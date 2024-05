Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra: 8 Top-Hüllen im Vergleich

Ihr seid auf der Suche nach der besten Hülle für euer Galaxy S24, 24+ oder S24 Ultra? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir empfehlen euch Top-Cases für die gesamte Modell-Reihe.

Inhaltsverzeichnis

Spigen Liquid Air: Die beste günstige S24-Hüllle

Spigen Liquid Air – hier für das Galaxy S24 Ultra (© 2024 Samsung )

Gute Erfahrungen in der Redaktion haben wir mit dem Spigen Liquid Air Case gemacht, das für Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra erhältlich ist. Die Hülle bietet einen guten Kompromiss aus Schutz und Handlichkeit: Obwohl die Hülle relativ leicht und schlank ist, hat sie unser Samsung-Handy bei unfreiwilligen Drop-Tests effektiv vor Schäden bewahrt. Und: Durch seine Texturierung bietet das Case so viel Grip, dass euer S24 euch nur selten aus der Hand fallen sollte. Für uns eine der besten günstigen Hüllen für Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra.

Hülle: Spigen Liquid Air

Farben: Matt Schwarz, Abyss Grün, Deep Purple, Marmor Grau

Material: TPU

Besonderheiten: texturierte Seite/Rückseite für mehr Grip, schlank und leicht

Preis: ab etwa 13 Euro (UVP)



Spigen Slim Armor MagFit: Robust und schlank

Spigen Slim Armor MagFit – hier für das Galaxy S24 (© 2024 )

Wer es noch eine Nummer robuster bevorzugt, sollte sich das Spigen Slim Armor MagFit Case für Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra anschauen. Eine zweiteilige Kombination aus TPU und Polycarbonat bietet effektiven Schutz vor Kratzern und bei Stürzen. Für eine derart stabile Galaxy-S24-Hülle fällt das Spigen Slim Armor MagFit Case erstaunlich schlank aus.

Darüber hinaus unterstützt es MagFit – Spigens Pendant zu Apples MagSafe. Wie beim kalifornischen Vorbild könnt ihr also magnetische Charger andocken und euer Galaxy S24 so kabellos laden, ohne die Hülle abzunehmen.

Hülle: Spigen Slim Armor MagFit

Farben: Schwarz, Metal Slate

Material: TPU / Polycarbonat

Besonderheiten: besonders robust, MagFit-Unterstützung

Preis: ab 49,99 Euro (UVP)



Pitaka MagEZ Case 4: Die Edel-Hülle fürs S24

Pitaka MagEZ Case 4 für Galaxy S24 Ultra (© 2024 )

Ihr seid bereit, für Qualität auch etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen? Dann könnte das Pitaka MagEZ Case 4 etwas für euch sein. Der Hersteller ist für relativ hohe Preise, aber auch für Exklusivität bekannt. Die von uns empfohlene Galaxy-S24-Hülle kombiniert guten Schutz und ein schlankes Design wie kaum ein anderes Case.

Das Geheimnis dahinter ist die Konstruktion aus Kevlar. Das enorm stabile und gleichzeitig leichte Material kommt unter anderem bei schusssicheren Westen zum Einsatz, aber etwa auch bei Autos, Flugzeugen und in der Raumfahrt. Pitaka selbst verwendet den alternativen Begriff Aramid.

Das Pitaka MagEZ Case 4 ist extrem dünn – je nach S24-Modell 1 bis 1,2 mm – und leicht (18,6 bis 24,2 g). Darüber hinaus unterstützt es MagSafe-Ladegeräte und bietet durch seine Texturierung einen guten Grip.

Hülle: Pitaka MagEZ Case 4

Farben: Schwarz/Grau, Sunset, Moonrise

Material: 600D Aramidfasern (Kevlar) in Raumfahrtqualität

Besonderheiten: sehr dünn, leicht, robust und MagSafe-kompatibel

Preis: ab 74,99 Euro (UVP)



Spigen Ultra Hybrid: Beste durchsichtige S24-Hülle

Spigen Ultra Hybrid für Galaxy S24 (© 2024 )

Wer ein gutes, leichtes und preiswertes transparentes Case für sein Galaxy S24 sucht, sollte sich das Spigen Ultra Hybrid anschauen. Neben freier Sicht auf das schicke Design eures S24, bietet es diesem auch effektiven Schutz durch dämpfenden TPU-Kunststoff. Darüber hinaus kommt kratzresistentes Polycarbonat zum Einsatz. Laut Hersteller ist das Spigen Ultra Hybrid Case so robust, dass es den Militärstandard MIL STD 810G-516.6 erfüllt.

