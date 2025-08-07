Bei Blau gibt's das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G mit Vertrag zum Top-Preis. Obendrein bekommt ihr eine Smartwatch sowie 2o GB Datenvolumen und zahlt gerade einmal 11,99 Euro im Monat. Erfahrt hier, ob sich das lohnt.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G: Ein sehr attraktives und günstiges Mittelklasse-Handy: Das Redmi Note 14 Pro bietet vor allem ein exzellentes Display, einen großen Akku und eine hochauflösende Triple-Kamera mit 200-MP-Sensor.

Für das Redmi Note 14 Pro 5G haben die Kollegen von Chip im Test die Note 2,0 vergeben. Sie loben vor allem das gute Display, die starke Triple-Kamera und die Akku-Performance.

Sie loben vor allem das gute Display, die starke Triple-Kamera und die Akku-Performance. Zur Redmi Watch 5 Active sind aussagekräftige Reviews von bekannten Quellen praktisch nicht vorhanden. Auf Amazon hat die Uhr immerhin 4,3 von 5 Sternen. Die Nutzer loben vor allem das Design und die Funktionen. Die Qualität des Armbandes gefällt hingegen weniger.

Wieso sich der Deal lohnt: Redmi Note 14 Pro extrem günstig

Wenn ihr euch für den Deal entscheidet, könnt ihr beim Kauf des Xiaomi Redmi 14 Pro 5G im Vergleich zu aktuellen Straßenpreisen rechnerisch ordentlich sparen (Stand: 13. Juni 2025):

Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G kostet derzeit bei vertrauenswürdigen Shops um die 230 Euro .

. Die Redmi Watch 5 Active hat derzeit einen Wert von durchschnittlich 30 Euro .

. Ein vergleichbarer Tarif (25 GB Datenvolumen) ohne Smartphone kostet bei Blau aktuell 6,99 Euro im Monat (z. B. Blau Allnet M).

Zieht man die Gesamtkosten des Einzeltarifs über die identische Laufzeit von den Bundle-Kosten ab, erhält man den Preis für die Hardware:

Im Vergleich zum Straßenpreis zahlt ihr für das Handy effektiv nur 185,99 Euro . Das ist laut idealo sogar ein echter Bestpreis. Günstiger gab es das Smartphone bis jetzt noch nie.

. Das ist laut idealo sogar ein Günstiger gab es das Smartphone bis jetzt noch nie. Obendrein bekommt ihr die Redmi Watch 5 Active so rechnerisch gratis dazu. Verkauft ihr die Uhr, könnt ihr sogar noch einmal mehr sparen.

Ihr seht, der Deal lohnt sich in jedem Fall, wenn ihr ein günstiges Angebot für einen Tarif inklusive Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G sucht.

Tipp: Der reine Tarif "Allnet Blau M" (25 GB) ist mit 6,99 Euro im Monat ebenfalls ein attraktives Angebot. Aktuell hat Blau das Datenvolumen aufgestockt (zuvor 20 GB). Hier geht's zum Tarif "Blau Allnet M" Der reine Tarif "Allnet Blau M" (25 GB) ist mit 6,99 Euro im Monat ebenfalls ein attraktives Angebot. Aktuell hat Blau das Datenvolumen aufgestockt (zuvor 20 GB).

Wie gut ist das Redmi Note 14 Pro 5G?

Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ist der Nachfolger eines der wohl besten günstigen Smartphones aus dem vergangenen Jahr. Das sehr große (6,67 Zoll) AMOLED-Display mit hoher 120-Hz-Bildwiederholrate ist nicht nur für soziale Medien bestens geeignet. Auch Filme und Spiele könnt ihr auf dem Bildschirm genießen.

Das absolute Highlight des Note 14 Pro 5G ist aber definitiv die Triple-Kamera mit ihrem 200-MP-Hauptobjektiv. Laut Xiaomi ist dank des hochauflösenden Sensors sogar ein 2x- und 4x-Zoom ohne Detailverluste möglich. Obendrein bekommt ihr einen großen 5110-mAh-Akku, der mit 45 W ziemlich zügig aufgeladen werden kann.

Redmi Watch 5 Active im Schnell-Check

Die Redmi Watch 5 Active erinnert vom Design her an die Apple Watch (© 2024 Xiaomi )

Die Smartwatch bietet für den Preis einige Features. Die Highlights:

Herzfrequenzmessung

Messung Blutsauerstoffgehalt

Tracking von über 140 Trainings

Wasserdicht bis 5 bar

Telefonie-Funktion

Bis zu 18 Tage Akkulauzeit

Das Wearable kommt mit einem quadratischen 2-Zoll-Display daher und erinnert optisch stark an die bekannte Apple-Watch-Reihe. Zur individuellen Gestaltung stehen euch über 200 verschiedene Zifferblätter zur Verfügung.

Allerdings müsst ihr für den günstigen Preis einige Abstriche in Kauf nehmen. So unterstützt die Uhr kein kontaktloses Bezahlen, und ein eigenes GPS-Modul fehlt ebenfalls. Ihr könnt allerdings die GPS-Daten eures Smartphones auf der Watch nutzen.

