Das Google Pixel 10a ist noch längst nicht offiziell, doch schon jetzt gibt es einen ersten Blick auf das neue Mittelklasse-Modell. Renderbilder zeigen, wohin die Reise beim Design geht. Große Überraschungen? Fehlanzeige. Trotzdem gibt es ein paar spannende Details, die aufhorchen lassen.

Veröffentlicht wurden die Bilder in Zusammenarbeit von Android Headlines und dem bekannten Leaker OnLeaks. Darauf zu sehen: ein Smartphone, das seinem Vorgänger Pixel 9a zum Verwechseln ähnlich sieht.

Exclusive: Google Pixel 10a Official CAD Renders & Rumors https://t.co/PyYeP0qlC0 — Androidheadline (@Androidheadline) October 28, 2025

Google scheint beim Design also auf Kontinuität zu setzen – inklusive der Entscheidung, auf den markanten Kamera-Balken zu verzichten. Stattdessen gibt es wie beim Vorgänger ein ovales Kameramodul auf der Rückseite. In den geleakten Bildern ist das Pixel 10a übrigens in einem satten Blau dargestellt – ob diese Farbe aber wirklich kommt, steht noch nicht fest.

Kleine Maße, neues Display

Mit den Maßen von 153,9 x 72,9 x 9 Millimetern ist das Pixel 10a laut Android Headlines minimal kleiner als das Pixel 9a. Auch das Display schrumpfe leicht: Statt 6,3 Zoll soll nun ein 6,2-Zoll-Bildschirm zum Einsatz kommen. Damit verbunden könnte eine schlankere Bauweise oder ein kompakteres Handgefühl stehen – Details dazu fehlen aber noch. Für euch bedeutet das vermutlich: Altes Zubehör passt eher nicht mehr. Immerhin: Die Display-Ränder sehen deutlich schmaler aus als beim Pixel 9a.

(© 2025 CURVED )

Gleicher Chip wie beim 9a – nur etwas schneller?

Auch zur Technik gibt es erste Hinweise. Laut einem anderen Leak soll erneut der Tensor G4-Chip zum Einsatz kommen – und nicht der G5 aus den Pixel-10-Flaggschiffen. Für das 10a bedeutet das womöglich: Einige von den Schwestermodellen bekannte neue KI-Features könnten fehlen. Abstriche wird es zudem vermutlich wieder bei der Kamera geben, die in der Preisklasse des Pixel 10a aber dennoch zu den besten zählen sollte.

