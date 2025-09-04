Samsung erweitert seine Galaxy-S25-Reihe um ein neues Modell: das Galaxy S25 FE. Die Fan Edition ist ab sofort erhältlich und bringt einige spannende Funktionen der teuren Flaggschiff-Geräte in ein günstigeres Format. Besonders interessant: Das Smartphone startet direkt mit One UI 8 auf Basis von Android 16 – und das in einer stabilen Version.

Optisch bleibt sich Samsung treu. Das Galaxy S25 FE erinnert an seine Vorgänger, wirkt durch schmalere Displayränder aber moderner und liegt mit 190 Gramm angenehm leicht in der Hand. Das Gehäuse ist ebenso robust wie bei den teureren Modellen: IP68-Zertifizierung und ein verstärkter Aluminiumrahmen sind mit dabei. Das 6,7 Zoll große Dynamic AMOLED Display unterstützt eine Bildwiederholrate von 120 Hertz.

Größere Batterie und bekannte Kamera

Als Antrieb dient ein Samsung Exynos 2400. Der Akku bietet eine Kapazität von 4900 mAh und lässt sich erfreulich schnell aufladen (45 W)

Die Kamera-Ausstattung kennt ihr bereits vom Vorgängermodell: 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, 12-MP-Ultraweitwinkel und ein 8-MP-Teleobjektiv mit dreifachem optischen Zoom.

Neu ist die 12-MP-Frontkamera, die für Selfies mehr Schärfe liefern soll. Unterstützt wird das Ganze von Samsungs KI: Super HDR, ein Nachtmodus mit weniger Bildrauschen und smarte Editier-Tools wie die "Generative Bildbearbeitung" oder "Foto-Assistent" sind an Bord.

KI-Features und lange Update-Garantie

Auch softwareseitig zeigt sich die Fan Edition modern. Mit One UI 8 auf Basis von Android 16 ziehen zahlreiche neue KI-Funktionen ein. Dazu gehört die "Now Bar", die euch direkt auf dem Sperrbildschirm nützliche Infos anzeigt, oder "Now Brief", das euren Tag zusammenfasst. Außerdem bringt das Gerät Googles "Circle to Search" und den Sprachassistenten "Gemini Live" mit, inklusive sechs Monaten Zugang zu Google AI Pro.

Das Galaxy S25 FE ist in vier Farben erhältlich (Icyblue, Jet Black, Navy und Weiß) und bietet wahlweise 128, 256 oder 512 GB Speicher. Mit einem Startpreis von 749,99 Euro und sieben Jahren Update-Garantie will Samsung hier ein Gerät liefern, das viele Jahre aktuell bleibt.

