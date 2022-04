Google Pixel 6 (Pro): Auf dieses Feature warten Nutzer schon lange

Viele Nutzer des Google Pixel 6 klagen über einen langsamen und unpräzisen Fingerabdrucksensor. Der ist die einzige biometrische Option, eine Gesichtserkennung gibt es bislang nicht – das könnte sich möglicherweise ändern.

Google hat im Pixel 6 (hier mit Vertrag) und im Pixel 6 Pro (hier mit Vertrag) erstmals einen Fingerabdrucksensor im Display verbaut. Die Euphorie war anfangs groß, ebbte aber ab, als viele Nutzer Probleme meldeten – der Sensor sei zu langsam und nicht präzise genug. Wieso also nicht umsteigen auf Gesichtserkennung? Das Problem dabei: Die bietet derzeit weder das Google Pixel 6 noch das Pro-Modell an.

Ein Reddit-User hat nun allerdings ein Foto von der Einrichtung seines Pixel-Handys unter Android 12 gepostet. Darauf ist das Menü zu sehen, in dem ihr die Entsperr-Methode für euer Smartphone festlegt. Neben "Muster" und "Fingerabdruck" steht dem Nutzer auch "Gesicht" zur Verfügung. Auswählen lässt sich die Option allerdings nicht. Außerdem war sie war dem Reddit-User zufolge nur bei der Einrichtung des Pixel 6 zu sehen. Später ist die Option in den Einstellungen nicht mehr zu finden.

Dürfen wir bald mit Gesichtserkennung beim Pixel 6 rechnen?

Es ist eher unwahrscheinlich, dass Google sein Face-ID-Pendant in Kürze in der Pixel-6-Reihe freischaltet. Vielmehr scheint sich der Hersteller alle Möglichkeiten offenzuhalten. Anders als beispielsweise das Pixel 4 hat das aktuelle Google-Flaggschiff allerdings keinen expliziten Sensor für die Gesichtserkennung, zum Entsperren müsste also die Selfie-Kamera herhalten. Denkbar ist trotzdem, dass das Feature in Zukunft auch in der sechsten Generation des Google-Handys einzieht, denn schon im November gab es Gerüchte über Gesichtserkennung im Pixel 6 (hier geht es zum Test).

In Smartphones anderer Hersteller ist die Gesichtserkennung inzwischen zum Standard geworden – nicht nur in Flaggschiffen, auch Mittelklasse-Handys verfügen meist über die Option. Vor allem Apple iPhones (hier mit Vertrag) sind bekannt für die zuverlässige Entsperrung mittels Face ID.