Wer auf der Suche nach einem Android-Flaggschiff ist, sollte Google Pixel 9 und Samsung Galaxy S25 ganz oben auf dem Zettel haben. Unser Vergleich verrät euch die Unterschiede zwischen zwei ähnlich guten Smartphones.

Google Pixel 9 vs. Samsung Galaxy S25: Wichtigste Unterschiede

Das Google Pixel 9 hat die bessere Kamera.

Sein Display ist etwas größer.

Das Design ist auffälliger.

Das Pixel hat den größeren Akku, die Laufzeit ist aber ähnlich.

Das Samsung Galaxy S25 ist schneller.

Galaxy S25 hat ein LTPO-Display (1 bis 120 Hz).

Die Display-Ränder des S25 sind dünner.

Das Galaxy S25 ist handlicher.

Dank Galaxy AI hat das S25 noch mehr KI-Funktionen.

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Google Samsung Modell Google Pixel 9 Galaxy S25 Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 36,99 € o2 ab 28,99 € Blau ab 599 € Amazon ab 39,99 € o2 ab 36,99 € Blau ab 749,00 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll 6.2 Zoll Auflösung 2424x1080 Pixel 2340x1080 Pixel Pixeldichte 422 ppi 416 ppi Technologie OLED AMOLED Frequenz 60 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz Hz Display-Schutz Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Maße Größe 152.8x72x8.5 mm 146.9x70.5x7.2 mm Material Gorilla Glass Victus 2 (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gorilla Glas Victus 2 (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Farben Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony Icyblue, Navy, Silver Shadow, Mint, Blueblack, Coralred, Pinkgold Gewicht 199 g 162 g Wasserdicht IP68 IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor G4 Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Taktrate bis zu 3.1 GHz Bis zu 4.47 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Interner Speicher 128/256 GB 128 / 256 / 512 GB Akkuleistung 4700 mAh Kapazität 4000 mAh Kapazität Akkulaufzeit mehr als 24 h Videowiedergabe: Bis zu 29 h Wireless Charging ja (15 W) h ja (15 W) h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 (ab Werk) Android 15 mit One UI 7 (ab Werk) Update-Zeitraum Android- und Sicherheitsupdates bis 2031 Android- und Sicherheitsupdates bis 2032 Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel) 50 (Weitwinkel) + 12 (Ultraweitwinkel) + 10 (Tele) Frontkamera 10.5 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C microSD nein nein Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 899 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP)

Design: Google wagt mehr

Während das Galaxy S25 aussieht wie die meisten Samsung-Handys der vergangenen Jahre, wagt Google beim Pixel 9 ein auffälligeres Design. Der dominante Kamera-Balken auf der Rückseite zieht viele Blicke auf sich. Steckt ihr das Pixel 9 in eine Hülle, relativiert sich dies allerdings.

(© 2025 ) Das Samsung Galaxy S25 in Icyblue (© 2025 ) Das Google Pixel 9 in Peony

Der Größenunterschied zwischen Google Pixel 9 und Galaxy S25 ist durchaus praxisrelevant: Mit Abmessungen von 146,9 x 70,5 x 7,2 mm ist das S25 im Vergleich zum Pixel 9 (152.8 x 72 x 8.5 mm) wesentlich kompakter. Analog dazu wiegt das Samsung-Handy auch deutlich weniger (162 g vs. 198 g).

Beide Smartphones sind hervorragend verarbeitet und robust. Der Rahmen besteht jeweils aus Aluminium, die Vorder- und Rückseiten sind mit Gorilla Glass Victus 2 überzogen. Gegen Wasser sind Google Pixel 9 und Galaxy S25 nach IP68 geschützt.

Zwei Top-Displays ohne große Unterschiede

Relativ klein fallen die Unterschiede bei den Bildschirmen aus. Das OLED-Display des Google Pixel 9 ist einen Tick größer (6,3 vs. 6,2 Zoll), heller (2600 vs. 2500 Nits) und schärfer (422 vs. 416 ppi) als das Dynamic AMOLED 2X Display des Galaxy S25. Davon macht sich in der Praxis nur das Plus an Bildfläche bemerkbar.

Die Bildwiederholrate erreicht jeweils 120 Hz, was besonders flüssige Animationen ermöglicht. Das Galaxy S25 kann sie allerdings auf bis zu 1 Hz reduzieren, um bei statischen Inhalten Strom zu sparen. Beim Pixel 9 geht es nur auf 60 Hz runter. Ein weiterer Vorteil des Galaxy S25 sind die dünneren Display-Ränder.

Glücklich werdet ihr mit beiden Bildschirmen. Sowohl das Google Pixel 9 als auch das Galaxy S25 haben ein Top-Display.

Kamera: Google Pixel 9 vs. Galaxy S25

Auch wenn das Datenblatt auf den ersten Blick in die Irre führen kann: Den Kamera-Vergleich gewinnt das Google Pixel 9 locker gegen das Galaxy S25. Zwar fehlt ihm ein Teleobjektiv und damit ein echter optischer Zoom.

Diesen Nachteil macht das Pixel 9 aber mit seiner fantastischen 50-MP-Hauptlinse mehr als wett, die ihr Pendant im Galaxy S25 alt aussehen lässt. Das Objektiv produziert auf Knopfdruck wunderschöne Fotos, wie nur sehr wenige Smartphones. Maßgeblich trägt dazu der größere Bildsensor bei.

