Kurzübersicht: Die wichtigsten Unterschiede Design: Pixel 9 mit mattem Rahmen, Pixel 9 Pro mit glänzendem Rahmen und drittem Kameraobjektiv.

Pixel 9 mit mattem Rahmen, Pixel 9 Pro mit glänzendem Rahmen und drittem Kameraobjektiv. Display: Pixel 9 Pro hat eine höhere Auflösung (2856 x 1080) und hellere Anzeige (3000 Nits).

Pixel 9 Pro hat eine höhere Auflösung (2856 x 1080) und hellere Anzeige (3000 Nits). Kamera: Pixel 9 Pro bietet zusätzlich eine 48-MP-Telelinse und eine 42-MP-Frontkamera.

Pixel 9 Pro bietet zusätzlich eine 48-MP-Telelinse und eine 42-MP-Frontkamera. Leistung: Pixel 9 Pro hat 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher, Pixel 9 maximal 256 GB.

Pixel 9 Pro hat 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher, Pixel 9 maximal 256 GB. Akku: Pixel 9 Pro unterstützt schnelleres kabelloses Laden (21 W gegenüber 15 W beim Pixel 9).

Das Google Pixel 9 und das Pixel 9 Pro sind sich auf den ersten Blick sehr ähnlich – aber ein paar feine Unterschiede gibt es dennoch. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone seid und zwischen diesen beiden schwankt, solltet ihr genau hinschauen. In diesem Vergleich gehen wir auf die wichtigsten Merkmale ein, die euch die Entscheidung erleichtern könnten.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten im Vergleich

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Google Google Modell Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll 6.3 Zoll Auflösung 2424x1080 Pixel 2856x1280 Pixel Pixeldichte 422 ppi 495 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 60-120 Hz 1-120 Hz Maße Größe 152.8x72x8.5 mm 152.8x72x8.5 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 199 g 199 g Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor G4 Google Tensor G4 Taktrate bis zu 3.1 GHz bis zu 3.1 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 16 GB RAM Interner Speicher 128/256 GB 128/256/512 GB Akkuleistung 4700 mAh Kapazität 4700 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie mehr als 24 h mehr als 24 h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 (ab Werk) Android 14 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel) 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel), 48 (Tele) Frontkamera 10.5 MP 42 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab ab 899 Euro (UVP) Ab ab 1099 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Schick und stabil – mit kleinen Unterschieden

Beide Geräte präsentieren sich im markanten Pixel-Design, das auf den ersten Blick kaum Unterschiede aufweist. Sowohl das Pixel 9 als auch das 9 Pro haben einen flachen Rahmen mit abgerundeten Kanten und eine Rückseite aus stabilem Gorilla Glass Victus 2. Doch beim genaueren Hinsehen fällt auf: Das Pixel 9 Pro kommt mit einem glänzenden Metallrahmen daher, während das Pixel 9 auf eine matte Variante setzt, die sich weniger anfällig für Fingerabdrücke zeigt.

Was die Farben angeht, bietet Google für beide Modelle eine Auswahl, die perfekt auf die Glasrückseite abgestimmt ist. Die Farben des Pixel 9 wirken dabei etwas kräftiger, während das Pixel 9 Pro dezentere Töne bietet. Das Pro-Modell erkennt ihr außerdem an der dritten Kameralinse auf der Rückseite – ein kleines Detail, das bei der Auswahl durchaus eine Rolle spielen kann.

(© 2024 Google ) Das Pixel 9 hat eine auffällige Hauptkamera (© 2024 Google ) Gerät heutzutage fast in Vergessenheit: Auch mit dem Pixel 9 Pro kann man telefonieren (© 2024 Google ) Das Google Pixel 9 Pro bietet ein sehr helles Display (© 2024 Google ) Das Pixel 8 Pro besitzt auch ein Zoom-Objektiv

Display: Pixel 9 Pro hat die Nase vorn

Bei den Bildschirmen gibt es auf den ersten Blick ebenfalls viele Gemeinsamkeiten: Beide Geräte bieten ein 6,3-Zoll-OLED-Display, das mit lebendigen Farben und hoher Helligkeit überzeugt. Allerdings hat das Pixel 9 Pro in puncto Auflösung und Helligkeit einen kleinen Vorsprung. Mit 2856 x 1080 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 3000 Nits wird das Pro-Modell selbst bei strahlendem Sonnenschein bestens ablesbar.

