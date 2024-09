Beste Hüllen für iPhone 16 (Plus, Pro, Max): Unsere Top 12

Nur die besten Hüllen sind gut genug für iPhone 16, 16 Plus und 16 Pro (Max). Hier findet ihr die Top-Cases für alle Modelle auf einen Blick.

Wichtig vorab: Bei der Suche nach einer Hülle für iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max gilt es auf eine Besonderheit zu achten: Bei den Modellen aus 2024 hat Apple eine neue, touchsensitive Kamera-Taste eingeführt. Die Case-Hersteller lösen diese Herausforderung unterschiedlich: Viele setzen einfach auf eine Aussparung, einige statten ihre iPhone-16-Hüllen mit einer leitenden Abdeckung aus, die eure Fingerbewegungen an die Taste weitergibt.

Inhaltsverzeichnis

Apple Silikon Case mit MagSafe

Die Go-to-Hülle für viele iPhone-16-Besitzer dürfte Apples Silikon Case mit MagSafe sein. Es hat sich bei den Vorgängermodellen bewährt, sieht schick aus, fühlt sich durch die weiche Rückseite gut an und bietet wirkungsvollen Schutz.

Das iPhone 16 Pro im Apple Silikon Case (© 2024 Apple )

Eine ganze Reihe härtere Stürze hat mein älteres iPhone darin glimpflich überstanden – auch wenn der Hülle das mittlerweile deutlich anzusehen ist.

Innen schützt ein Futter aus Mikrofaser die Rückseite eures iPhone 16 vor Kratzern. Und die neue Kamera-Taste ist von einer Saphirkappe bedeckt, über die ihr die sogenannte Kamerasteuerung problemlos bedienen könnt.

"Mix & Match"-Fans freuen sich außerdem über die riesige neue Farbauswahl, die sich von den Optionen der iPhone-15-Hüllen unterscheidet.

Hülle: Apple Silikon Case mit MagSafe

Farben: Sternfrucht, Ultramarin, Seegrün, Fuchsia, Steingrau, Pflaume, Schwarz, Denim

Material: Silikon / Mikrofaser (innen)

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 59 Euro (Amazon)



Beats iPhone Case mit MagSafe

Apple-Tochter Beats produziert neuerdings ebenfalls iPhone-Hüllen. Das Beats iPhone Case mit MagSafe ist eine naheliegende Alternative zu Apples Kunststoff-Case. Statt Silikon kommt hier außen Poly­carbonat zum Einsatz. Dadurch fühlt sich die Rückseite etwas härter an.

Das Beats iPhone 16 Pro Case mit MagSafe (© 2024 Beats )

Innen umhüllt weiches Mikrofaserfutter euer iPhone 16. Der Look ist minimalistisch: Es prangt kein Logo auf der Rückseite, nur eine dünne Markierung, die die Position der Magneten verrät. Für die Kamerasteuerung gibt es wie bei Apple ein Saphir-Cover.

Hülle: Beats iPhone Case mit MagSafe

Farben: Nachtschwarz, Gipfelstein, Flut Blau, Sunset Lila

Material: Poly­carbonat / Polyurethan / Mikrofaser (innen)

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 59 Euro (Amazon)



Apple Clear Case mit MagSafe

Wer das edle Design seines iPhone 16 nicht unter einer Hülle verstecken möchte, kann es mit Apples Clear Case zur Schau stellen. Die dünne Hülle ist fast komplett durchsichtig. Lediglich die Magneten für das kabellose Laden via MagSafe schränken die Sicht ein wenig ein.

Apple Clear Case iPhone 16 Pro Max (© 2024 Apple )

Die womöglich beste transparente iPhone-16-Hülle ist innen und außen mit einer kratzfesten Beschichtung versehen. Um ein Vergilben zu vermeiden, wie es bei durchsichtigen Cases nach einer Weile gern vorkommt, setzt Apple auf optimierte Materialien.

Für die Kamera-Taste gibt es wie beim Silikon Case eine Saphirkappe, die eine einwandfreie Bedienung ermöglicht.

Hülle: Apple Clear Case mit MagSafe

Farben: durchsichtig

Material: Poly­carbonat

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 59 Euro (UVP)



Spigen Ultra Hybrid MagFit

Eine etwas günstigere durchsichtige iPhone-16-Hülle ist das Spigen Ultra Hybrid MagFit Case. Wie bei Apples Clear Case befindet sich auf der Rückseite ein Magnet. Spigen bietet aber auch eine Variante an, die hinten komplett durchsichtig ist, dafür aber MagSafe nicht unterstützt.

