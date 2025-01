Das Galaxy S25 Ultra ist ab sofort vorbestellbar. Und vielerorts gibt es schon einen spannenden Deal: Sichert ihr euch das Smartphone jetzt, bekommt ihr 512 GB internen Speicher – zum Preis des günstigeren Modells mit 256 GB. Und noch mehr. Insbesondere bei Vodafone könnt ihr extrem sparen, wenn ihr alle derzeitigen Aktionen des Providers mitnehmt.

Direkt zu den Deals mit gratis Speicherupgrade:

Wie viel spart ihr effektiv?

Aufgrund des Gratis-Speicherupgrades ist die Ersparnis grundsätzlich bei mindestens 100 Euro. Rechnern wir bei den Taribundles mit Effektivpreisen, fällt diese umso höher aus.

263 Euro sparen bei o2

Bei o2 ist das Bundle ab 59,99 Euro mit dem Tarif o2 Mobile M verfügbar. Dafür gibt's 30+ GB im Monat. Für 5 Euro im Monat mehr sind es 100+ GB im o2 Mobile L. Aber: wie viel Geld spart ihr damit effektiv wirklich?

Ohne Aktion wäre das Galaxy S25 Ultra mit 512 GB Speicher für 1569 Euro vorbestellbar – mit dem gratis Speicherupgrade spart ihr hier also schon einmal über 100 Euro – und das auch bei Amazon. Den o2 Mobile M bietet o2 einzeln für 24,99 Euro an (Aktionspreis). Rechnen wir nun die reinen Tarifkosten über 36 Monate heraus, bleibt ein Effektivpreis von 1305,98 Euro (inklusive Anschlusspreis, Versand und Co.). Ihr spart also etwa 263 Euro gegenüber dem Einzelkauf.

Für eine höhere Ersparnis könnt ihr noch euer Altgerät bei o2 einsenden. Hier gibt es allerdings derzeit keine besonderen Aktionen wie einen Tauschbonus, gesicherten Mindestwert oder allgemein Cashback für Neukunden. Das sieht bei Vodafone anders aus.

Zwei Vodafone-Aktionen machen S25 Ultra zum Schnäppchen

Bei Vodafone sieht es so aus: Entscheidet ihr euch für (unsere Empfehlung) das Bundle mit dem Gigamobil S (25 GB Datenvolumen), zahlt ihr 24 Monate lang 62,49 Euro im Monat und einmalig 349,90 Euro. Effektiv zahlt ihr somit nur 1076,89 Euro für das Handy, was eine Ersparnis von 492,11 Euro bedeutet. Allerdings gibt's hier derzeit zwei Aktionen die den Preis ordentlich drücken können.

Wichtig: Noch bis zum 29. Januar bekommen Vodafone-Neukunden 200 Euro Cashback. Wenn ihr euer altes Handy abgebt, erhaltet ihr zudem 240 Euro Tauschbonus und mindestens 60 Euro für das Altgerät (oder höher, wenn das entsprechende Gerät mehr Restwert hat).

So könnt ihr noch mal mindestens 500 Euro sparen. Damit landet das Galaxy S25 Ultra bei einem Effektivpreis von 576,89 Euro, was fast 1000 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegt! Selbst die Gesamtkosten für Vertrag und Handy liegen in dem Fall 212,35 Euro unterhalb des regulären Anschaffungspreises der 512-GB-Varriante.

Das Galaxy S25 Ultra ist ab dem 7. Februar 2025 lieferbar. Wenn ihr also ohnehin euren Tarif aktualisieren wollt, spart ihr hier Geld bei der Handyanschaffung.

-> Direkt zum Deal: Galaxy S25 Ultra bei Vodafone mit Cashback und Tauschbonus

Wohl bestes Smartphone 2025 – mit speziellem Display

Das Galaxy S25 Ultra ist das voraussichtlich beste Android-Handy des Jahres 2025. Es bietet Highlights wie eine Vierfach-Kamera (zwei Zoom-Linsen, Ultraweitwinkel und Weitwinkel) mit einer 200-MP-Hauptlinse. Und dazu gibt es ein großes 6,9 Zoll Display mit 120 Hz matter Darstellung. Damit sehen Fotos auf dem Screen wie gedruckt aus.

Mit dabei ist natürlich wieder der Eingabestift S Pen, mit dem ihr auf dem Bildschirm schreiben und diverse Aktionen ausführen könnt. Und wenn ihr schon immer einmal mit einer KI plaudern wolltet, geht das ganz einfach über eine der Seitentasten. Auch die Bauqualität spricht für sich: Wie bei den Pro-Modellen von Apple kommt ein Rahmen aus Titan zum Einsatz.

