Ihr dachtet, 5G wäre der einzige Unterschied zwischen dem Xiaomi Redmi Note 13 Pro (4G) und dem Redmi Note 13 Pro 5G? Dann habt ihr euch getäuscht: Unser Vergleich zeigt, dass die beiden Modelle in diversen Bereichen anders ausgestattet sind.

Eines vorweg: Das Gerät, das Xiaomi auf seiner Webseite schlicht als Redmi Note 13 Pro bezeichnet, ist die 4G-Variante. Das 5G-Modell ist explizit als solches gekennzeichnet. Genau so haben wir es auch in unserem Vergleich gemacht. Wichtig: Einige Händler handhaben es genau andersrum. Im Zweifel gleicht ihr die angegebene Ausstattung am besten mit den technischen Daten aus unserem Vergleich ab.

Inhaltsverzeichnis

Redmi Note 13 Pro vs. Redmi Note 13 Pro 5G: Wichtigste Unterschiede

Mobilfunk: Das Redmi Note 13 Pro unterstützt nur 4G.

Das Redmi Note 13 Pro unterstützt nur 4G. Design: Die Rückseiten sind etwas anders gestaltet.

Die Rückseiten sind etwas anders gestaltet. Chipsatz: Mediatek Helio G99 Ultra (4G) vs. Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (5G).

Leistung: Das Redmi Note 13 Pro ist deutlich schneller und besser für Gaming.

Das Redmi Note 13 Pro ist deutlich schneller und besser für Gaming. Abmessungen: Das 5G-Modell ist einen Tick schmaler.

Das 5G-Modell ist einen Tick schmaler. Display: Beim Redmi Note 13 Pro 5G etwas schärfer, heller und besser geschützt.

Beim Redmi Note 13 Pro 5G etwas schärfer, heller und besser geschützt. Display-Rand: Beim Redmi Note 13 Pro etwas dünner

Beim Redmi Note 13 Pro etwas dünner microSD-Slot: Nur das Redmi Note 13 Pro unterstützt Speicherkarten.

Nur das Redmi Note 13 Pro unterstützt Speicherkarten. Kamera: Leichte Unterschiede beim Ultraweitwinkel

Leichte Unterschiede beim Ultraweitwinkel Akku: Minimal mehr Kapazität beim Redmi Note 13 Pro 5G

Minimal mehr Kapazität beim Redmi Note 13 Pro 5G Farben: Das 5G-Modell ist in mehr Farben erhältlich.

Die Datenblätter im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Xiaomi Modell Redmi Note 13 Pro (4G) Redmi Note 13 Pro 5G Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll 6.67 Zoll Auflösung 2400x1080 Pixel 2712x1200 Pixel Pixeldichte 395 ppi 446 ppi Technologie AMOLED AMOLED Frequenz 60 bis 120 Hz 60 bis 120 Hz Maße Größe 161.1x74.95x7.98 mm 161.2x74.2x8 mm Material Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Glas (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Gewicht 188 g 187 g Leistungsmerkmale Chipsatz MediaTek Helio G99 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Taktrate 2.2 GHz Bis zu 2.4 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Mittelklasse Installierter RAM 8 / 12 GB RAM 8/12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB 256/512 GB Akkuleistung 5000 mAh Kapazität 5100 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 19 h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 13 auf MIUI 14 (ab Werk) Android 14 (MIUI 14) (ab Werk) Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel), 8 (Ultraweitwinkel), 2 (Makro) 200 (Weitwinkel), 8 (Ultra-Weitwinkel), 2 (Makro) Frontkamera 16 MP 16 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Preis UVP Ab 350 Euro (UVP) Ab 399.9 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Hinten gibt's Unterschiede

(© 2024 Xiaomi ) Das Redmi Note 13 Pro von hinten (© 2024 Xiaomi ) Das Redmi Note 13 Pro 5G von hinten (© 2024 Xiaomi ) Das Redmi Note 13 Pro von vorn (© 2024 Xiaomi ) Das Redmi Note 13 Pro 5G von vorn

Von vorn und an den Seiten sehen Redmi Note 13 Pro und Redmi Note 13 Pro 5G fast identisch aus, abgesehen davon das Letzteres minimal schmaler ist. Hinten ist der Look unterschiedlicher. Grund dafür ist hauptsächlich die Integration der Kameralinsen: Beim 4G-Modell sind sie direkt in die Rückseite eingelassen, beim 5G in einem quadratischen Kameramodul untergebracht.

Display: Vorteile für das 5G-Modell

Die 6,67 Zoll großen AMOLED-Displays des Redmi Note 13 Pro und Redmi Note 13 Pro 5G unterscheiden sich nicht unerheblich: Der Bildschirm des 5G-Modells erreicht eine höhere Spitzenhelligkeit, kann mehr Farbnuancen darstellen, ist etwas schärfer und zudem besser geschützt (Gorilla Glass Victus vs. Gorilla Glass 5). Darüber hinaus ist er von etwas schmaleren Display-Rändern umgeben. 120 Hz für flüssige Animationen bieten dagegen beide Screens.

