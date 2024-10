Google Pixel 9 Pro vs. iPhone 16 Pro: Alle Unterschiede im Vergleich

Google Pixel 9 Pro oder iPhone 16 Pro? Selten lagen die Top-Handys von Google und Apple so nah beieinander. Unser Vergleich beleuchtet die Unterschiede zwischen den kalifornischen Flaggschiffen.

Um euch Zeit zu sparen, sei zu Beginn der größte Unterschied zwischen dem Google Pixel 9 Pro und dem iPhone 16 Pro erwähnt – das verwendete Betriebssystem. Google nutzt wie üblich das hauseigene Android, Apple wie gewohnt iOS. Solltet ihr auf eines der beiden Betriebssysteme festgelegt sein, erledigt sich die Wahl von selbst. Ansonsten: Viel Spaß mit unserem großen Vergleich zwischen iPhone 16 Pro und Google Pixel 9 Pro.

Inhaltsverzeichnis

Google Pixel 9 Pro vs. iPhone 16 Pro: Wichtigste Unterschiede

Größe: iPhone 16 Pro handlicher

iPhone 16 Pro handlicher Leistung: iPhone 16 Pro deutlich schneller

iPhone 16 Pro deutlich schneller Akkulaufzeit: beim iPhone 16 Pro etwas länger

beim iPhone 16 Pro etwas länger Display: beim Pixel 9 Pro heller und minimal schärfer

beim Pixel 9 Pro heller und minimal schärfer Display-Ränder: beim iPhone 16 Pro dünner

beim iPhone 16 Pro dünner Kamera: Ultraweitwinkel beim Pixel 9 Pro besser

Ultraweitwinkel beim Pixel 9 Pro besser KI: Google Gemini vs. Apple Intelligence (noch nicht verfügbar)

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Google Apple Modell Google Pixel 9 Pro iPhone 16 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll 6.3 Zoll Auflösung 2856x1280 Pixel 2622x1206 Pixel Pixeldichte 495 ppi 460 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 1-120 Hz 1 bis 120 Hz Maße Größe 152.8x72x8.5 mm 149.6x71.5x8.3 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Gewicht 199 g 199 g Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor G4 Apple A18 Pro Taktrate bis zu 3.1 GHz 4.04 GHz AnTuTu 1735216 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 16 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128/256/512 GB 128 / 256 / 512 / 1024 GB Akkuleistung 4700 mAh Kapazität 3582 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie mehr als 24 Stunden h Videowiedergabe: Bis zu 27 h Sicherheit Fingerabdruck Face ID Betriebssystem Android 14 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 48 (Ultraweitwinkel), 48 (Tele) 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Tele Frontkamera 42 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab ab 1099 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Design: Gar nicht so unterschiedlich

Der Look des Google Pixel 9 Pro ist eindeutig von Apples iPhones inspiriert: Mit seinem flachen Rahmen und den abgerundeten Ecken sieht es dem iPhone 16 Pro recht ähnlich. Und doch gibt es Unterschiede: Zum einen ist die Aussparung für die Frontkamera beim Pixel 9 Pro kleiner, da Google auf ein klassisches Punch-Hole setzt, das im direkten Vergleich zu Apples Dynamic Island geradezu zierlich wirkt.

(© 2024 Google ) Google Pixel 9 Pro in der Farbe "Rose Quartz" (© 2024 CURVED / Robert Kägler ) Das iPhone 16 Pro sieht in der Farbe "Titan Wüstensand" sehr edel aus

Vor allem aber befindet sich auf der Rückseite ein sehr breites, abstehendes Kamera-Modul, das viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Für einen dezenteren – und auch runderen – Look empfehlen wir, das Pixel 9 Pro in eine Hülle zu packen.

Der Rahmen besteht beim Pixel 9 Pro aus Aluminium, beim iPhone 16 Pro aus Titan. Beide Smartphones sind nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt.

Jetzt das iPhone 16 Pro bei o2 entdecken

Größenunterschied: Google Pixel 9 Pro vs. iPhone 16 Pro

Trotz identischer Bilddiagonale (6,3 Zoll) ist das Google Pixel 9 Pro spürbar größer als das iPhone 16 Pro. Hier die Abmessungen und das Gewicht im Vergleich:

Google Pixel 9 Pro: 152,8 x 72 x 8,5 mm, 199 g

152,8 x 72 x 8,5 mm, 199 g iPhone 16 Pro: 149,6 x 71,5 x 8,3 mm, 199 g

Wie ihr seht, ist das iPhone 16 Pro etwas handlicher, aber genauso schwer wie das Pixel 9 Pro.

Display: Super Actua vs. Super Retina XDR

Google Pixel 9 Pro und iPhone 16 Pro besitzen jeweils ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit LTPO-Technologie. Letztere ermöglicht eine variable Bilderwiederholrate von 1 bis 120 Hz. Bedeutet: Je nach Anforderung profitiert ihr von butterweichen Animationen oder einem reduzierten Stromverbrauch.

