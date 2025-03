Erst kürzlich hat Google das März-Update für alle Google-Pixel-Modelle mit Android 15 veröffentlicht. Und damit hat der Hersteller ein kurioses Problem mitgebracht: Das haptische Feedback hat deutlich an Wucht gewonnen – und vibriert die Smartphone-Nutzer in den Wahnsinn.

Auf Reddit habe sich bereits mehrere Nutzer gefunden, die eine Veränderung an ihrem Google Pixel festgestellt haben: Für ihren Geschmack sind die Vibrationen des Smartphones nun zu stark – etwa das Feedback beim Tippen. Nicht nur das: Durch die Änderung fühle sich das Feedback weitaus weniger präzise und billig an, berichtet ein User. Die meisten Betroffenen haben offenbar ein Modell aus der Pixel-7- oder Pixel-8-Reihe.

Einige Nutzer freuen sich allerdings über die Änderung. Ein User findet das Ganze sogar so gut, dass er extra dafür das Update installieren möchte – Geschmäcker sind eben verschieden.

Vibration lässt sich zum Glück anpassen

Wer sich etwas mehr Ruhe in der Hosentasche wünscht (oder damit andere Personen nicht auf die Idee kommen, ihr hättet einen Akkuschrauber in der Handtasche), kann zum Glück nachhelfen: Unter "Ton & Vibration" könnt ihr in den Einstellungen die Intensität des Feedbacks reduzieren – das sollte helfen, bis Google einen Hotfix für das Problem geliefert hat. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn ihr euer Handy häufig auf den Tisch legt. Mit einer verstärkten Vibration kann sich euer Smartphone Stück für Stück selbst Richtung Tischkante bewegen...

Davon ab bringt das März-Update auch einige Verbesserungen mit. So hat Google die Stabilität von Netzverbindungen verbessert und einige Probleme behoben – etwa mit der Lautstärke von Anrufen. Von einer Anpassung der Vibration ist hier nichts zu lesen – es dürfte sich daher um einen Bug handeln. Das Update ist für alle Pixel-Handys ab dem Pixel 6 oder neuer verfügbar.

Übrigens: Demnächst vibriert es wohl auch in der Presser wieder. In Kürze könnte das Google Pixel 9a offiziell gehen. Zumindest gibt es mehrere Hinweise auf einen baldigen Start.

