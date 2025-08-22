Aktuelle Handy-Deals
Google Pixel 10: Das sind die 10 besten neuen KI-Features

Das Pixel 10 ist ein KI-Spezialist (© 2025 Google )
22.08.25

Google hat die Pixel-10-Serie offiziell vorgestellt. Neben starker Hardware bieten die Geräte modernste KI-Features. Wir haben die zehn spannendsten für euch herausgesucht.

Inhaltsverzeichnis

  1. Übersetzungen mit eurer eigenen Stimme
  2. Kamera-Coach hilft beim Fotografieren
  3. 100x Pro Res Zoom
  4. Fotos mit Textbefehlen bearbeiten
  5. Anrufassistent statt Voicemail
  6. Magic Cue: Leider noch nicht in Deutschland
  7. Eigene Tagebuch-App
  8. Daily Hub für den Überblick
  9. Raise to Talk auf der Pixel Watch
  10. Gemini Live mit neuer Stimmenvielfalt

Von cleverer Kamerahilfe über personalisierte Vorschläge bis hin zu einer Tagebuch-App: Google will mit dem Pixel 10 zeigen, was moderne KI im Alltag wirklich leisten kann. Manche Funktionen werden wahrscheinlich später auch auf ältere Pixel oder andere Android-Geräte kommen – doch zuerst feiert das Pixel 10 Premiere.

Übersetzungen mit eurer eigenen Stimme

Telefon-Übersetzungen klingen jetzt fast wie ihr selbst: Das Pixel 10 erzeugt eine KI-Version eurer Stimme und gibt die Übersetzung damit wieder – aktuell in ausgewählten Sprachen wie Deutsch, Englisch, Spanisch und Japanisch. Die Verarbeitung läuft on-device; Audio wird laut Google nicht gespeichert.

Kamera-Coach hilft beim Fotografieren

Nicht jede oder jeder ist ein geborener Profi-Fotograf. Der Kamera-Coach im Pixel 10 soll euch Schritt für Schritt zeigen, wie ihr bessere Bilder macht. Ihr scannt die Szene, wählt ein Motiv – auf Wunsch sogar mit KI-generierten Beispielbildern – und bekommt klare Anweisungen: von Portrait-Modus über Zoom bis zum optimalen Standpunkt.

100x Pro Res Zoom

Google Pixel 10 Pro und Pro Max bekommen ein Kamera-Upgrade: Pro Res Zoom. Statt 30x zoom ihr jetzt bis 100x – inklusive stabilisiertem Sucher, Navigationsfenster und massiver Bildverarbeitung. Google kombiniert hunderte Frames und setzt generative KI ein, um Details zu rekonstruieren. Auf Menschen ist das Feature nicht ausgelegt; Aufnahmen werden mit C2PA-Hinweis gekennzeichnet.

Fotos mit Textbefehlen bearbeiten

"Entferne die Plastiktüte im Bild" – fertig. Im Editor von Google Fotos erscheint ein "Hilf mir beim Bearbeiten"-Eingabefeld. Viele sonst versteckte Tools erreicht ihr darüber direkt per Sprach- oder Texteingabe, ohne euch durch Menüs zu tippen.

Anrufassistent statt Voicemail

Verpasste Anrufe landen nicht mehr zwangsläufig auf der Mailbox. Das Pixel 10 nimmt Nachrichten für euch entgegen, transkribiert sie lokal mit Gemini Nano und zeigt sie in der Anrufliste – inklusive Vorschlägen für Folgeaktionen, etwa eine Erinnerung zu erstellen.

Magic Cue: Leider noch nicht in Deutschland

Wenn jemand nach Flug- oder Restaurantdaten fragt, durchsucht Magic Cue automatisch Google-Apps wie Gmail, Kalender oder Keep und schlägt die passenden Infos direkt zum Versenden in Google Messages vor. Laut Google läuft das on-device – die Daten verlassen euer Handy nicht. Allerdings ist das Feature in Deutschland vorerst leider nicht verfügbar.

Eigene Tagebuch-App

Unter anderem mit Zielen holt euch die neue Tagebuch-App regelmäßig zum Schreiben ab. Nach dem Eintrag liefert die KI eine kurze Reflexion und versieht die Stimmung mit Emojis. Auf Wunsch schützt ihr eure Einträge per PIN oder Passcode.

Daily Hub für den Überblick

Der Daily Hub taucht ein- bis mehrmals am Tag im At-a-Glance-Widget oder in Google Discover auf und bündelt eure Termine, Erinnerungen (inklusive Magic-Cue-Hinweisen) sowie Vorschläge für Aktivitäten – basierend auf eurer Nutzung und Suche.

Raise to Talk auf der Pixel Watch

Auf der Pixel Watch 4 reicht eine Handgelenksbewegung: Ihr hebt die Uhr, und Gemini lauscht – ganz ohne Hotword oder Taste. Praktisch für kurze Aufgaben wie E-Mails zusammenfassen, Erinnerungen setzen oder schnelle Empfehlungen abfragen. Die Erkennung lässt sich abschalten oder in der Sensitivität anpassen.

Gemini Live mit neuer Stimmenvielfalt

Bald sollt ihr Gemini Live die Sprechweise vorgeben können: schneller, langsamer, geflüstert – oder spielerisch à la Shakespeare und Pirat. Für ernstere Themen reagiert die Stimme ruhiger und empathischer. Google spricht von einer baldigen Verfügbarkeit.

Mit dem Pixel 10 zeigt Google, wie stark KI den Alltag prägen kann. Manche Features wirken verspielt, andere werden schnell zum praktischen Helfer. Klar ist: Software steht noch stärker im Mittelpunkt – und das Pixel 10 liefert die Bühne dafür.

 

