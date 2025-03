Beste Android-Handys 2025: Das sind die Top-Smartphones

Welches Smartphone ist unsere Nummer eins? Erfahrt es jetzt in unserem großen Vergleich der besten Android-Handys 2025. Hier findet ihr stets die aktuellen Favoriten der Redaktion.

Inhaltsverzeichnis

Bestes Android-Handy 2025: Samsung Galaxy S25 Ultra

Alle frei erhältlichen Farben des Galaxy S25 Ultra (ohne Samsung-Exclusives) (© 2025 Samsung )

Starke Akkulaufzeit, Top-Leistung, 200-MP-Kamera und zwei Zoom-Linsen, sehr lange Update-Versorgung, Titan-Rahmen, riesiges LTPO-Display, S Pen und umfangreiche KI-Features (Galaxy AI und Google Gemini): Das Galaxy S25 Ultra lässt keine Wünsche offen und ist daher für uns das bislang beste Android-Handy 2024. Wer ein High-End-Modell ohne Kompromisse sucht, ist hier genau richtig.

Samsung Galaxy S25 Ultra im Überblick Vorteile Sehr schneller Chipsatz

200-MP-Kamera mit zwei Zoom-Linsen

Top-Display

Sehr gute Akkulaufzeit

Lange Android-Updates

Gute Verarbeitung

Viele KI-Features (Galaxy AI und Google Gemini)

S Pen Nachteile Sehr schwer

Android-König mit Eingabestift Samsung Galaxy S25 Ultra Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Ultra Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

Google Pixel 9 Pro (XL): Der Kamera-König

Das Google Pixel 9 Pro begeistert nicht nur mit einer Top-Kamera (© 2024 Google )

Ganz vorne mit dabei unter den besten Android-Handys 2025 sind für uns auch das Google Pixel 9 Pro und 9 Pro XL. Die beiden Premium-Smartphones sind abgesehen von Display- und Akku-Größe baugleich und ein großer Fortschritt gegenüber den Vorgängermodellen.

Größter Vorteil beider Geräte ist die exzellente Kamera, die in dieser Bestenliste ihresgleichen sucht. Aber auch Display, Akkulaufzeit und Design befinden sich auf hohem Niveau. Hinzu kommt die hervorragende Update-Versorgung. Ein nennenswerter Kritikpunkt: Der Google Tensor G4 ist nicht ganz so schnell wie andere aktuelle Flaggschiff-Chips.

Google Pixel 9 Pro (XL) im Überblick Vorteile Herausragende Kamera

Top-Display

Gute Akkulaufzeit

Lange und frühe Android-Updates

Gute Verarbeitung

Viele KI-Features (Google Gemini) Nachteile Chipsatz könnte schneller sein

Aufladen könnte schneller sein

Google Pixel 9: Das beste Android-Handy für die meisten

Google Pixel 9 in der Farbe Peony (© 2024 Google )

Das Google Pixel 9 bietet die meisten Vorzüge des Pro und Pro XL zu einem deutlich niedrigeren Preis. Verzichten müsst ihr im Vergleich zu diesen in erster Linie auf eine Telelinse und eine höher auflösende Frontkamera. Aber das fantastische Hauptobjektiv bekommt ihr auch hier. Genau wie die meisten anderen Qualitäten der beiden teureren Schwestermodelle. Berücksichtigt man das Preis-Leistungs-Verhältnis, ist das Google Pixel 9 das derzeit wohl beste Android-Handy für die meisten Nutzer.

Google Pixel 9 im Überblick Vorteile Herausragende Kamera

Top-Display

Gute Akkulaufzeit

Lange und frühe Android-Updates

Gute Verarbeitung

Viele KI-Features (Google Gemini) Nachteile Chipsatz könnte schneller sein

Aufladen könnte schneller sein

Keine Telelinse

Samsungs Mainstream-Flaggschiff: Galaxy S25(+)

Die Farben des Galaxy S25 (und S25 Plus) (© 2025 Samsung )

Während das Galaxy S25 Ultra unsere Empfehlung ist, wenn Geld keine Rolle spielt, ergibt das Standardmodell für die meisten Nutzer mehr Sinn. Das Galaxy S25 kostet nur etwa halb so viel wie das S25 Ultra und teilt sich viele Qualitäten mit diesem. So bekommt ihr etwa auch hier die Galaxy AI und die vorbildliche Update-Versorgung.

Allerdings ist der Unterschied deutlich größer als zwischen Pixel 9 und 9 Pro (XL). Bei Display, Kamera, Leistung und Akkulaufzeit müsst ihr spürbare Abstriche zum Galaxy S24 Ultra machen. Zudem unterstützt es den S Pen nicht.

