Google räumt auf: Dieser Teil des Play Store verschwindet bald komplett

Der Play Store ist die erste Anlaufstelle für Android-Nutzer, wenn sie neue Apps oder Unterhaltung benötigen. Google plant größere Änderungen und hat anscheinend begonnen, eine Kategorie komplett aus dem Angebot zu entfernen.

Aktuell lassen sich über den Google Play Store nicht nur Anwendungen für Android-Handys herunterladen, sondern auch Bücher, TV-Serien oder Filme kaufen. Das machte den Play Store bis jetzt zu einem großen Sammelplatz für verschiedene Bedürfnisse. Wie das Portal SamMobile berichtet, hat nun eine zuvor angekündigte Umstrukturierung des Angebots begonnen. Die Kategorie "Filme & Serien" soll entfernt werden. Bei vereinzelten Nutzern ist sie schon aus der Navigation verschwunden.

Play Store: Filme & Serien wandern zu Google TV

Auch wenn bei uns die Kategorie aktuell noch existiert, dürfen wir uns hierzulande wohl in absehbarer Zeit ebenfalls von der Serien-Auswahl im Play Store verabschieden. Völlig verloren ist das Angebot an Filmen und Serien natürlich nicht. Eher das Gegenteil dürfte der Fall sein: Google möchte diesen Teil an anderer Stelle außerhalb des Stores einfügen und sehr wahrscheinlich ausbauen.

Gemeint ist die neu designte Google-TV-App (ehemals "Google Play Filme & Serien"). Damit treibt das Unternehmen eine Umstrukturierung des eigenen Ökosystems voran, die im Streaming-Bereich für noch mehr Optionen sorgen dürfte. Auch der teilweise überladen wirkende Play Store könnte von der klaren Abgrenzung der Angebote profitieren und sich so voll auf eine übersichtliche Gruppierung der App-Auswahl fokussieren.

Käufe aus dem Play Store gehen nicht verloren

Habt ihr bereits Serien-Staffeln oder Filme über den Play Store gekauft, gehen diese nicht verloren. Ihr könnt weiterhin darauf zugreifen, indem ihr die Google-TV-App nutzt. Sie fungiert außerdem als eine Art Hub für Android-TV- und Google-TV-Geräte. Seid ihr iOS-Nutzer, könnt ihr die neue App übrigens noch nicht nutzen. Im App Store findet ihr weiterhin die Anwendung "Google Play Filme & Serien". Eine Anpassung wird hier vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt folgen.