Hier findet ihr die technischen Daten des Samsung Galaxy S24 Ultra auf einen Blick. Das Handy erschien im Januar 2024 im Handel und ist das beste Samsung-Handy, das ihr in diesem Jahr kaufen könnt. Es ist nicht nur groß, sondern auch vollgepackt mit aktueller Technik. Alle wichtigen Specs und Infos gibt's nachfolgend.

Galaxy S24 Ultra: Spezifikationen Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Modell Galaxy S24 Ultra Display und Gehäuse Display-Größe 6.8 Zoll Auflösung 3120x1440 Pixel Pixeldichte 505 ppi Technologie Super AMOLED Frequenz 120 Hz Maße Größe 162.3x79x8.6 mm Material Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Gewicht 232 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Taktrate Bis zu 3.39 GHz AnTuTu 1.846.680 Punkte Klasse Oberklasse Installierter RAM 12 GB RAM Interner Speicher 256/512/1000 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 30 h Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 auf One UI 6.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 50 (Periskop), 12 (Tele) Frontkamera 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 1449 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen

Was aus den Technischen Daten des Galaxy S24 Ultra nicht hervorgeht: Samsung hat seinem Top-Modell ein paar Besonderheiten mitgegeben, die ihr kennen solltet. Mit diesen hebt sich das Smartphone insbesondere von anderen Android-Konkurrenten ab.

Galaxy S24 Ultra: Die Highlights

Galaxy AI : Künstliche Intelligenz für bessere Fotos bei Nacht, Live-Übersetzung während eines Telefonats und Bildbearbeitung.

: Künstliche Intelligenz für bessere Fotos bei Nacht, Live-Übersetzung während eines Telefonats und Bildbearbeitung. S-Pen: Ikonischer Eingabestift der Note-Serie. Für Notizen und Zeichnungen geeignet.

Ikonischer Eingabestift der Note-Serie. Für Notizen und Zeichnungen geeignet. Quad-Kamera mit 200 MP: Detailreiche Fotos bei Tag und Nacht – mit viel künstlerischer Freiheit.

Detailreiche Fotos bei Tag und Nacht – mit viel künstlerischer Freiheit. LTPO-Display: Spart Energie beim Anzeigen statischer Inhalte und sorgt für flüssige Darstellung mit 120 Hz.

Spart Energie beim Anzeigen statischer Inhalte und sorgt für flüssige Darstellung mit 120 Hz. Space-Zoom: Digitale 100-fache Vergrößerung ermöglicht sogar Fotos vom Mond.

(© 2024 Samsung ) So sieht die Rückseite des Galaxy S24 Ultra aus (© 2024 Samsung ) So sieht das Galaxy S24 Ultra von vorne aus (© 2024 Samsung ) Das Galaxy S24 Ultra ist offiziell – und kommt gleich in mehreren Farben

Samsung Galaxy S24 Ultra im Überblick Samsung Galaxy S24 Ultra Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Spitzenleistung dank Top-Prozessor

extrem robust und widerstandsfähig

inklusive Stylus S Pen

zahlreiche KI-Features Weniger Vielversprechend keine Speichererweiterung

kabelloses Laden vergleichsweise langsam