Dafür punktet es mit der deutlich besseren Handlichkeit. Sind euch ein größeres Display, schnelleres Aufladen und mehr Akkulaufzeit wichtiger, greift ihr zum fast baugleichen Galaxy S24+.

Samsung Galaxy S24(+) im Überblick Vorteile Gute Kamera

Top-Display

Gute Akkulaufzeit

Bekommt lange Android-Updates

Top-Verarbeitung

Viele KI-Features (Galaxy AI und Google Gemini)

Sehr handlich (gilt nicht für S25+) Nachteile Chipsatz schwächer als im Ultra

Aufladen könnte schneller sein

Kompaktes Android-Flaggschiff Samsung Galaxy S25 Viel Leistung, eine starke Kamera und hochwertiges Display: Das Galaxy S25 gehört zu den besten kompakten Android-Flaggschiffen 2025. Jetzt mehr erfahren: Galaxy S25 Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Tablet Galaxy Tab A9 ab 42,99 € Zum o2-Shop inkl. günstigem Tarif (25 GB)

Xiaomi 14 Ultra: High-End aus China

Das Xiaomi 14 Ultra in Weiß (© 2024 Xiaomi )

Mit dem Xiaomi 14 Ultra hat es ein weiteres Über-Flaggschiff in unsere Android-Bestenliste geschafft. Von der Ausstattung her kommt es dem Galaxy S24 Ultra am nächsten. Auch hier erwartet euch ein rundum erstklassiges Ausstattungspaket samt spektakulärer Quad-Kamera.

Womöglich noch spektakulärer als die Kamera ist die Ladegeschwindigkeit: Kabelgebunden lässt sich das Xiaomi 14 Ultra mit bis zu 90 W aufladen – in gerade mal 33 Minuten. Und auch das Wireless Charging ist pfeilschnell: Mit bis zu 80 W ist eine volle Aufladung ohne Kabel in nur 46 Minuten möglich.

Xiaomi 14 Ultra im Überblick Vorteile Top-Kamera

Top-Display

Top-Performance

Enorm schnelles Laden mit und ohne Kabel Nachteile Kein eSIM, UWB, Auracast

Kamera-Modul weit hervorstehend

Update-Zeitraum könnte noch länger sein

Top-Alternative zum Galaxy S25: Xiaomi 14

Das Xiaomi 14 sieht ein wenig wie ein iPhone aus (© 2024 Xiaomi )

Das Xiaomi 14 ist bei uns kurz nach dem Galaxy S24 auf den Markt gekommen und dem Samsung-Smartphone nicht unähnlich. Auch das China-Flaggschiff ist kompakt, hochwertig verarbeitet, sehr gut ausgestattet und eines der besten Android-Handys 2025. Tatsächlich bietet es in den meisten Bereichen sogar noch etwas mehr.

Das Display ist etwas größer und schärfer, der Chipsatz (hierzulande) stärker und das Aufladen (90 W mit Kabel, 50 W ohne Kabel) viel schneller. Der höhere Einstiegspreis relativiert sich durch den größeren Speicher der Basiskonfiguration. Größter Nachteil gegenüber dem Galaxy S24 ist der etwas kürzere Update-Zeitraum.

Xiaomi 14 im Überblick Vorteile Gute Kamera

Gutes Display

Top-Performance

Enorm schnelles Laden mit und ohne Kabel Nachteile Update-Zeitraum könnte noch länger sein

Viel Bloatware

Das beste günstige Android-Handy: Google Pixel 8a

Die Kamera des Google Pixel 8a bietet viel für wenig Geld (© 2024 Google )

Fast alle Android-Handys in dieser Bestenliste stammen aus der Oberklasse. Logisch, denn für mehr Geld bekommt ihr auch mehr. Einen Tipp aus der Mittelklasse wollten wir euch aber nicht vorenthalten: Das Google Pixel 8a ist das beste günstige Handy mit guter Kamera, bietet Googles Flaggschiffchipsatz Tensor G3 und eine sehr gute Update-Versorgung.

Besonders Foto-Fans finden kaum eine bessere Option zu diesem Preis. Wenn Kamera und Leistung euch weniger wichtig sind, ist das Galaxy A55 5G (hier bei Amazon) eine gute Mittelklasse-Alternative, die ein größeres Display mitbringt.