In der "Crystal Clear"-Ausführung ist die günstige Galaxy-S24-Hülle komplett durchsichtig. Es gibt aber auch Varianten mit Farbakzenten – sowohl am Rahmen als auch um die Kamera herum. Darüber hinaus bietet Spigen das Case auch mit MagFit-Unterstützung an. Der eigene Standard des Hüllenherstellers ermöglicht es euch, ein magnetisches Qi-Ladegerät an der Rückseite des Handys anzudocken.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid

Farben: Crystal Clear, Schwarz, Frost Schwarz, Beige, Dream Cloud, Sunny u.a.

Material: Polycarbonat, TPU

Besonderheiten: durchsichtig, optional mit MagFit

Preis: ab 16,99 Euro (UVP)



Bellroy Leather Case: Beste S24-Hülle aus Leder

Die Bellroy Lederhülle für das Galaxy S24 (© 2024 )

Eine gute Lederhülle für das Galaxy S24 macht euer Handy noch einen Tick edler, als es ohnehin bereits ist. Unter den Top-Optionen befindet sich das Bellroy Leather Case. Eine klassische Lederhülle, die mit zunehmender Nutzungsdauer eine Patina entwickelt, wie sie Lederfans lieben. Das Bellroy Leather Case für das Galaxy S24 sitzt perfekt und bietet Knöpfe aus Aluminium, die sich passgenau über die Tasten des Smartphones legen. Mikrofaserfutter innen verhindert Kratzer durch die Hülle.

Hülle: Bellroy Leather Case

Farben: Schwarz, Terracotta

Material: Leder, Mikrofaser

Besonderheiten: entwickelt mit der Zeit eine Patina

Preis: ab 55 Euro (UVP)



Samsung Hochuen Vegan Leather Case: Lederimitat

Hochuen Vegan Leather Case für das Galaxy S24 (© 2024 )

Wie Apple hat sich auch Samsung inzwischen von Cases aus Echtleder verabschiedet. Die Südkoreaner bieten aber eine Alternative aus Kunstleder an: Das Vegan Leather Case wurde von Hochuen für Samsung designt und steht auch für die Galaxy-S24-Serie zur Auswahl. Wer also auf echtes Leder verzichten möchte, bekommt hier ein Imitat, das einen ähnliches Look bietet. Auch dieses S24-Case hat Tasten aus Aluminium und eine vor Kratzern schützende Innenseite aus Mikrofaser.

Hülle: Hochuen Vegan Leather Case

Farben: Schwarz, Dark Violet, Taupe

Material: Veganes Leder

Besonderheiten: Hülle aus Lederimitat

Preis: ab 55 Euro (UVP)



Samsung Smart View Wallet Case: Beste beidseitige S24-Hülle

Smart View Wallet Case EF-ZS921 für das Galaxy S24 (© 2024 Samsung )

Fast alle Galaxy-S24-Hüllen lassen das Display frei, aber es gibt auch Cases, die sich nicht nur über Rückseite und Rahmen, sondern auch über den Bildschirm legen. Eine solche Klapp-Hülle ist Samsungs Smart View Wallet Case für Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra.

Top: Durch ein Sichtfenster zeigt euch euer Galaxy S24 darin trotzdem nützliche Informationen wie die Uhrzeit, das Datum, den Akkustand oder Benachrichtigungen an, wenn ihr das Always-on-Display aktiviert habt. Außerdem lässt sich das Smartphone darüber bedienen, etwa um Anrufe entgegenzunehmen oder die Musikwiedergabe zu steuern. Innen hält das Flip-Case praktische Halterungen für Karten bereit.

Hülle: Samsung Smart View Wallet Case

Farben: Light Green, Black, Violet, White

Material: Kunststoff

Besonderheiten: beidseitig (Flip-Case), Sichtfenster, Karten-Einschübe

Preis: ab 49,90 Euro (UVP)



Otterbox Defender: Beste stabile S24-Hülle

Otterbox Defender für das Galaxy S24 (© 2024 )

Wenn der Schutz für euch höchste Priorität hat, sollte das Otterbox Defender Case für die Galaxy-S24-Serie ganz oben auf eurer Liste stehen. Sein mehrschichtiger Aufbau liefert effektiven Schutz vor Kratzern, Schmutz sowie Stoß- und Sturzschäden. Das stabile Case soll sogar fünfmal mehr Schurz bei Stürzen bieten, als es der US-Militärstandard MIL-STD-810G 516.6 verlangt. Zudem ist eine Halterung im Lieferumfang enthalten, die ihr wahlweise als Gürtelclip oder als Standfuß für die Galaxy-S24-Hülle verwenden könnt.

Hülle: Otterbox Defender

Farben: Schwarz, Baby Blue Jeans

Material: Polycarbonat, TPE

Besonderheiten: enorm robust, mit Standfuß bzw. Gürtelclip

Preis: ab 49,99 Euro (UVP)