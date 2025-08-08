Der Mega-Deal zum iPhone 16 Pro Max läuft weiter. Obwohl eigentlich nur für kurze Zeit angedacht, bekommt ihr bei o2 weiterhin eine Apple Watch Ultra 2 und unbegrenztes Datenvolumen zum Top-Preis. Wir fassen das Bundle noch einmal zusammen:

Hier kommt ihr direkt zum Deal (zeitlich begrenzt):

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand

256 GB Speicherplatz Technische Daten unbegrenzte GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

ZUGABE: Apple Watch Ultra 2

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung ab 71,99 € o2

Durch einen Klick auf den grünen Button gelangt ihr direkt zum Blitzangebot von o2.

iPhone 16 Pro Max im Angebot: Für wen ist der Deal ideal?

Ihr wollt euch mit dem iPhone 16 Pro Max ein besonders starkes und langfristig nutzbares iPhone gönnen.

gönnen. Ihr wollt die aktuell beste Apple-Smartwatch nutzen (Apple Watch Ultra 2) und voll im Apple-Ökosystem durchstarten.

nutzen (Apple Watch Ultra 2) und voll im Apple-Ökosystem durchstarten. Ihr seid viel unterwegs und/oder wollt ohne Sorgen unbegrenzt surfen und nicht ständig auf das Datenvolumen achten.

und nicht ständig auf das Datenvolumen achten. Ihr wollt keine hohen einmaligen Anschaffungskosten und gleichzeitig einen guten Preis für die Geräte.

Ihr seid über 18 Jahre, habt ein geregeltes Einkommen und der SCHUFA-Check ist für euch kein Problem (unter 18: dann müssen eure Eltern den Vertrag abschließen).

Wichtig zu wissen: Beim Vertragsabschluss prüfen die bekannten Mobilfunkanbieter üblicherweise eure Bonität (SCHUFA). Wenn alles passt, läuft der Antrag reibungslos durch. In manchen Fällen kann eine höhere Anzahlung nötig sein – oder der Anbieter lehnt den Antrag ab.

iPhone 16 Pro Max + Watch Ultra 2 bei o2: Überblick

iPhone 16 Pro Max + Apple Watch Ultra 2 für nur 1 Euro (Anzahlung)

(Anzahlung) Verfügbarkeit: sofort lieferbar

sofort lieferbar Netz: o2

o2 Datenvolumen: unbegrenzt (o2 Mobile Unlimited Smart)

Geschwindigkeit: 15 Mbit/s inkl. 5G

15 Mbit/s inkl. 5G Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, kein Anschlusspreis, Rufnummermitnahme möglich, jetzt kaufen & Handy sofort bekommen – bis zu 90 Tage später mit Tarif starten

Allnet-Flat, SMS-Flat EU-Roaming, kein Anschlusspreis, Rufnummermitnahme möglich, jetzt kaufen & Handy sofort bekommen – bis zu 90 Tage später mit Tarif starten Laufzeit: 36 Monate (Tarifwechsel nach 24 Monaten möglich)

36 Monate (Tarifwechsel nach 24 Monaten möglich) Versandkosten: 4,99 Euro

4,99 Euro Monatlich: 71,99 Euro

Schnell sein: Der Deal von o2 ist zeitlich begrenzt. Zum aktuellen Tarif-Bundle-Preis bekommt ihr das iPhone 16 Pro Max inkl. Watch Ultra 2 und Unlimited-Tarif .

Hier könnt ihr die verbleibende Zeit und das Angebot checken:

Wieso sich der Apple-Deal mit Unlimited-Tarif lohnt

Vorteil 1: Zunächst habt ihr den Vorteil bei einem großen Tarif-Bundle mit zwei Geräten , dass ihr auf einen Schlag anfallende (hohe) Anschaffungskosten umgehen könnt: Für die Hardware würdet ihr bei üblichen Anbietern aktuell circa 1225 Euro (iPhone 16 Pro Max) bzw. 785 Euro (Apple Watch Ultra 2) zahlen. Insgesamt sind das Anschaffungskosten von etwa 2010 Euro. Eine Rate von 71,99 Euro/Monat ist einfacher stemmbar.

Zunächst habt ihr den Vorteil bei einem großen , dass ihr auf einen Schlag anfallende könnt: Für die Hardware würdet ihr bei üblichen Anbietern aktuell circa 1225 Euro (iPhone 16 Pro Max) bzw. 785 Euro (Apple Watch Ultra 2) zahlen. Insgesamt sind das Anschaffungskosten von etwa 2010 Euro. Eine Rate von 71,99 Euro/Monat ist einfacher stemmbar. Vorteil 2: Außerdem spart ihr effektiv Geld , wenn ihr die Hardware mit dem Unlimited-Tarif zusammen bestellt. Rechnet man die Kosten für den reinen Tarif (o2 Mobile Unlimited Smart: 19,99 Euro) aus den Gesamthardwarekosten heraus, zahlt ihr aktuell rund 132 Euro weniger als bei üblichen Händlern.

Außerdem , wenn ihr die Hardware mit dem Unlimited-Tarif zusammen bestellt. Rechnet man die Kosten für den reinen Tarif (o2 Mobile Unlimited Smart: 19,99 Euro) aus den Gesamthardwarekosten heraus, zahlt ihr aktuell als bei üblichen Händlern. Vorteil 3: Ihr könnt unbegrenzt surfen. Die Download-Geschwindigkeit von 15 Mbit/s ist dabei in der Regel übrigens kein Problem. Sie reicht etwa auch für hochauflösende Streams aus. Netflix gibt zum Beispiel 15 Mbit/s für 4K-Streams als Mindestvoraussetzung an. Auch YouTube-Videos mit 1440p/2K-Auflösung sind kein Problem.

iPhone 16 Pro Max: Günstiges Angebot ohne Watch Ultra

Wenn ihr eine günstigere Alternative ohne die Watch Ultra 2 sucht, findet ihr diese ebenso in den Blitzangeboten von o2: Sichert euch alternativ für

57,49 Euro/Monat das iPhone 16 Pro Max mit unbegrenztem Datenvolumen.



Hier geht's zum Alternativ-Angebot bei o2:

Lohnt sich das iPhone 16 Pro Max im Angebot?

Über die Qualität der Hardware müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das iPhone 16 Pro Max ist derzeit das Beste, was Apple zu bieten hat. Ihr bekommt eine sehr gute Triple-Kamera, einen auch für Gaming geeigneten Hochleistungsprozessor (A18 Pro), ein riesiges 6,9-Zoll-Display und eine sehr lange Akkulaufzeit.

Dank der aktuellen Hardware seid ihr auch bereit für die KI-Features von Apple Intelligence. Und mit der Action-Taste sowie der "Kamerasteuerung" stehen euch die neusten Zusatztasten zur Verfügung.

iPhone 16 Pro Rückseite und Kamera (© 2024 CURVED / Robert Kägler )

Was das iPhone 16 Pro so leistet, könnt ihr unter anderem in unserem Test des iPhone 16 Pro nachlesen. Das kleinere Pro-Modell ist bis auf die Akku- bzw. Displaygröße praktisch identisch ausgestattet.

Auch langfristig gesehen, ist das iPhone 16 Pro Max eine sehr gute Wahl. Es wird iOS 26 und sicherlich einige weitere Jahre Systemupdates erhalten.

