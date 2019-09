Google Pixel 4 Leak: Video zeigt neue Features des Smartphones

Bald wird das Google Pixel 4 vorgestellt. Das neue Flaggschiff wirft seinen Schatten voraus, denn es kommt mit einigen spannenden Features. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das mehrere Google Pixel 4-Funktionen zeigt.

Auch wenn es beim iPhone 11 nicht mit Freudenstürmen aufgenommen wurde, setzt Google beim neuen Pixel auf ein quadratisches Design für die Anordnung der Hauptkamera. Auf einen Fingerabdrucksensor will der Internetriese offenbar verzichten und stattdessen voll und ganz auf Face Unlock setzen.

Der Speicher soll nicht erweiterbar sein, dafür kehrt die Active Edge zurück: ein Feature, das den Google Assistant aufruft, wenn man das Smartphone an den Rändern drückt. Wer das noch nicht kennt: Das funktioniert durch eingebaute Drucksensoren, das Smartphone gibt ein Vibrations-Feedback, sodass ihr glaubt, ihr würdet es tatsächlich quetschen.

Google Pixel 4 Leak zeigt: Das Handy lässt sich vielseitig anpassen

Die Website 9TO5Google hat in Zusammenarbeit mit Kollegen eines anderen Portals irgendwie eine Vorab-Version des Pixel 4 in die Hände bekommen und ein paar Informationen durchsickern lassen. Zum Beispiel gibt es neue Live-Wallpaper, die sich anpassen lassen.

Zudem ist ein Video aufgetaucht, das neue Apps auf einem Pixel 3 XL zeigt. Ihr seht, dass es möglich ist, das Benachrichtigungsfeld von der Mitte des Bildschirms aus mit einem Wisch nach unten zu öffnen. Zudem lässt sich die Schriftart nun ändern, die Farben der Shortcuts im Benachrichtigungsfeld anpassen ebenso wie deren Symbole.

Doch diese Informationen sind mit Vorsicht zu genießen. Es handelt sich hier um Eindrücke einer Vorabversion des Smartphones, die noch stark überarbeitet werden kann. Was das Google Pixel 4 am Ende wirklich drauf hat, erfahren wir am 15. Oktober.