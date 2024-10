Beste Hüllen für Google Pixel 9 (Pro, Pro XL): Unsere Top-Auswahl

Wir stellen euch die besten Hüllen für das Google Pixel 9, 9 Pro und 9 Pro XL vor. Unsere Auswahl reicht von einfachen Silikonhüllen bis hin zu robusten Cases mit zusätzlichen Features.

Hinweis: Beim Beim Google Pixel 9 und dem Pixel 9 Pro sind die Abmessungen identisch. Das heißt, dass ihr in der Regel die gleichen Hüllen verwenden könnt. Bei den Ausnahmen haben wir das gekennzeichnet. Das Pixel 9 Pro XL ist hingegen deutlich größer. Dementsprechend benötigt es immer eine andere Hüllengröße.

Google Case: Die Handyhülle vom Hersteller

Eine Handyhülle direkt vom Hersteller – Google Pixel 9 Case (© 2024 Google )

Bei dieser Hülle ist garantiert alles passgenau. Das Google Pixel 9 Case ist nämlich vom Smartphone-Hersteller selbst. Es ist leicht, weich und daher perfekt, um Stöße zu absorbieren. Für Fans ist vielleicht auch interessant, dass es die Hülle in sechs Original-Google-Farben gibt.



Spigen Ultra Hybrid: Durchsichtige Hülle mit Magnetring

Die Spigen Ultra Hybrid für das Pixel 9 ist mit einem Magnetring ausgestattet (© 2024 Spigen )

Spigen ist dafür bekannt, mitunter die besten Hüllen für das Pixel 9 zu liefern. Dafür stellt Google sogar seinen Namen. Die Spigen Ultra Hybrid trägt nämlich die Zertifizierung "Made for Google".

Spigen verspricht, dass der Google Assistant ohne Einschränkungen mit der Hülle funktioniert. Der Magnetring auf der Rückseite ist nützlich, wenn ihr ein kabelloses Ladegerät mit "MagSafe"-Feature (integrierte Magnethalterung von Apple) nutzt. Der stellt nämlich sicher, dass das Handy optimal in Position bleibt.

Bellroy: Edle Lederhülle für das Pixel 9

Riecht gut und fühlt sich gut an – Bellroy Pixel 9 Hülle (© 2024 Bellroy )

Ihr sucht etwas Edles? Die Bellroy Lederhülle besteht aus Gold zertifiziertem Echtleder. Sie ist sehr schlank und besitzt Knopfabdeckungen aus Aluminium. Alles an dieser Handyhülle ist hochwertig. Auch gut: Das kabellose Laden wird vom Leder nicht beeinträchtigt.

Spigen Liquid Air: Rutschfest und superleicht

Die Spigen Liquid Air verleiht dem Google Pixel 9 mehr Grip (© 2024 Spigen )

Die Spigen Liquid Air ist ebenfalls "Made for Google" zertifiziert. Ihr dürft also Top-Qualität und eine perfekte Passgenauigkeit erwarten. Weiterhin handelt es sich um eine besonders schlanke Hülle, die auch kaum etwas wiegt. Dank der Textur auf der Rückseite und am Rahmen ist sie zudem rutschsicherer als andere Cases, ohne dabei zu viel Staub anzuziehen.



Spigen Rugged Armor: Der kräftigere Bruder

Die Spigen Rugged Armor bietet mehr Schutz als die Liquid Air (© 2024 Spigen )

Bietet euch die Spigen Liquid Air nicht genügend Schutz, greift ihr am besten zur Spigen Rugged Armor. Diese ebenfalls "Made for Google"-zertifizierte Hülle für das Google Pixel 9 ist spürbar dicker und bietet daher auch mehr Puffer, sollte das Smartphone zu Boden fallen. Das dürfte dank der Textur am Rahmen jedoch selten passieren.



Spigen Slim Armor: Mit praktischem Kartenfach

Die Spigen Slim Armor bietet ein Kartenfach auf der Rückseite (© 2024 Spigen )

Die Spigen Slim Armor liegt schutztechnisch irgendwo zwischen der Rugged Armor und der Liquid Air. Wie auch alle anderen Hüllen trägt sie die "Made for Google"-Zertifizierung. Die Texturierung am Rahmen fehlt hier, aber dafür bietet die Spigen Slim Armor ein praktisches Kartenfach auf der Rückseite, wo ihr eure Bankkarten unterbringen könnt.



Surazo Klapphülle: Aus hochwertigem Echtleder

Die Surazo Handyhülle für das Google Pixel 9 sieht richtig hochwertig aus (© 2024 Surazo )

Jetzt wird es richtig edel: Die Surazo Klapphülle für das Google Pixel 9 ist aus echtem Rindleder gegerbt. Sie fühlt sich gut an und schützt das Handy hervorragend. Ein Magnetverschluss stellt sicher, dass die Klappe immer verschlossen bleibt.

Auf der Innenseite der Klappe findet ihr drei Fächer für Bankkarten und ein großes Fach für Geldscheine. Auf der Rückseite der Handyhülle ist ein ausklappbarer Standfuß eingebaut. Außerdem liegt der Hülle ein Schutzglas für die Kameralinsen bei.

Dexnor Schutzhülle: Die ultimative Panzerung

Dexnor Google Pixel 9 Hülle (© 2024 Dexnor )

Mehr Schutz geht nicht. Die Dexnor-Schutzhülle verwandelt das Pixel 9 in einen Panzer. Das Case verfügt über einen Extra-Schutzrahmen mit eingebautem Schutzglas. Auf der Rückseite gibt es eine Kameraklappe, die die empfindlichen Linsen schützt. Auch ein ausklappbarer Standfuß ist integriert. Der Hersteller gibt einen "10ft Militärschutz" an. Mit dieser Hülle macht ihr das Pixel 9 zum Outdoor-Handy.

