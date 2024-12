Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G vs. Redmi Note 14 Pro Plus 5G: Der Vergleich

Was sind die Unterschiede zwischen den deutschen Versionen des Redmi Note 14 Pro 5G und Redmi Note 14 Pro Plus 5G? Unser großer Vergleich zeigt euch, in welchen Bereichen das "Pro+" besser ist.

Inhaltsverzeichnis

Redmi Note 14 Pro 5G vs. Redmi Note 14 Pro Plus 5G: Die wichtigsten Unterschiede

Das Redmi Note 14 Pro Plus hat den schnelleren Chip (Snapdragon 7s Gen 3)

Das Redmi Note 14 Pro Plus lädt schneller auf (120 W vs. 45 W)

Das Design unterscheidet sich leicht

Die Rückseite des Redmi Note 14 Plus ist robuster

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Xiaomi Modell Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 Pro Plus Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll 6.67 Zoll Auflösung 2712x1220 Pixel 2712x1220 Pixel Pixeldichte 446 ppi 446 ppi Technologie AMOLED AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz bis zu 120 Hz Maße Größe 162.33x74.42x8.4 / 8.85 mm 162.53x74.67x8.75 / 8.85 mm Material Kunststoff / PU-Leder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Glas oder Kunstleder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Gewicht 190 g 207.2 / 202.7 g Leistungsmerkmale Chipsatz MediaTek Dimensity 7300 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Taktrate Bis zu 2.5 GHz Bis zu 2.5 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Mittelklasse Installierter RAM 8 / 12 GB RAM 8 / 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB 256 / 512 GB Akkuleistung 5110 mAh Kapazität 5110 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 mit HyperOS (ab Werk) Android 14 mit HyperOS (ab Werk) Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) Frontkamera 20 MP 20 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Was den Look unterscheidet

Redmi Note 14 Pro 5G und Redmi Note 14 Pro Plus 5G sehen sich sehr ähnlich. Ein genauerer Vergleich der Rückseiten offenbart jedoch kleine Unterschiede. Zum einen hat das Redmi Note 14 Pro Plus 5G ein Two-Tone-Muster auf der Rückseite, das es beim Pro-Plus-Modell nicht gibt. Dessen Rückseite ist dafür rechts und links etwas kurviger. Darüber hinaus ist das Kameramodul des Redmi Note 14 Pro Plus 5G schwarz gefärbt, beim Redmi Note 14 Pro 5G dagegen in der Gehäusefarbe gehalten.

Die Rückseite des Redmi Note 14 Pro 5G (l.) und Redmi 14 Pro Plus 5G (r.) (© 2024 Xiaomi / CURVED )

Außerdem überragt das Redmi Note 14 Pro Plus 5G das 14 Pro 5G in allen Dimension einen Tick. Der Größenunterschied ist aber minimal und bewegt sich im Zehntelmillimeter-Bereich.

Beide Smartphones besitzen ein Curved-Display, das durch Gorilla Glass Victus 2 bestens geschützt ist. Der Gehäuserahmen besteht jeweils aus Kunststoff, die Rückseite beim Redmi Note 14 Pro ebenfalls. Nur die Farboption "Lavender Purple" bietet beim Redmi Note 14 Pro eine Kunstleder-Rückseite.

Letzteres trifft auch auf das Redmi Note 14 Pro Plus 5G zu. In den zwei anderen Farbvarianten ("Midnight Black" und "Frost Blue") besitzt es allerdings eine Rückseite aus Gorilla Glass Victus und ist hinten somit widerstandsfähiger als das Redmi Note 14 Pro 5G. Gegen Staub und Wasser sind beide Xiaomi-Handys nach IP68 geschützt.

Riesige Curved-Displays mit 120 Hz

Keine Unterschiede gibt es bei den AMOLED-Displays von Redmi Note 14 Pro 5G und 14 Pro Plus 5G. Es handelt sich jeweils um ein 6,67 Zoll großes Curved-Display mit einer Auflösung von 2712 x 1220 Pixeln. Beide Modelle erreichen eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz.

Die Displays von Redmi Note 14 Pro 5G (l.) und Redmi Note 14 Pro Plus 5G (r.) (© 2024 Xiaomi / CURVED )

Die maximale Helligkeit beträgt 3000 Nits, die Farbtiefe 12 Bit und die Unterstützung von HDR10+ ist bei beiden Smartphones gegeben. Durchaus beeindruckende Spezifikationen für zwei Handys aus der Mittelklasse. Unter dem Display befindet sich jeweils ein Fingerabdrucksensor.

