Zunächst hieß es, dass Google in diesem Jahr kein neues Modell der Pixel-a-Serie vorstellt. Nun wurde aber doch ein Termin für die Veröffentlichung des Pixel 5a geleakt. Dazu gibt es einen Einblick in die verbaute Hardware.

Zum Pixel 6 und Pixel 6 Pro hat sich Google inzwischen auch offiziell geäußert und zumindest ein Zeitfenster für den Release der Flaggschiffe genannt. Zum Budget-Modell Pixel 5a hat der Konzern aber bislang geschwiegen. Der Internet-Riese dementierte zwar, dass das Gerät eingestellt sei, weitere Informationen gab es aber noch nicht. Nun geistert ein Termin für die Veröffentlichung durch das Netz: der 26. August.

Google Pixel 5a: Budget-Specs mit starker Kamera

Quelle für dieses Gerücht ist wieder einmal der oft gut informierte Leaker Jon Prosser. Da er schon mit seinen Vorhersagen zum Pixel 6 und Pixel 6 Pro ins Schwarze getroffen hat sind die neuen Leaks wohl als glaubwürdig einzustufen. Neben dem Veröffentlichungsdatum hat Prosser auch gleich die Spezifikationen des Pixel 5a mitgeteilt. Allzu große Unterschiede zum Pixel 5 finden sich dabei nicht.

Das Pixel 5a setzt auf ein 6,4 Zoll Display, ist also weniger hosentaschenfreundlich als das 6 Zoll messende Pixel 5. Als Prozessor kommt wieder der Snapdragon 765G zum Einsatz, allerdings mit nur 6 GB RAM. Das Pixel 5 setzt mit 8 GB auf etwas mehr Arbeitsspeicher. Auch das kabellose Laden beherrscht das normale Pixel 5 besser, denn beim 5a ist diese Funktion schlicht nicht verbaut. Dafür ist der Akku mit einer Kapazität von 4650 mAh gut ausgestattet.

Bei der Kamera soll es keinerlei Unterschiede zum Pixel 5 geben. Hier erwartet uns also eine 12,2 MP Hauptkamera gepaart mit einer 16 MP Ultraweitwinkelkamera. Eine starke Kamera auf Flaggschiffniveau zum Budget-Preis war schon bei den Vorgängermodellen der a-Serie das Haupt-Verkaufsargument. Mit einem prognostizierten Preis von 450 US-Dollar gehört das Pixel 5a aber schon zur etwas gehobene Mittelklasse und ist etwas teurer als vorherige Modelle.

Release in Deutschland nicht gesichert

Bislang sind all diese Angaben noch Spekulationen, auch wenn sie aus einer zuverlässigen Quelle stammen. Unstrittig scheint zu sein, dass Google dieses Gerät nicht überall auf den Markt bringt. Denn in einem offiziellen Statement sprach die Firma nur von einem Release in den USA und Japan. Ob das Gerät also überhaupt in Europa erhältlich sein wird, ist bislang noch unklar.