Kamera-Vergleich: Redmi Note 13 Pro vs. Redmi Note 13 Pro 5G

Bei Videos im Vorteil: Die Kamera des Redmi Note 13 Pro 5G (© 2024 )

Die Kameraspezifikationen sind nahezu identisch. Gemein haben die beiden Geräte folgende Details:

Gemeinsame Kamera-Specs Hauptlinse: 200 MP, f/1.7, 1/1.4"-Sensor, PDAF, OIS

200 MP, f/1.7, 1/1.4"-Sensor, PDAF, OIS Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.2

8 MP, f/2.2 Makrolinse: 2 MP, f/2.4

2 MP, f/2.4 Selfie-Kamera: 16 MP, f/2.4

Die wichtigsten Spezifikationen stimmen überein, was insgesamt für eine vergleichbare Bildqualität sorgt – auch wenn die Bildverarbeitung durch den Chipsatz dafür eigentlich ebenfalls eine Rolle spielt. Die Kameras selbst unterscheiden sich wie folgt:

Unterschiede Kamera-Specs Sichtwinkel beim Ultraweitwinkel: (4G: 12o Grad, 5G: 118 Grad)

(4G: 12o Grad, 5G: 118 Grad) Blitz: beim 5G-Modell etwas fortschrittlicher

beim 5G-Modell etwas fortschrittlicher Videos: Das 5G-Modell ermöglicht 4K-Videos (30 fps) und flüssigere 1080p-Clips (bis zu 120 fps vs. bis zu 60 fps)

Einen Vorteil bietet die Kamera des Redmi Note 13 Pro 5G also vor allem dann, wenn ihr Videos in 4K oder mit sehr hohen Frameraten drehen möchtet.

Leistung: Redmi Note 13 Pro 5G besser für Gaming

Redmi Note 13 Pro und Redmi Note 13 Pro 5G haben unterschiedliche Chipsätze und das macht sich bemerkbar.

Das 5G-Modell ist Geekbench 5 zufolge deutlich schneller unterwegs. Mit 12 GB RAM und dem Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) ausgestattet, erreicht das Handy rund 2750 (Multi-Core) bzw. 1020 (Single-Core) Punkte. Zum Vergleich: Die 4G-Version mit 12 GB RAM kommt nur auf etwa 1840 bzw. 550 Punkte.

In 3DMark Wildlife Extreme ist der Unterschied ebenfalls groß: Mit 793 Punkten erreicht das Redmi Note 13 Pro 5G einen mehr als doppelt so hohen Wert wie das 4G-Modell. Gamer sind daher mit dem Redmi Note 13 Pro 5G deutlich besser beraten.

Speicher: microSD nur für das 4G-Modell

In Deutschland bietet Xiaomi beide Handys sowohl mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher als auch mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher an. Das Redmi Note 13 Pro hat darüber hinaus einen microSD-Kartenslot, der Speicherkarten mit bis zu 1 TB Kapazität akzeptiert. Das Redmi Note 13 Pro 5G dagegen hat keinen Einschub für Speicherkarten.

Großer Akku und superschnelles Aufladen

Mit 5100 fällt die Akkukapazität des Redmi Note 15 Pro 5G einen Tick höher aus. Die bessere Laufzeit bietet jedoch das 4G-Modell mit seinem 5000 mAh Akku:

Akkulaufzeit laut Xiaomi Redmi Note 15 Pro: bis zu 19 Stunden Videowiedergabe

bis zu 19 Stunden Videowiedergabe Redmi Note 15 Pro 5G: bis zu 16 Stunden Videowiedergabe

Grund dafür dürfte der hochauflösendere und damit stromhungrigere Bildschirm des 5G-Modells sein. Ein Indiz dafür: Bei der Musikwiedergabe hält das 5G viel länger durch (136 Stunde vs. 116 Stunden).

Sehr erfreulich: Dank Fast Charging mit bis zu 67 W lassen sich beide Geräte enorm schnell aufladen:

Ladezeit laut Xiaomi Redmi Note 15 Pro: 46 Minuten (100 %)

46 Minuten (100 %) Redmi Note 15 Pro 5G: 44 Minuten (100 %)

Das sind absolute Top-Werte, die nur wenige Smartphones erreichen. Auf Wireless Charging müsst ihr aber leider jeweils verzichten.

Preise und Konfigurationen

Mit 399,90 liegt die UVP für das Redmi Note 13 Pro 5G in der Basiskonfiguration 50 Euro höher als für das entsprechende 4G-Modell. Die Geräte sind in der Regel aber deutlich günstiger erhältlich, vor allem bei Drittanbietern. Hier seht ihr die aktuellen Amazon-Preise für alle Konfigurationen (Stand: Juli 2924):

Wie ihr seht, ist der Preisunterschied bei Amazon etwas größer als direkt bei Xiaomi, da einige Modelle stark reduziert sind.

Fazit: Redmi Note 13 Pro vs. Redmi Note 13 Pro 5G Francis Lido Unser Vergleich hat gezeigt, dass es weitaus mehr Unterschiede zwischen Redmi Note 13 Pro und Redmi Note 13 Pro 5G gibt als die unterstützten Mobilfunkstandards. Das 5G-Modell punktet darüber hinaus vor allem mit mehr Leistung und einem besseren Display. Vor allem Gamer sollten daher eher zum Redmi Note 13 Pro 5G greifen. Außerdem ermöglicht die Kamera bessere Videoaufnahmen. Aber auch das 4G-Modell hat Vorteile: Das Redmi Note 13 Pro bietet die etwas bessere Akkulaufzeit und hat einen microSD-Slot für Speicherkarten. Insgesamt ist das Redmi Note 13 Pro 5G aber das besser Handy. Ob sich der Aufpreis dafür lohnt, hängt von euren Prioritäten ab.