Was die Bildwiederholrate betrifft, können beide Smartphones bis zu 120 Hz erreichen, was für flüssiges Scrollen und Gaming sorgt. Doch das Pixel 9 Pro kann die Frequenz im Energiesparmodus auf 1 Hz senken und so noch effizienter arbeiten, wenn volle Power gerade nicht nötig ist. Wer also Wert auf ein besonders energieeffizientes Display legt, sollte das Pro-Modell im Auge behalten.

So sieht das Pixel 9 Pro aus. Die Kanten erinnern an aktuelle iPhones. (© 2024 Google )

Kameras: Das Pro mit Zoom-Vorteil

Einer der auffälligsten Unterschiede zwischen dem Pixel 9 und Pixel 9 Pro zeigt sich bei den Kameras. Während das Pixel 9 mit zwei Linsen auskommt, hat das Pro-Modell ein zusätzliches Teleobjektiv, das eine 5-fache optische Vergrößerung bietet. Wer also gerne zoomt, wird mit dem Pixel 9 Pro seine Freude haben. Beide Geräte sind jedoch mit einer 50-MP-Hauptkamera und einem 48-MP-Ultraweitwinkel ausgestattet, was auch im Standard-Modell für erstklassige Fotos sorgt.

Ein weiteres Plus des Pro-Modells: Die Selfie-Kamera bietet stolze 42 MP, während das Pixel 9 hier „nur“ mit 10,5 MP aufwartet. Für Liebhaber:innen von detailreichen Frontaufnahmen ist also auch hier das Pro-Modell die bessere Wahl. Beide Smartphones unterstützen jedoch zahlreiche KI-Features wie den „Magischen Radierer“ und den „Magic Editor“, mit denen ihr eure Fotos im Nachhinein umfangreich bearbeiten könnt.

Leistung: Ein starker Prozessor für beide

In Sachen Leistung ist es schwer, einen klaren Gewinner zu benennen. Beide Smartphones laufen mit Googles Tensor G4-Chip, der für schnelle Performance und smarte KI-Anwendungen sorgt. Egal, ob ihr aufwendige Apps nutzt oder euch durch mehrere Aufgaben gleichzeitig klickt – hier kommen sowohl das Pixel 9 als auch das Pixel 9 Pro nicht ins Schwitzen.

Lediglich beim Arbeitsspeicher kann das Pixel 9 Pro einen kleinen Vorteil verbuchen: Es bietet mit 16 GB RAM mehr Platz für intensive Anwendungen als das Pixel 9, das mit 12 GB jedoch auch gut ausgestattet ist. Auch beim internen Speicher hat das Pro-Modell die Nase vorn: Neben den Optionen mit 128 GB und 256 GB gibt es beim Pixel 9 Pro auch eine Version mit bis zu 512 GB Speicherplatz. Das größere Pixel 9 Pro XL bringt es übrigens auf bis zu 1 TB Speicher.

Alle Preise in der Übersicht: Google Pixel 9: Preise aller Modelle sind offiziell CURVED Redaktion | 14.08.24

Akku: Schnellladen und Ausdauer im Vergleich

Was den Akku angeht, könnt ihr bei beiden Modellen auf eine lange Laufzeit zählen. Der 4700-mAh-Akku bringt euch problemlos durch den Tag, und im Extrem-Energiesparmodus könnt ihr die Laufzeit sogar auf bis zu 100 Stunden ausdehnen. Bei der Ladegeschwindigkeit sind Pixel 9 und Pixel 9 Pro ebenfalls nahezu gleichauf: Beide unterstützen das Schnellladen mit bis zu 27 W sowie kabelloses Laden.

Ein kleiner Vorteil des Pro-Modells zeigt sich beim kabellosen Laden: Mit bis zu 21 W ist es etwas flotter als das Pixel 9, das mit 15 W kabellos geladen wird. Wer also öfter auf Wireless Charging setzt, könnte hier einen kleinen, aber feinen Vorteil finden.

Fazit: Die Qual der Wahl

Letztlich hängt die Entscheidung zwischen dem Pixel 9 und Pixel 9 Pro von euren Prioritäten ab. Beide Smartphones bieten eine hervorragende Leistung, ein beeindruckendes Display und eine lange Akkulaufzeit. Das Pixel 9 Pro punktet vor allem mit seiner besseren Kameraausstattung und der höheren Auflösung. Doch wer weniger Wert auf den Zoom legt und etwas sparen möchte, ist mit dem Pixel 9 bestens bedient – denn es bietet viele der Funktionen zu einem niedrigeren Preis. Egal, wofür ihr euch entscheidet: Ihr bekommt ein starkes Smartphone.