Google Pixel 8a im Überblick Vorteile Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

Gute Kamera

Flaggschiff-Chip

Gutes Display

Sehr gute Update-Versorgung Nachteile Rückseite aus Kunststoff

Fazit: Welches Android-Handy ist 2025 das beste? Francis Lido Das rundum beste Android-Handy 2025 ist für uns aktuell das Samsung Galaxy S25 Ultra. Es ist in allen Bereichen hervorragend ausgestattet und bringt als einziges Gerät in unserer Bestenliste einen Stift (S Pen) mit. Knapp dahinter platziert sich das Google Pixel 9 Pro (XL), das außerdem das Android-Handy mit der besten Kamera ist. Von Platz eins in dieser Bestenliste trennt es vor allem sein guter, aber nicht sehr guter Chipsatz. Das Google Pixel 9 bietet fast den gleichen Funktionsumfang, ist aber deutlich günstiger und für anspruchsvolle Nutzer mit begrenztem Budget daher eine der besten Optionen. Eine gute Alternative dazu ist das Samsung Galaxy S25. Was die Kamera anbelangt, ist es dem Pixel 9 zwar klar unterlegen, dafür hat es einen schnelleren Chipsatz. Unser Preis-Leistungs-Tipp ist aber das Google Pixel 8a. Die Kamera ist in dieser Preisklasse unschlagbar und auch die restliche Ausstattung stimmt.

Technische Daten im Vergleich: Die besten Android-Handys Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Google Google Google Samsung Samsung Xiaomi Xiaomi Google Modell Galaxy S24 Ultra Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 9 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14 Pixel 8a Display und Gehäuse Display-Größe 6.8 Zoll 6.3 Zoll 6.8 Zoll 6.3 Zoll 6.2 Zoll 6.7 Zoll 6.73 Zoll 6.36 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel 2856x1280 Pixel 2992x1344 Pixel 2424x1080 Pixel 2340x1080 Pixel 3120x1440 Pixel 3200x1440 Pixel 2670x1200 Pixel 2400x1080 Pixel Pixeldichte 505 ppi 495 ppi 486 ppi 422 ppi 416 ppi 513 ppi 522 ppi 460 ppi 430 ppi Technologie Super AMOLED OLED OLED OLED Super AMOLED Super AMOLED AMOLED AMOLED OLED Frequenz 1 bis 120 Hz 1-120 Hz 1-120 Hz 60-120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 60 bis 120 Hz Maße Größe 162.3x79x8.6 mm 152.8x72x8.5 mm 162.8x76.6x8.5 mm 152.8x72x8.5 mm 147x70.6x7.6 mm 158.5x75.9x7.7 mm 161.4x75.3x9.2 mm 152.8x71.5x8.2 mm 152.1x72.7x8.9 mm mm Material Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Veganes Leder (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Kunststoff (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 232 g 199 g 221 g 199 g 167 g 196 g 219.8 g 193 g 188 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G4 Samsung Exynos 2400 Samsung Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Google Tensor G3 Taktrate Bis zu 3.39 GHz bis zu 3.1 GHz bis zu 3.1 GHz bis zu 3.1 GHz Bis zu 3.2 GHz Bis zu 3.2 GHz Bis zu 3.3 GHz Bis zu 3.3 GHz Bis zu 3.0 GHz AnTuTu 1.823.822 Punkte 1.696.727 Punkte 1.774.819 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Obere Mittelklasse Installierter RAM 12 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM 12 GB RAM 8 GB RAM 12 GB RAM 16 GB RAM 12 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 256/512/1000 GB 128/256/512 GB 128/256/512/1024 GB 128/256 GB 128 / 256 GB 256 / 512 GB 512 GB 256 / 512 GB 128 / 256 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 4700 mAh Kapazität 5060 mAh Kapazität 4700 mAh Kapazität 4000 mAh Kapazität 4900 mAh Kapazität 5000 mAh Kapazität 4610 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 30 h mehr als 24 Stunden h mehr als 24 h mehr als 24 h Videowiedergabe: Bis zu 29 h Videowiedergabe: Bis zu 31 h 14.5 Stunden Dauernutzung h Bis zu 15 Stunden Dauernutzung h mehr als 24 Stunden h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Android 14 (ab Werk) Android 14 (ab Werk) Android 14 (ab Werk) Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Android 14 / Hyper OS (ab Werk) Android 14 / HyperOS (ab Werk) Android 14 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 10 (Tele) 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel), 48 (Tele) 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel), 48 (Tele) 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel) 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) 50 MP Weitwinkel + 50 MP Ultraweitwinkel + 50 MP Tele + 50 MP Periskop 50 MP Weitwinkel + 50 MP Ultraweitwinkel + 50 MP Tele 64 MP Weitwinkel + 13 MP Ultraweitwinkel Frontkamera 12 MP 42 MP 42 MP 10.5 MP 12 MP 12 MP 32 MP 32 MP 13 MP Preis UVP Ab 1449 Euro (UVP) Ab ab 1099 Euro (UVP) Ab ab 1199 Euro (UVP) Ab ab 899 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP) Ab 1149 Euro (UVP) Ab 1499 Euro (UVP) Ab 999 Euro (UVP) Ab 549 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

