Wie viel kostet das Google Pixel 10? Die deutschen Preise sind nun durchgesickert und es gibt gute Neuigkeiten. Der Hersteller verzichtet offenbar auf eine Preiserhöhung gegenüber den Vorgängermodellen.

Das geht aus einem Bluesky-Post von Roland Quandt hervor. Der Journalist ist bekannt für treffsichere Vorhersagen und nennt folgende Preise für das Google Pixel 10 und seine Schwestermodelle:

Google Pixel 10: Preise 899 Euro (128 GB)

999 Euro (256 GB) [infobox title="" link="" alignment=""]

Google Pixel 10 Pro: Preise 1099 Euro (128 GB)

1199 Euro (256 GB)

1329 Euro (512 GB)

1589 Euro (1 TB) [infobox title="" link="" alignment=""]

Google Pixel 10 Pro XL: Preise 1299 Euro (256 GB)

1429 Euro (512 GB)

1689 Euro (1 TB)

Google Pixel 10 Pro Fold: Preise 1899 Euro (256 GB)

2029 Euro (512 GB)

2289 Euro (1 TB)

Lohnt sich das Warten?

Nach aktuellem Stand wird Google das Pixel 10 und die anderen Modelle am 20. August vorstellen. Rund eine Woche später soll dann der Verkauf beginnen. Heißt: In etwa eineinhalb Monaten sind Google Pixel 10 und Co. bereits erhältlich.

Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sich das Warten auch lohnt. Die aktuellen Modelle sind gerade stark reduziert. Nicht nur zum Amazon Prime Day gibt es attraktive Angebote für das Google Pixel 9, 9 Pro und 9 Pro XL. Besonders das Standardmodell ist bereits seit einiger Zeit für unter 600 Euro erhältlich.

Unser Tipp für Foto-Fans Google Pixel 9 Googles Pixel 9 ist mit einer fantastischen Kamera ausgestattet und ein sehr guter Allrounder mit spannenden KI-Funktionen. Nicht nur Foto-Enthusiasten werden begeistert sein. Jetzt mehr erfahren: Google Pixel 9: Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 34,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (20 GB) ab 26,99 € Blau ohne Vertrag Farbe: Schwarz ab 574,70 € Amazon

Hinzu kommt: Gerüchten zufolge könnte das Pixel 10 auch einen Nachteil gegenüber dem Pixel 9 haben. Zwar soll es eine Telelinse hinzugewinnen, dafür könnte Google im Pixel 10 aber angeblich die hervorragende Hauptlinse des Pixel 9 gegen das schwächere Objektiv des Pixel 9a austauschen. Das würde für die meisten Bilder ein deutliches Downgrade bedeuten. Ob es wirklich so kommt, bleibt abzuwarten.

Käufer der neuen Pro-Modelle sollten auf der sicheren Seite sein. Beim Google Pixel 10 Pro und Pro XL wird sich nach aktuellem Stand keine Linse verschlechtern. Großartige Verbesserungen an der Kamera-Hardware wird es aber wohl auch nicht geben. Verbessern sollen sich bei allen Modellen in erster Linie Performance und Akkulaufzeit.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht