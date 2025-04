Googles Smartphones beeindrucken traditionell durch bärenstarke Kameras. Doch das Pixel 10 könnte Fans der Marke sowie Foto-Enthusiasten schwer enttäuschen. Offenbar plant der Hersteller starke Änderungen an der Kamera – die Fragen aufwerfen.

Dies geht aus einem Exklusiv-Bericht von Android Authority hervor. Redakteure des Magazins konnten die Kamera-Spezifikationen des Google Pixel 10 bereits sichten. Das Standardmodell der neuen Flaggschiffserie soll endlich eine Tele-Linse bekommen – etwas, worauf Nutzer bislang verzichten mussten. Eigentlich eine gute Nachricht, doch im Gegenzug gebe es gravierende Abstriche an anderer Stelle.

Näher am Pixel 9a als am Pixel 10 Pro

Bislang ist bei Pixel-Smartphones die Tele-Linse zwar den Pro-Modellen vorbehalten. Doch die viel wichtigere und hervorragende Hauptlinse ist beim Standardmodell baugleich. Dadurch bietet beispielsweise das Google Pixel 9 in den meisten Situationen eine nahezu identische Foto-Qualität wie das Pixel 9 Pro oder das Pixel 9 Pro XL.

Bei der Pixel-10-Reihe dagegen soll es große Qualitätsunterschiede geben. So nutze die Hauptlinse des Basismodells Samsungs G8-Sensor, der deutlich kleiner ist als der bisherige GNV-Sensor. Ein kleinerer Sensor bedeutet leider in den meisten Fällen eine schlechtere Bildqualität, da die Lichtausbeute geringer ist.

Google Pixel 10: Geleakte Kamera-Sensoren 50-MP-Hauptlinse: 1/1,95"-Sensor (Samsung GN8)

1/1,95"-Sensor (Samsung GN8) 13-MP-Ultraweitwinkel: 1/3,1"-Sensor (Sony IMX712)

1/3,1"-Sensor (Sony IMX712) 11-MP-Telelinse: 1/3,2"-Sensor (Samsung 3J1)

1/3,2"-Sensor (Samsung 3J1) 11-MP-Frontkamera: 1/3,2"-Sensor (Samsung 3J1)

Das gleiche Problem soll auch die neue Ultraweitwinkel-Linse betreffen. Hier ersetze der Sony IMX712 den überlegenen IMX858. Pikant: Die neuen Sensoren kommen bereits im günstigen Google Pixel 9a zum Einsatz, das in der Mittelklasse zuhause ist.

Google Pixel 10 Pro und 10 Pro XL erhalten dem Bericht zufolge die gleichen Sensoren für Haupt- und Ultraweitwinkel-Linse wie ihre direkten Vorgängermodelle. Ebenfalls kein Grund zum Jubeln, aber wenigstens kein massives Downgrade wie beim Pixel 10.

Google Pixel 10: Ein Pixel 9a mit Tele-Zoom

Im Grunde genommen habe das Google Pixel 10 die gleiche Kamera wie das Pixel 9a, ergänzt um eine Tele-Linse. Diese wiederum könne aufgrund ihres kleinen Sensors ebenfalls nicht mit ihrem Pendant im Pixel 10 Pro (XL) mithalten. Stattdessen habe Google das wenig berauschende Zoom-Objektiv des Pixel 9 Pro Fold übernommen.

Kamera-Enthusiasten müssen 2025 wohl zum Pixel 10 Pro (XL) greifen – oder zu den inzwischen stark reduzierten Pixel-9-Modellen. Womöglich die klügste Wahl, denn bislang scheint kein Pixel-10-Modell ein wirklich spürbares Kamera-Upgrade zu liefern. Und das ist ein Problem: Seit Jahren ist insbesondere die Kamera eines der besten Argumente für ein Pixel-Handy. Das wirft die Frage auf, wieso der Hersteller nicht das Hauptaugenmerk auf die Kamera lenkt. Oder wieso das Pixel 10 kameratechnisch so nah am günstigen Pixel 9a positioniert wird. Ob man so mit der starken Konkurrenz mithalten kann? Google schafft sich selbst ab.