Das iPhone 16 im Spigen Ultra Hybrd MagFit Case (© 2024 Apple )

Darüber hinaus gibt es das Spigen Ultra Hybrid MagFit Case auch halbtransparent – mit farbigem Rahmen und farbiger Kameraaussparung. Gut zu wissen: Die – bis auf den Magneten – komplett durchsichtige Ausführung nennt sich "Weiß" bzw. "White".

Die transparenten iPhone-Hüllen von Spigen erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit und sind auch als iPhone-16-Cases eine gute Wahl. Anders als bei den Apple-Hüllen gibt es hier allerdings leider keine Abdeckung für die neue Kamera-Taste.

Hülle: Spigen Ultra Hybrid MagFit

Farben: White, Carbon Fiber, Black, Graphite, Frost Rose Titanium, Frost Natural Titanium. Gold, Frost Black, Frost Clear (abhängig vom iPhone-Modell)

Material: Thermoplastisches Polyurethan, Polycarbonat

MagSafe: ja (auch ohne erhältlich)

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab ca. 22 Euro (Amazon)

Spigen Ultra Hybrid T MagFit

Gegen einen kleinen Aufpreis bekommt ihr auch bei Spigen ein Cover für die Kamerasteuerung – nämlich beim Spigen Ultra Hybrid MagFit T Case. Allerdings ist die Hülle aktuell nur für das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max erhältlich. Besitzer des Standard- oder Plus-Modells schauen momentan in die Röhre.

Das Spigen Ultra Hybrid T MagFit Case für das iPhone 16 Pro (© 2024 Spigen )

Auch hier gilt: Die Farbvariante "Weiß" bzw. "White" ist die komplett durchsichtige Variante (abgesehen vom Magneten).

Hülle: Spigen Ultra Hybrid T MagFit

Farben: White, Graphite, Frost Black

Material: Thermoplastisches Polyurethan, Polycarbonat

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab ca. 29 Euro (Amazon)

Otterbox Defender Series XT für MagSafe

Durchsichtige Hüllen werden nicht in erster Linie wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gekauft. Doch wenn ihr ein besonders robustes, transparentes iPhone-16-Case sucht, empfiehlt sich die Otterbox Defender Series XT für MagSafe.

Otterbox Defender Series XT mit MagSafe für iPhone 16 Pro (© 2024 Otterbox )

Die durchsichtige iPhone-16-Hülle soll euer Handy bei Stürzen siebenmal besser schützen, als es der US-Militärstandard MIL-STD-810G 516.6 verlangt. Möglich machen das dämpfende Kunststoff-Elemente an den Kanten und um die Kamera herum. Für die Kamerasteuerung gibt es eine Öffnung auf der rechten Seite.

Hülle: OtterBox Defender Series XT für MagSafe

Farben: Brick Red, Denver Dusk Purple, Dark Side, Baby Blue Jeans, Snow Capped Clear

Material: Kunststoff

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab 55 Euro (Amazon)

Bellyroy Lederhülle

Nachdem Apple sich dazu entschieden hat, keine Leder-Cases mehr zu produzieren, müssen sich iPhone-Besitzer anderswo umschauen. Eine der besten Optionen für iPhone 16 und Co. ist die Bellroy Lederhülle. Das schlanke Case ist von Rand zu Rand mit gegerbtem Leder überzogen. Darunter schützen Polymer-Puffer vor Sturzschäden.

Die Bellroy Lederhülle für das iPhone 16 Pro (© 2024 Bellroy )

Darüber hinaus bietet die Bellroy Lederhülle eloxierte Aluminium-Knöpfe, die sich über die Tasten eures iPhone 16 legen. Für die neue Kamera-Taste gibt es allerdings wie bei vielen iPhone-16-Hüllen von Drittanbietern nur eine Aussparung.

Hülle: Bellroy Lederhülle

Farben: Black, Sienna, Agave, Ganache (variiert je nach Modell)

Material: Leder

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab 59 Euro (UVP)

Nomad Modern Leather Case

Ebenfalls zu den besten Lederhüllen für iPhone 16 und Co. zählt das Nomad Modern Leather Case. Es kombiniert eine schicke Lederrückseite mit einem Kunststoff-Bumper am Rahmen – für zusätzlichen Schutz. Gefällt euch das nicht, könnt ihr alternativ zu Nomads Traditional Leather Case greifen, das rundum mit Leder überzogen ist.

Das Nomad Modern Leather Case für das iPhone 16 Pro (© 2024 Nomad )

Zur Vermeidung von Kratzern an eurem iPhone 16 ist das Nomad Modern Leather Case innen mit weicher Mikrofaser überzogen. Es ist mit Aluminium-Knöpfen ausgestattet, nicht jedoch für die Kamerasteuerung, für die es nur eine Aussparung gibt.

