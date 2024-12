Redmi Note 14 5G vs. Redmi Note 14 Pro 5G: Das sind die Unterschiede

Wie unterscheiden sich Xiaomi Redmi Note 14 5G und Redmi Note 14 Pro 5G? Wir verraten es euch und vergleichen dafür Leistung, Display, Kamera, Akku und Co.

Inhaltsverzeichnis

Redmi Note 14 5G vs. Redmi Note 14 Pro 5G: Die wichtigsten Unterschiede

Das Redmi Note 14 Pro ist schneller

Das Pro-Modell hat eine höher auflösende Kamera

Das Display des Redmi Note 14 Pro ist gekrümmt, schärfer und robuster

Das Redmi Note 14 Pro ist besser gegen Wasser geschützt (IP68)

Nur das Redmi Note 14 unterstützt microSD-Speicherkarten

Das Pro-Modell gibt es optional mit Kunstleder-Rückseite

Auf dem Redmi Note 14 Pro ist Circle To Search verfügbar

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Xiaomi Modell Redmi Note 14 Redmi Note 14 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll 6.67 Zoll Auflösung 2400x1080 Pixel 2712x1220 Pixel Pixeldichte 394 ppi 446 ppi Technologie AMOLED AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz bis zu 120 Hz Maße Größe 162.4x75.7x7.99 mm 162.33x74.42x8.4 / 8.85 mm Material Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Kunststoff / PU-Leder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Gewicht 190 g 190 g Leistungsmerkmale Chipsatz Mediatek Dimensity 7025 Ultra MediaTek Dimensity 7300 Ultra Taktrate Bis zu 2.5 GHz Bis zu 2.5 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Mittelklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 / 12 GB RAM Interner Speicher 256 GB 256 / 512 GB Akkuleistung 5100 mAh Kapazität 5110 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 mit HyperOS (ab Werk) Android 14 mit HyperOS (ab Werk) Kamera Hauptkamera 108 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Tele) 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) Frontkamera 20 MP 20 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design und Wasserschutz: Einige Unterschiede

Redmi Note 14 5G und Redmi Note 14 Pro 5G sind zwar in den gleichen Farben erhältlich (Midnight Black, Coral Green, Lavender Purple). Das Design unterscheidet sich aber durchaus. Während Rahmen und Display beim Standardmodell flach sind, hat das Redmi Note 14 Pro 5G ein Curved-Display und abgerundete Kanten.

Ein weiterer optischer Unterschied zwischen Redmi Note 14 5G und Redmi Note 14 Pro 5G betrifft das Kameramodul auf der Rückseite. Beim Standardmodell setzt es links an, beim Pro-Modell ist es mittig platziert. Außerdem hat es beim Redmi Note 14 Pro 5G eine Aussparung mehr.

Redmi Note 14 5G (l.) vs. 14 Pro 5G (r.): Rückseite und Rahmen unterscheiden sich (© 2024 Xiaomi )

Darüber hinaus hat das Redmi Note 14 Pro 5G in der Farbe Lavender Purple eine Kunstlederrückseite. Bei allen anderen Ausführungen besteht das Gehäuse wie beim Redmi Note 14 5G komplett aus Kunststoff.

Die Wasserresistenz ist beim Redmi Note 14 Pro 5G besser und nach IP68 zertifiziert. Das Standardmodell muss sich mit IP64 begnügen und ist somit nur spritzwassergeschützt, während das teurere Gerät mindestens 30 Minuten in bis zu 1,5 m tiefem Wasser übersteht.

Display: Redmi Note 14 Pro 5G im Vorteil

Beide Xiaomi-Smartphones in diesem Vergleich haben ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Beim Redmi Note 14 5G ist es flach, beim Redmi Note 14 Pro dagegen links und rechts gekrümmt.

Redmi Note 14 5G (l.) und 14 Pro 5G (r.): Flacher Bildschirm vs. Curved-Display (© 2024 Xiaomi )

Und es gibt noch eine Reihe weiterer Unterschiede: Der Bildschirm des Pro-Modells ist schärfer (446 ppi vs. 394 ppi) und in der Spitze heller (3000 Nits vs. 2100 Nits). Außerdem bietet er die höhere Farbtiefe (12 Bit vs. 8 Bit) und HDR10+-Support. Entsprechend optimierte Filme sehen auf dem Redmi Note 14 Pro 5G also besser aus.

Darüber hinaus ist dessen Display robuster, da es mit Gorilla Glass Victus 2 überzogen ist. Beim Standardmodell kommt noch das ältere Gorilla Glass 5 zum Einsatz, das aber auch einiges wegstecken kann. Ein Fingerabdrucksensor unter dem Display ist bei beiden Xiaomi-Smartphones vorhanden.

