Eigentlich dauert es nur noch ein paar Tage, bis Google seine neue Pixel-Reihe offiziell vorstellt. Doch wie es aussieht, werden nicht alle Geräte direkt nach dem Event erhältlich sein. Unter anderem das neue Falt-Smartphone, das Pixel 10 Pro Fold, scheint mit Verzögerungen zu kämpfen – und das ist kein Einzelfall.

Ein aktueller Bericht von WinFuture wirft einen genaueren Blick auf die Liefersituation bei Google. Demnach soll es Probleme in der Lieferkette geben, die den Verkaufsstart einiger Geräte deutlich verzögern. Konkret geht es um das Pixel 10 Pro Fold, die neue Pixel Watch 4 sowie die kommenden Pixel Buds 2A. Sie könnten erst am 9. Oktober in den Handel kommen – also rund sieben Wochen nach dem Launch-Event am 20. August.

Die anderen Modelle starten pünktlich

Während Fans des Foldables sich wohl länger gedulden müssen, sieht es für die restliche Smartphone-Reihe besser aus. Laut dem Bericht plant Google, das Pixel 10, das Pixel 10 Pro und das größere Pixel 10 Pro XL direkt nach der Präsentation auszuliefern. In den Ladenregalen sollen sie dann ab dem 28. August auftauchen. Große Preisänderungen sind bei der Pixel-10-Reihe bislang nicht zu erwarten – was viele sicherlich freuen dürfte.

Auch wenn das Pixel 10 Pro Fold verspätet kommt, soll es technisch dennoch spannend werden. Leaks zufolge ist das Gerät erstmals vollständig staubgeschützt. Außerdem dürfte das Außendisplay etwas wachsen, da der Spalt zwischen Scharnier und Display offenbar kleiner ausfällt als beim Vorgänger. Das klingt nach einer willkommenen Verbesserung für alle, die ein praktisches Foldable für den Alltag suchen.

Was erwartet uns noch?

Rund um die Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2A ist bisher noch nicht viel bekannt. Erste Gerüchte deuten aber auf kleinere Design-Updates hin. So soll die neue Smartwatch ein etwas dickeres Gehäuse erhalten, was möglicherweise mit einem größeren Akku zusammenhängt. Bei den Buds wiederum erwartet uns offenbar eine neue Farbvariante namens "Iris" – ein leicht violetter Ton.

Parallel zur Hardware will Google wohl auch einige Features aufpolieren. So wird spekuliert, dass alle neuen Pixel-Handys kabelloses Laden nach dem Qi2-Standard unterstützen. Außerdem soll das reguläre Pixel 10 als erstes Standardmodell eine Tele-Kamera bekommen – aber eine schwächere Hauptlinse als das Pixel 9.

Wie immer gilt: Bis zur offiziellen Vorstellung sind alle Infos mit Vorsicht zu genießen. Am 20. August wissen wir mehr – dann heißt es: Bühne frei für die neuen Pixel-Geräte.