Hülle: Nomad Modern Leather Case

Farben: Black, Rustic Brow, Green Chrome (limitiert)

Material: Leder / Kunststoff

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: ja

Preis: ab 58 Euro (Amazon)

Mujjo Leather Case

Eine weitere, sehr empfehlenswerte iPhone-16-Lederhülle ist das Mujjo Leather Case. Es besteht aus hochwertigem europäischem Leder außen und japanischer Mikrofaser innen. Kamera und Display sind an den betreffenden Stellen jeweils durch einen erhöhten Rand geschützt.

Mujjo Leather Case für iPhone 16 Pro (© 2024 Mujjo )

Wie bei Hüllen dieser Art üblich, entwickelt das Mujjo Leather Case für iPhone 16 und Co. mit der Zeit eine Patina, die für einen einzigartigen Leder-Look sorgt. Es ist mit Metallknöpfen ausgestattet, unterstützt MagSafe und hat eine Öffnung für die Kamera-Taste. Hier seid ihr genau richtig, wenn ihr Apples mittlerweile eingestellte Lederhüllen vermisst und etwas Ähnliches sucht.

Hülle: Mujjo Leather Case

Farben: Black, Dark Tan, Moncao Blue, Livid Green, Green Smoke

Material: Leder / Mikrofaser

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab 59 Euro (Amazon)

Pitaka Ultra Slim Case

Das Pitaka Ultra Slim Case ist eine der besten dünnen iPhone-16-Hüllen und schützt euer Handy dank Aramidfasern gut. Das auch als Kevlar bekannte Material kommt unter anderem in der Luftfahrt und für Sicherheitswesten zum Einsatz.

Pitaka Ultra Slim für iPhone 16 Pro (© 2024 Pitaka )

Die strukturierte Oberfläche bietet guten Grip und macht es unwahrscheinlicher, dass euch euer iPhone aus der Hand fällt. Ein Metallring um die Kamera schützt diese auf flachem Untergrund. Für die Kamerasteuerung hält das Case eine Aussparung bereit.

Hülle: Pitaka Ultra Slim Case

Farben: Schwarz/Grau, Wald, Ozean

Material: Aramid

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab 59 Euro (Amazon)

Pitaka Gewebte Hülle (Tactile Woven Case)

Einen Tick dicker als das Ultra Slim Case, ist auch Pitakas Gewebte Hülle für das iPhone 16 (bzw. das Pitaka Tactile Woven Case, wie es in den USA heißt) noch sehr schlank. Als Material kommen hier ebenfalls äußerst robuste und leichte Aramid zum Einsatz, allerdings gewebt mit Pitakas "Fusion Weaving"-Technologie.

Pitaka Gewebte Huelle für iPhone 16 (© 2024 Pitaka )

Das sorgt nicht nur für einen einzigartigen Look, sondern auch für ein angenehmes Gefühl in der Hand. Darüber hinaus bietet das gewebte Aramid guten Grip und soll hautfreundlich sein. Pitakas dünne iPhone-16-Hülle unterstützt MagSafe und hat eine Öffnung für die Kamera-Taste.

Hülle: Pitaka Gewebte Hülle

Farben: Über dem Horizont, Milchstraßen Galaxie, Sonnenuntergang, Mondaufgang

Material: Aramid (gewebt)

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab 69 Euro (Amazon)

Torras Ostand 360° Spin Case

Das Torras Ostand 360° Spin Case ist eine iPhone-16-Hülle mit ausklappbarem Standfuß, der außerdem als rückseitiger Griff fungieren kann, wenn ihr das Handy in der Hand haltet. Letzteres ist besonders bei den großen Modellen iPhone 16 Plus und iPhone 16 Pro Max hilfreich. Beim kompakten iPhone 16 erleichtert der Griff die einhändige Bedienung.

Torras Ostand 360° Spin für iPhone 16 Pro (© 2024 Torras )

Der Standfuß ist um 360 Grad drehbar, wodurch ihr euer iPhone 16 stets in der optimalen Position und in verschiedenen Winkeln aufstellen könnt. Etwa quer, um eine Serie zu schauen, oder hochkant zum Browsen, für Video-Calls, TikTok und Co.

Die Kunststoffhülle ist sowohl in verschiedenen Farben als auch transparent erhältlich. Laut Hersteller bietet die iPhone-16-Hülle zudem sehr guten Schutz bei Stürzen. Für die Kamerasteuerung ist eine Aussparung vorhanden.

Hülle: Torras Ostand 360° Spin Case

Farben: Gold, Grau, Schwarz, Transparent

Material: Kunststoff

MagSafe: ja

Abdeckung für Kamera-Taste: nein

Preis: ab 36 Euro (Amazon)