Google Pixel 9: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,31"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.7, 1/1,31"-Sensor, OIS, Autofokus 48-MP-Ultraweitwinkel: f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtbereich, Autofokus

f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtbereich, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus

Galaxy S25: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.8, 1/1,56"-Sensor, OIS, Autofokus 12-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtbereich

f/2.2, 1/2,55"-Sensor, 120 Grad Sichtbereich 10-MP-Telelinse: f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom.

f/2.4, 1/3,94"-Sensor, optischer 3x-Zoom. 12-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,2"-Sensor, Autofokus

Das Ultraweitwinkel löst beim Google Pixel 9 höher auf und ist mit einem Autofokus ausgestattet, der Makrofotos ermöglicht. Für das Galaxy S25 spricht lediglich das Teleobjektiv, das ihm Vorteile beim Zoomen verschafft.

Insgesamt setzt sich die exzellente Kamera des Google Pixel 9 somit klar gegen das keineswegs schlechte Setup des Galaxy S25 durch.

Leistung: Galaxy S25 deutlich schneller

Auch im Performance-Vergleich zeigen sich spürbare Unterschiede – in diesem Fall zugunsten des Galaxy S25. Das Samsung-Handy ist mit einem der schnellsten Android-Chipsätze 2025 ausgestattet: Der Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy lässt den Google Tensor G4 mühelos hinter sich.

Zwar ist auch letzterer ein Flaggschiffantrieb, aber in erster Linie auf KI-Anwendungen spezialisiert. Vor allem bei anspruchsvollem Mobile Gaming kann er nicht mit dem Qualcomm-Chip mithalten. Trotzdem ist aber auch das Google Pixel 9 ein flottes Smartphone.

Software, Updates und KI

Auf dem Google Pixel 9 läuft Android 15 in nahezu unangepasster Form. Samsung hat seine Benutzeroberfläche One UI 7 darübergelegt, die zusätzliche Funktionen wie die Now Bar oder Now Brief beinhaltet.

Sehr erfreulich: Android-Updates und Sicherheitspatches bekommen Google Pixel 9 und Galaxy S25 jeweils bis sieben Jahre nach Marktstart.

Außerdem ist auf beiden Smartphones der ChatGPT-ähnliche KI-Chatbot Google Gemini tief in das System integriert. Auf dem Galaxy S25 stehen euch zusätzlich die KI-Features der Galaxy AI zur Verfügung. Interessantester Vorteil dadurch ist die Live-Übersetzung von Telefonaten.

Akku und Aufladen

Mit einer Akkukapazität von 4700 mAh hat das Google Pixel 9 auf den ersten Blick einen Ausdauervorteil gegenüber dem Samsung Galaxy S25 (4000 mAh). Unabhängige Akku-Tests bescheinigen beiden Geräten aber eine sehr ähnliche Akkulaufzeit.

Die offiziellen Herstellerangaben sind nicht wirklich vergleichbar: Samsung gibt "bis zu 29 Stunden Videowiedergabe" an, Google wie bei fast jedem seiner Handys "mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit" bei typischer Nutzung.

Auch bei der Ladegeschwindigkeit gibt es kaum Unterschiede. Das Galaxy S25 lädt via USB-C mit bis zu 25 W auf, das Google Pixel 9 mit maximal 27 W. Beim Wireless Charging sind es jeweils 15 W. Das Pixel 9 erreicht diese Leistung allerdings nur mit dem Google Pixel Stand der 2. Generation – sonst sind 12 W das Maximum.

Preise im Vergleich: Pixel 9 verführerisch günstig

Die offiziellen Einstiegspreise für Google Pixel 9 und Samsung Galaxy S25 sind identisch. Sie liegen bei jeweils 899 Euro (UVP) für die Konfiguration mit 128 GB Speicher. Allerdings sind die Handys im Netz mittlerweile günstiger erhältlich. Besonders das Google Pixel 9 ist stark reduziert und zu diesen Preisen eine absolute Kaufempfehlung. Hier seht ihr, was die Smartphones derzeit bei Amazon kosten (Stand: Mai 2025)

Unser Fazit: Google Pixel 9 vs. Samsung Galaxy S25 Francis Lido

Es gibt nicht allzu viele, aber durchaus wichtige Unterschiede zwischen dem Google Pixel 9 und dem Samsung Galaxy S25, die eure Kaufentscheidung maßgeblich beeinflussen sollten. So findet ihr die eindeutig bessere Kamera beim Google Pixel 9. Dafür ist das Galaxy S25 das leistungsstärkere Smartphone, was allerdings nur bei wirklich anspruchsvollen Anwendungen ins Gewicht fällt. Allein deshalb ist das Google Pixel 9 für uns die bessere Wahl zwischen zwei sehr guten Android-Handys. Berücksichtigt man dazu noch den mittlerweile deutlich niedrigeren Preis des Google Pixel 9, lautet das Fazit: Nur echte Samsung-Fans sollten das Galaxy S25 vorziehen. Für alle anderen ist das Pixel 9 das deutlich attraktivere Angebot – und zum Zeitpunkt dieses Vergleichs vielleicht das Premium-Handy mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

