 GB, bekommt aber 512 GB. Regulär müsstet ihr dafür 120 Euro mehr bezahlen. Ihr könnt das Angebot sowohl beim Direktkauf – etwa über Amazon für 1249 Euro – als auch in Kombination mit einem Handytarif – etwa bei o2 für 49,99 Euro mtl. – in Anspruch nehmen. Gut zu wissen: Exklusiv bei Amazon gibt's eine kostenlose Garantieverlängerung auf drei Jahre dazu.

Nur bis 29.05. – 512 GB zum Preis von 256 GB:

Das superdünne Samsung-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Edge Dünner geht's fast nicht: Das Samsung Galaxy S25 Edge begeistert mit ultraflachem Design, bärenstarker Leistung, großem Top-Display und sehr guter 200-MP-Kamera. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Edge Technische Daten inkl. Top-Tarif (Unbegrenztes Datenvolumen)

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB Empfehlung der Redaktion ab 49,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB)

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag

Für kurze Zeit: 512 GB zum Preis von 256 GB ab 1249,00 € Amazon

Wie gut ist das Galaxy S25 Edge?

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist ein hervorragendes Smartphone, das nicht nur durch sein superdünnes Gehäuse (5,8 mm) besticht. Es ist auch in nahezu allen Bereichen exzellent ausgestattet. Zu den Highlights zählen die superscharfe 200-MP-Kamera, der bärenstarke Chipsatz Snapdragon 8 Elite for Galaxy und das brillante Dynamic AMOLED 2x Display im 6,7-Zoll-Format.

Geräte im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Modell Galaxy S25 Edge Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 49,99 € o2 ab 43,99 € Blau ab 1249,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel Pixeldichte 513 ppi Technologie Dynamic AMOLED Frequenz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Gorilla Glass Ceramic 2 Maße Größe 158.2x75.5x5.85 mm Material Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Gewicht 163 g Wasserdicht IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Taktrate bis zu 4.47 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB Akkuleistung 3900 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 24 h Wireless Charging ja h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Update-Zeitraum Android- und Sicherheitsupdates bis 2032 Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C microSD nein Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 1249 Euro (UVP)

Galaxy S25 Edge: Mit Vertrag erschwinglicher

Ihr seid gerade knapp bei Kasse, wollt euch das kostenlose Speicher-Upgrade aber nicht entgehen lassen? Bestellt ihr das Galaxy S25 Edge mit Vertrag, fällt in der Regel nur eine niedrige Einmalzahlung an. Bei o2 etwa beträgt die Anzahlung lediglich 1 Euro. Hinzu kommen nur die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro. Denn der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro entfällt derzeit. Und: Neben dem Galaxy S25 Edge bekommt ihr für 49,99 Euro im Monat einen echten Top-Tarif: Der O2 Mobile Unlimited Smart bietet euch unbegrenztes Datenvolumen im 5G-Netz von Telefónica.

