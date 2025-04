Neu für Galaxy S25 und Pixel 9: Google-KI kommentiert bald euer Leben

Google bringt Bewegung in den KI-Alltag – und das zuerst auf zwei ganz bestimmten Smartphone-Reihen: Das Galaxy S25 und Pixel 9 bekommen als Erste Zugriff auf eine neue Funktion von Gemini Live. Die Kamera- und Screenshare-Features machen aus dem KI-Chatbot einen virtuellen Assistenten mit Augen – im wahrsten Sinne.

Mit dem aktuellen Update wird Gemini Live deutlich interaktiver. Denn wer ein Galaxy S25 oder ein Modell der Pixel-9-Serie besitzt, kann jetzt via Kamera direkt mit der KI kommunizieren. Zeigt ihr zum Beispiel einen Gegenstand oder eine Website, analysiert Gemini Live das Bild in Echtzeit und gibt euch passende Antworten oder Tipps.

Unser Tipp für Foto-Fans Google Pixel 9 Googles Pixel 9 ist mit einer fantastischen Kamera ausgestattet und ein sehr guter Allrounder mit spannenden KI-Funktionen. Nicht nur Foto-Enthusiasten werden begeistert sein. Jetzt mehr erfahren: Google Pixel 9: Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 34,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (20 GB) ab 26,99 € Blau ohne Vertrag ab 624 € Amazon

Auch andere Geräte werden das Feature via Update bekommen. Dort werden die neuen Funktionen aber exklusiv zahlenden Nutzern von Gemini Advanced zur Verfügung stehen. Auf den Pixel-9-Modellen steht es zeitlich unbegrenzt gratis zur Verfügung, auf den Galaxy-S25-Modellen zumindest fürs Erste. Der Hersteller gibt den Zeitraum in seiner Pressemitteilung nicht genau an.

So nutzt ihr die neue Funktion

Die Bedienung ist denkbar einfach: Mit einem Fingertipp aktiviert ihr den Live-Modus, haltet die Kamera auf ein Objekt – und stellt eure Fragen. Ob Infos zum Deko-Fisch im Aquarium oder Kaufberatung beim Online-Shopping: Gemini Live liefert Antworten, während ihr das Objekt auf dem Display seht. Alternativ könnt ihr per Screenshare auch ganze Webseiten freigeben, damit die KI euch zum Beispiel bei Styling-Fragen unterstützt oder Produkte miteinander vergleicht.

Vorgestellt hatte Google das Feature ursprünglich unter dem Codenamen "Project Astra" auf der I/O 2024. Jetzt wird es Realität –zunächst auf dem Galaxy S25 und Pixel 9. Damit setzen Samsung und Google ein klares Zeichen: Wer aktuelle Top-KI-Funktionen nutzen will, ist mit diesen Geräten einen Schritt voraus.

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten inkl. Top-Tarif (Unendlich Datenvolumen) ab 37,49 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB)

inkl. Tablet Galaxy Tab A9 ab 38,99 € Blau Ohne Vertrag

Doppelt Speicher ab 939 € Amazon

Noch nicht für alle – aber das ändert sich

Auch wenn der Rollout gerade erst begonnen hat, tauchen erste Nutzerberichte etwa auf Reddit auf. Dort wurde bestätigt, dass die neuen Gemini-Live-Funktionen bereits auf weiteren Geräten wie einem Xiaomi-Smartphone gesichtet wurden. Ein breiterer Start scheint also absehbar – zumindest für alle mit Gemini-Abo.

Preis-Leistungs-Champion Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G Eines der besten Mittelklasse-Handys: Das Redmi Note 14 Pro+ bietet eine gute Kamera, schnelles Laden, viel Speicherplatz und genug Leistung für wenig Geld. Mehr Details: Redmi Note 14 Pro+ Technische Daten inkl. günstigem Tarif (20 GB)

inkl. Redmi Buds 6 Pro Empfehlung der Redaktion ab 15,99 € Blau Ohne Vertrag ab 399,90 € Amazon

Wichtig zu wissen: Die Features sind nur für Nutzer ab 18 Jahren freigeschaltet. Schul- und Business-Accounts bleiben außen vor. Außerdem ist Gemini Live aktuell nur in bestimmten Ländern verfügbar, unterstützt aber immerhin 45 Sprachen.

