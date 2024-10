Beste Hüllen für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro (4G / 5G): Unsere Top-Auswahl

Wir stellen euch eine Auswahl der besten Hüllen für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G und 5G vor. Durchsichtig, farbig, matt, glänzend, mit oder ohne Displaycover, dünn oder gepanzert – hier findet ihr von allem etwas.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Bedenkt, dass es zwei Varianten des Smartphones gibt – das 4G-Version besitzt ein anderes Kameramodul als die 5G-Version. Daher gibt es für jedes Modell eigene Hüllen, die mit dem jeweils anderen nicht kompatibel sind. Bedenkt, dass es zwei Varianten des Smartphones gibt – das Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G und das Redmi Note 13 Pro 5G . gibt. Diebesitzt ein anderes Kameramodul als dieDaher gibt es für jedes Modell eigene Hüllen, die mit dem jeweils anderensind.

ivoler Klarhülle: Bewahrt Farbe und Look

Der Klassiker: Eine durchsichtige Hülle (© 2024 ivoler )

Der Klassiker: Eine durchsichtige Schutzhülle, die Look und Farbe des Redmi Note 13 Pro 5G bewahrt. Der Hersteller ivoler liefert aber nicht nur die weiche und somit stoßabsorbierende Kunststoffhülle, sondern legt auch noch Panzerglas für das Display und die Kameralinsen zum Paket dazu. So ist das Smartphone rundum abgesichert.



Hülle: ivoler Klarhülle

Farben: durchsichtig

Material: thermoplastisches Polyurethan

Besonderheiten: inklusive Panzerschutzglas für das Display und die Kamera

Preis: ab 9,95 Euro

Angebot:

ivoler Klarhülle für Xiaomi Redmi Note 13 Pro (4G) bei Amazon

ivoler Klarhülle für Xiaomi Redmi Note 13 Pro (5G) bei Amazon

kwmobile Handyhülle: Bunt, matt und dünn

Die kwmobile-Handyhülle für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro gibt es in verschiedenen Farben (© 2024 kwmobile )

Der Hersteller kwmobile bietet eine weiche Hülle für das Xiaomi Redmi 13 Pro 5G an, die sehr gut Stöße absorbiert. Der mattierte Kunststoff ist zudem äußerst rutschfest. Das Highlight ist jedoch die gigantische Farbauswahl. Allerdings stehen nicht alle Varianten für jedes Modell (4G/5G) zur Verfügung.



Hülle: kwmobile Handyhülle

Farben: über 70 Farben zur Auswahl, z. B. Arctic Night (Bild)

Material: thermoplastisches Polyurethan

Besonderheiten: rutschfestes Material

Preis: ab 6,99 Euro

Angebot:

kwmobile Handyhülle für Xiaomi Redmi Note 13 Pro (4G) bei Amazon

kwmobile Handyhülle für Xiaomi Redmi Note 13 Pro (5G) bei Amazon

Dedux Hülle mit Farbverlauf: Der Hingucker

Die Dedux-Handyhülle verleiht eurem Xiaomi Redmi Note 13 Pro einen besonderen Look (© 2024 Dedux )

Richtig bunt wird es mit der Dedux-Hülle mit Farbverlauf. Die setzt ungewöhnlicherweise auf eine Rückseite aus gehärtetem Glas, das mit seinem 9H-Härtegrad sehr gut gegen Kratzer und Brüche geschützt ist. Der Rahmen wiederum besteht aus Kunststoff und ist dazu designt, Stöße abzufangen.



Hülle: Dedux Hülle mit Farbverlauf

Farben: Blau/Rot, Blau/Schwarz, Gold/Rosa, Grün, Rot/Schwarz, Violett, Violett/Grün

Material: gehärtetes Glas und TPU

Besonderheiten: kratz- und bruchsicheres Glas (9H), Farbverlauf

Preis: ab 9,99 Euro

Angebot:

Dedux Hülle für Xiaomi Redmi Note 13 Pro (4G) bei Amazon

Dedux Hülle für Xiaomi Redmi Note 13 Pro (5G) bei Amazon

KZB Klapphülle: Schicker Lederlook mit Displaycover

Diese Handyhülle ist edel und praktisch zugleich (© 2024 KZB )

Mögt ihr es eher stylisch und praktisch, empfiehlt sich die KZB Klapphülle für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Die Displaykappe besitzt einen Magnetverschluss und hat auf der Innenseite drei Fächer für Bankkarten und Geldscheine. Klappt ihr die um, könnt ihr sie als Standfuß verwenden. Das Kunstleder sieht zudem sehr hochwertig aus und fühlt sich auch so an.

Spigen Rugged Armor: Dünn und leicht, aber gepanzert

Spigen Handyhülle Xiaomi Redmi Note 13 Pro (© 2024 Spigen )

Spigen hat einen hervorragenden Ruf und liefert auch für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro eine der besten Hüllen. Die Spigen "Rugged Armor" ist leicht, maßgeschneidert und stoßabsorbierend. Außerdem sind die Ränder texturiert, damit euch das Smartphone nie mehr aus der Hand rutscht.

Aroyi Handyhülle mit Kameraschutz: Schützt die Linsen

Die Aroyi-Handyhülle hat eine Klappe zum Schutz der Kamera (© 2024 Aroyi )

Aroyi bietet ebenfalls eine besonders sichere Hülle für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro an. Die ist sowohl auf der Rückseite als auch an den Seiten texturiert. Aus den Fingern rutschen dürfte das Handy also so gut wie nie. Falls es doch einmal stürzt, ist die Kamera durch die Schiebeklappe in der Hülle besonders gut geschützt.



Hülle: Aroyi Handyhülle mit Kameraschutz

Farben: Schwarz

Material: Kautschuk und Polycarbonat

Besonderheiten: Textur für mehr Halt, Kameraschutz

Preis: ab 7,99 Euro

Angebot:

Aroyi Handyhülle für Xiaomi Redmi Note 13 Pro (4G) bei Amazon

Aroyi Handyhülle für Xiaomi Redmi Note 13 Pro (5G) bei Amazon

Loyhee Tough Armor: Panzerhülle für das Redmi Note 13 Pro

Mehr Schutz geht kaum: Die Loyhee-Handyhülle für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro (© 2024 Loyhee )

Falls das Xiaomi Redmi Note 13 Pro öfter auf Outdoor-Expeditionen mitkommt, ist die Hülle "Loyhee Tough Armor" die perfekte Wahl. Das sowohl aus weichen als auch harten Kunststoffteilen bestehende Material absorbiert zuverlässig Stöße, sodass ein Sturz keine Gefahr darstellt.

Weiterhin verfügt die Hülle über eine Schutzklappe für die Kameralinsen und einen Fingerring für zusätzlichen Halt, der auch als Ständer verwendet werden kann. Was den Schutzfaktor angeht, ist Loyhees Tough Armor eine der besten Hüllen für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro.

