Nachdem Samsung die Galaxy-S22-Modelle der Öffentlichkeit präsentiert hat, wird es Zeit sich Gedanken zu Samsungs nächsten Smartphone-Highlights zu machen. Dazu gehören wohl vor allem die kommenden Foldables. Erste Renderbilder zeigen das mögliche Design des Galaxy Z Fold 4.

Bisher kann man wohl behaupten, dass vor allem Samsung in den Foldable-Markt investiert. Mit dem Galaxy Z Flip 3 und dem Galaxy Z Fold 3 hat man 2021 bereits die dritte Generation von faltbaren Samsung-Handys (hier mit Vertrag) in die Regale gebracht. Dabei zeigt auch unser Test zum Galaxy Z Flip 3, dass man die noch frische Produktkategorie auf ein ansehnliches Level von Ausgereiftheit hieven konnte. Die Technik-Welt geht wohl zu Recht davon aus, dass uns in diesem Jahr die vierte Generation Galaxy-Foldables erwartet. Ein Designer zeigt uns nun auf Twitter, wie das Galaxy Z Fold 4 aussehen könnte.

Kameradesign des Galaxy S22 Ultra?

Bei der zugegebenermaßen sehr detailverliebten Darstellung fällt sofort auf: Das Design der Hauptkamera hat sich geändert. So erinnern die drei ins Gehäuse eingelassenen Linsen an die Kamera des Galaxy S22 Ultra. Bei der hat sich Samsung wohl wiederum von seiner eigens eingestellten Note-Serie inspirieren lassen: Das weiterhin vom Galaxy S22 (hier mit Vertrag) und S22+ bekannte Design mit Kamerainsel gehört beim Ultra-Modell der Vergangenheit an.

Laut der Renderbilder, setzt Samsung auch beim kommenden Galaxy Z Fold 4 auf einen Fingerabdrucksensor an der Seite. Das hat der südkoreanische Hersteller schon beim Galaxy Z Fold 3 (hier mit Vertrag) so eingesetzt. Da es sich hierbei allerdings um reine Spekulation handelt, bleibt die Hoffnung auf einen ins Display integrierten Fingerabdrucksensor weiterhin bestehen.

Galaxy Z Fold 4 mit integriertem S-Pen?

Ein Feature das Samsung mit seinen Note-Modellen eingeführt hat und ebenfalls im S22 Ultra integriert hat, ist der im Gehäuse untergebrachte S-Pen. Geht man davon aus, dass die Renderbilder der Realität entsprechen, wird Samsung das auch für das Galaxy Z Fold 4 umsetzen. Das wäre im Vergleich zum aktuellen Vorgänger ein deutlicher Schritt nach vorne: Derzeit muss man den S-Pen für das Galaxy Z Fold 3 anderweitig verstauen.