(© 2024 Google ) Das Display des Google Pixel 9 Pro (© 2024 CURVED / Robert Kägler ) Das Display des iPhone 16 Pro

Die Darstellung ist bei beiden Bildschirmen exzellent, beim Pixel 9 Pro einen Tick schärfer. Außerdem erreicht es eine höhere Spitzenhelligkeit (3000 Nits vs. 2000 Nits), die aber nur selten wirklich nötig ist. Auch das Display des iPhone 16 Pro strahlt bei Bedarf sehr hell. Darüber hinaus sind seine Ränder etwas dünner.

In der Praxis fallen die Unterschiede zwischen Googles Super Actua Display und Apples Super Retina XDR Display kaum ins Gewicht. Beide Bildschirme sind erstklassig.

Jetzt das Google Pixel 9 Pro bei o2 anschauen

Kamera-Vergleich: Google Pixel 9 Pro vs. iPhone 16 Pro

Mit dem Google Pixel 9 Pro und dem iPhone 16 Pro treffen in diesem Vergleich zwei der aktuell besten Kamera-Handys aufeinander. Beide Geräte sind mit einer fantastischen Hauptlinse ausgestattet, die traumhafte Aufnahmen ermöglicht.

Welche die besseren Fotos macht, hängt in erster Linie vom persönlichen Geschmack ab. Das iPhone 16 Pro hat einen kleinen Hardware-Vorteil durch den etwas größeren Bildsensor, doch das Pixel 9 Pro kann auf Googles exzellente Software-Optimierung vertrauen.

(© 2024 Google ) Die Kamera des Google Pixel 9 Pro (© 2024 CURVED ) Die Kamera des iPhone 16 Pro

Auch die Zoom-Linse ist bei beiden Geräten sehr gut; das Ultraweitwinkel beim Pixel 9 Pro etwas besser. Insgesamt liegt die Fotoqualität sehr nah beieinander, vielleicht mit minimalen Vorteilen für das Pixel 9 Pro. Bei der Videoaufnahme kann sich das iPhone 16 Pro etwas absetzen – hier ist Apple aktuell der Goldstandard.

Google Pixel 9 Pro: Kamera-Spezifikationen 50-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/1,31"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.7, 1/1,31"-Sensor, OIS, Autofokus 48-MP-Ultraweitwinkel: f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel, Autofokus

f/1.7, 1/2,55"-Sensor, 123 Grad Sichtwinkel, Autofokus 48-MP-Telelinse: f/2.8, 1/2,55"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus

f/2.8, 1/2,55"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus 42-MP-Frontkamera: f/2.2, Autofokus

iPhone 16 Pro: Kamera-Spezifikationen 48-MP-Hauptlinse: f/1.8, 1/1,28"-Sensor, OIS, Autofokus

f/1.8, 1/1,28"-Sensor, OIS, Autofokus 48-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel, Autofokus

f/2.2, 120 Grad Sichtwinkel, Autofokus 12-MP-Telelinse: f/2.8, 1/3,06"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus

f/2.8, 1/3,06"-Sensor, optischer 5x-Zoom, OIS, Autofokus 12-MP-Frontkamera: f/1.9, 1/3,6"-Sensor, OIS, Autofokus, Face ID

Interessant für Porträts und Selfies sind die neuen Fotografischen Stile auf dem iPhone 16 Pro. Sie ermöglichen es euch unter anderem, Hauttöne manuell anzupassen.

Auch das Google Pixel 9 Pro hat ein interessantes neues Software-Feature parat: Mit "Mich hinzufügen" bzw. "Add me" bringt ihr den Fotografen eines Gruppenfotos nachträglich auf dem Bild unter:

(© 2024 CURVED )

Leistung: Ein klarer Gewinner

Was die Leistung anbelangt, kann das Google Pixel 9 Pro nicht mit dem iPhone 16 Pro mithalten. Googles Antrieb Tensor G4 ist zwar ein Flaggschiff-Chip, aber klar schwächer als Apples A18 Pro. Auch der doppelt so große Arbeitsspeicher im Pixel 9 Pro (16 GB vs. 8 GB) kann den Performance-Unterschied nicht ausgleichen.

Bemerkbar macht sich dieser allerdings nur bei sehr anspruchsvollen Tasks wie grafisch aufwendigen Mobile Games. Im Alltag bietet auch das Pixel 9 Pro ein flüssiges Nutzerlebnis.

KI: Google Gemini vs. Apple Intelligence

(© 2024 CURVED )

Das Pixel 9 Pro ist mit Google Gemini ausgestattet, einem KI-Chatbot, der mit ChatGPT vergleichbar ist. Er beantwortet eure Fragen, assistiert euch im Alltag und erstellt auf Wunsch Texte oder Bilder für euch. Das in etwa erwartet euch eigentlich auch auf dem iPhone 16 Pro.

Doch leider lässt Apple Intelligence in Deutschland weiterhin auf sich warten und kommt nach aktuellem Stand erst im Laufe des Jahres 2025. Wenn es so weit ist, dürfte das KI-Paket aber mit dem von Google vergleichbar sein, unter anderem auch durch die Integration von ChatGPT.