Kamera-Vergleich: Redmi Note 14 vs. 14 Pro

(© 2024 Xiaomi / Redmi ) Die 108-MP-Kamera des Redmi Note 14 5G (© 2024 Xiaomi / Redmi ) Die 200-MP-Kamera des Redmi Note 14 Pro 5G

Beide Smartphones sind mit sehr hochauflösenden Kameras ausgestattet. Bereits das Redmi Note 14 5G hat eine 108-MP-Hauptlinse. Ihr Pendant im Redmi Note 14 Pro 5G kommt sogar auf 200 MP und ist darüber hinaus mit einem größeren Bildsensor ausgestattet. Komplettiert wird das Setup bei beiden Modellen durch ein 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und eine 2-MP-Makrolinse. Für Selfies steht jeweils eine 20-MP-Frontkamera zur Verfügung, die nur beim Pro-Modell 60-fps-Videos in FHD (1080p) ermöglicht:

Redmi Note 14 5G: Kamera-Specs Hauptlinse: 108 MP, f/1.59, 1/1,67"-Sensor, OIS, AF, 6P

108 MP, f/1.59, 1/1,67"-Sensor, OIS, AF, 6P Ultraweitwinkel: 8MP, f/2.2

8MP, f/2.2 Makro: 2 MP, f/2.4

2 MP, f/2.4 Frontkamera: 20 MP, f/2.2, 1080p-Videos mit bis zu 60 fps

Redmi Note 14 Pro 5G: Kamera-Specs Hauptlinse: 200 MP, f/1.65, 1/1,4"-Sensor, OIS, AF, 7P

200 MP, f/1.65, 1/1,4"-Sensor, OIS, AF, 7P Ultraweitwinkel: 8MP, f/2.2

8MP, f/2.2 Makro: 2 MP, f/2.4, 20 MP, f/2.2, 1080p-Videos mit bis zu 30 fps

Unterschiede bei Leistung und Speicher

Das Redmi Note 14 Pro übertrifft das Redmi Note 14 auch in puncto Leistung. Im Pro-Modell sorgt der MediaTek Dimensity 7300 Ultra für Power – ein leistungsstarker Mittelklasse-Chip, der schneller arbeitet als der Dimensity 7025 Ultra im Standardmodell.

Letzteres ist in Deutschland stets mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz ausgestattet, das Redmi Note 14 Pro gibt es bei uns zusätzlich auch mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Dieser Unterschied ist auch deshalb relevant: Einen microSD-Slot für Speicherkarten bietet nur das Redmi Note 14. Darüber ist eine Speichererweiterung um bis zu 1 TB möglich.

KI: Google Gemini und Circle To Search

Beide Smartphones bieten wie die meisten aktuellen Android-Smartphones Zugriff auf den Chatbot Google Gemini und ermöglichen zudem eine KI-gestützte Bildbearbeitung. Das Redmi Note 14 Pro bietet außerdem KI-Features für Videos und die KI-Bildersuche Circle To Search, die einst in Samsungs Galaxy-S24-Serie ihren Einstand gefeiert hat.

Großer Akku und Aufladen mit 45 W

Der Akku von Redmi Note 14 5G und Redmi Note 14 Pro 5G hat jeweils eine Kapazität von 5110 mAh. Durch die unterschiedlichen Chipsätze und Displays kann die Akkulaufzeit dennoch variieren. Die Ladeleistung ist identisch: Via Kabel laden beide Handys mit bis zu 45 W auf. Wireless Charging unterstützt weder das Redmi Note 14 noch das Pro-Modell. Etwas enttäuschend, weil wir es von Xiaomi eigentlich anders gewohnt sind: Ein Ladegerät liegt keinem der beiden Geräte bei.

Redmi Note 14 5G oder Redmi Note 14 Pro 5G: Unser Fazit Francis Lido Sowohl Redmi Note 14 5G als auch Redmi Note 14 Pro 5G locken mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits das Standardmodell ist in vielen Bereichen gut ausgestattet und sieht mit seinem flachen Design für den ein oder anderen womöglich sogar besser als die Pro-Variante aus. Für das Redmi Note 14 Pro 5G spricht unter anderem das schicke Curved-Display, das nicht nur schärfer und heller ist als der flache Bildschirm des Redmi Note 14 5G, sondern auch HDR1o+ unterstützt. Hinzu kommen eine stärkere Performance und die bessere Kamera. Unserer Meinung nach gute Argumente, um den etwas höheren Preis zu rechtfertigen. Wer nicht so viel ausgeben möchte, macht aber auch mit dem günstigeren Modell keinen Fehler.