Kamera-Vergleich: Redmi Note 14 Pro vs. 14 Pro Plus

(© 2024 Xiaomi / CURVED ) Die Kamera des Redmi Note 14 Pro Plus 5G (© 2024 Xiaomi / CURVED ) Die Kamera des Redmi Note 14 Pro 5G

Gut zu wissen: In Deutschland haben Redmi Note 14 Pro und 14 Pro Plus andere Kameras als beispielsweise in Indien oder China. Beide Smartphones sind hierzulande mit einer 200-MP-Hauptlinse ausgestattet. Das Kamera-Setup von Redmi Note 14 Pro 5G und 14 Pro Plus 5G ist identisch:

Hauptlinse: 200 MP, f/1.65, 1/1,4"-Sensor, OIS, AF, 7P

200 MP, f/1.65, 1/1,4"-Sensor, OIS, AF, 7P Ultraweitwinkel: 8MP, f/2.2

Makro: 2 MP, f/2.4, 20 MP, f/2.2, 1080p-Videos mit bis zu 30 fps

2 MP, f/2.4, 20 MP, f/2.2, 1080p-Videos mit bis zu 30 fps Frontkamera: 20 MP, f/2.2, 1080p-Videos mit bis zu 60 fps

Leistung und Speicher

Hauptargument für das Redmi Note 14 Pro Plus 5G ist sein überlegener Chipsatz: Der hier zum Einsatz kommende Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 ist schneller als der ebenfalls im 4-nm-Verfahren gefertigte MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Beide Chipsätze sind jedoch in der Mittelklasse zuhause. Auch der Qualcomm-Prozessor ist also kein Flaggschiffantrieb.

(© 2024 CURVED )

Keine Unterschiede gibt es dann wieder bei den Speichervarianten: Beide Handys sind mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher oder 12 GB RAM und 512 GB Speicher erhältlich. Ein microSD-Slot für Speicherkarten fehlt jeweils.

KI-Funktionen von Google und Xiaomi

Redmi Note 14 Pro 5G und Redmi Note 14 Pro Plus 5G bieten Zugriff auf die KI-Funktionen von Google Gemini und die unter anderem von Samsung-Handys bekannte Google-KI-Bildersuche Circle To Search. Darüber hinaus stehen diverse KI-Features von Xiaomi bereit, mit denen ihr eure Fotos und Videos optimieren könnt.

Akku und Aufladen im Vergleich

Mit 5110 mAh ist die Akkukapazität von Redmi Note 14 Pro 5G und 14 Pro Plus 5G identisch. Allerdings lädt Letzteres deutlich schneller, dank Fast Charging mit bis zu 120 W. Aber auch das Redmi Note 14 Pro muss nie lange an der Steckdose haltmachen: 45 W Ladeleistung sind im Vergleich zu den meisten Geräten anderer Hersteller immer noch spitze.

Falls ihr irgendwo andere Akku-Specs gelesen habt: Die deutschen Modelle unterscheiden sich diesbezüglich von den chinesischen bzw. indischen.

Auf Wireless Charging müsst ihr leider bei beiden Handys verzichten. Außerdem legt Xiaomi kein Ladegerät bei, wie es bei früheren Modellen häufiger der Fall war.

Unser Fazit: Redmi Note 14 Pro 5G oder Redmi Note 14 Pro Plus 5G? Francis Lido Unser Vergleich zeigt: Die größten Vorteile des Redmi Note 14 Pro Plus 5G sind der stärkere Chipsatz und das deutlich schnellere Aufladen (120 W). Darüber hinaus ist die Rückseite robuster und das Design minimal anders. Das war es aber auch schon. Denn was Kamera, Display und Akkulaufzeit anbelangt, gibt es keine nennenswerten Unterschiede zwischen Redmi Note 14 Pro 5G und Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Beide Smartphones bieten also ein weitgehend vergleichbares Nutzererlebnis. Wer ein wenig Extra-Power haben und weniger Zeit an der Steckdose verbringen möchte, greift zum Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Alle anderen sind mit dem günstigeren Redmi Note 14 Pro 5G ebenfalls gut bedient. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei beiden Modellen.