(© 2024 CURVED )

Akku und Aufladen

Auf dem Papier bietet das Google Pixel 9 Pro den ausdauernderen Akku. Mit 4700 mAh ist die Kapazität deutlich höher als beim iPhone 16 Pro Max, das Teardowns zufolge auf 3582 mAh kommt.

In der Praxis bietet das Apple-Handy aber einen Tick mehr Akkulaufzeit. Der Unterschied ist jedoch nicht riesig. Beide Smartphones bringen euch bei normaler Nutzung gut über den Tag. Ein Achtungserfolg für Google, denn bei diversen älteren Pixel-Handys ist die Akkulaufzeit ein Kritikpunkt.

Und das sagen die Hersteller selbst: Google beziffert die Akkulaufzeit des Pixel 9 Pro auf "mehr als 24 Stunden". Apple gibt "bis zu 27 Stunden Videowiedergabe" an.

(© 2024 Apple ) iPhone 16 Pro mit MagSafe Charger (25 W) (© 2023 Google ) Google Pixel 8 Pro mit Pixel Stand (2. Gen.)

Beim Aufladen fallen die Unterschiede gering aus. Das Pixel 9 Pro lädt via USB-C mit bis zu 27 W auf. Das ist die gleiche Leistung, mit der auch das iPhone 16 Pro lädt. Zumindest unabhängigen Akku-Tests zufolge. Eine offizielle Angabe von Apple gibt es dazu nicht.

Anders als für das Wireless Charging: Mit Apples neuem MagSafe-Charger (jetzt bei Amazon) sind beim iPhone 16 Pro bis zu 25 W drin. Beim Pixel 9 Pro sind es immerhin 21 W, wenn ihr Googles Pixel Stand der 2. Generation nutzt.

Preise im Vergleich

Von Apple sind wir hohe Preise gewohnt, doch Googles Flaggschiffe sind mittlerweile fast genauso kostspielig. Für das Pixel 9 Pro verlangt der Hersteller regulär mindestens 1099 Euro. Zum Vergleich: Das iPhone 16 Pro ist in der Einstiegskonfiguration nur 100 Euro teurer (UVP).

Das Apple-Handy ist erfahrungsgemäß aber deutlich preisstabiler und dürfte – anders als das Pixel 9 Pro – auch Monate nach dem Marktstart kaum günstiger werden. Hier seht ihr die aktuellen Straßenpreise (Stand Ende Oktober 2024) für alle Konfigurationen der beiden Top-Smartphones:

Preise für das Google Pixel 9 Pro 128 GB: ab ca. 1039 Euro

ab ca. 1039 Euro 256 GB: ab ca. 1149 Euro

ab ca. 1149 Euro 512 GB: ab ca. 1309 Euro

Tipp: Wir empfehlen das Google Pixel 9 Pro mit 256 GB (hier bei Amazon)

Preise für das iPhone 16 Pro 128 GB: ab ca. 1199 Euro

ab ca. 1199 Euro 256 GB: ab ca. 1329 Euro

ab ca. 1329 Euro 512 GB: ab ca. 1579 Euro

ab ca. 1579 Euro 1 TB: ab ca. 1829 Euro

Unsere Empfehlung: das iPhone 16 Pro mit 256 GB (hier bei Amazon)

Unser Fazit: Google Pixel 9 Pro oder iPhone 16 Pro? Francis Lido Solltet ihr zu denjenigen gehören, die sich sowohl Android als auch iOS als Betriebssystem vorstellen können, steht ihr vor einer schweren Wahl. Das Pixel 9 Pro ist zurzeit das vielleicht beste Android-Handy und eines der attraktivsten Google-Handys seit Langem. Dem Hersteller ist es endlich gelungen, auch hinsichtlich Verarbeitung und Design zu Samsung und Apple aufzuschließen – auch wenn das Pixel 9 Pro diesbezüglich nicht ganz an das iPhone 16 Pro herankommt. Das beste Argument des Google Pixel 9 Pro ist seine Kamera, die der des iPhone 16 Pro zumindest ebenbürtig ist – wenn nicht sogar minimal überlegen. Auch Display, Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit der beiden Smartphones befinden sich auf Augenhöhe. Größter Vorteil des iPhone 16 Pro ist seine klar bessere Leistung, die besonders beim Mobile Gaming zum Tragen kommt. Außerdem ist es trotz gleicher Bildfläche spürbar handlicher als das Pixel 9 Pro. Dafür ist Google bei den KI-Funktionen voraus: Während Apple Intelligence weiter auf sich warten lässt, ist Google Gemini längst einsatzbereit. Insgesamt liegen die beiden Flaggschiffe nah beieinander – wie übrigens auch die jeweiligen Preise. Müssten wir uns entscheiden, würden wir aufgrund des klar besseren Chipsatzes dem iPhone 16 Pro knapp den Vorzug geben.