iPhone 16 laden: Alle Infos zu USB-C, MagSafe, Qi2 und Reverse Charging

Um das iPhone 16 zu laden, stehen euch verschiedene Optionen zur Auswahl. Wir erklären euch alles, was ihr zum kabelgebundenen Aufladen und Wireless Charging von iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max wissen müsst – und was Apple nicht verrät.

Inhaltsverzeichnis

Das Wichtigste auf einen Blick

Alle Modelle lassen sich mit oder ohne Kabel aufladen.

Via USB-C lädt das iPhone 16 Pro (Max) mit 27 W, das iPhone 16 (Plus) mit 20 W.

Das USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, das Netzteil (30 W oder höher empfohlen) separat erhältlich.

Wireless Charging ist am schnellsten via MagSafe möglich (25 W). Dafür benötigt ihr ein MagSafe-Ladegerät mit 25 W und ein entsprechend starkes Netzteil (30 W oder höher empfohlen).

Andere iPhones kann das iPhone 16 via USB-C laden.

iPhone 16 mit Kabel laden (USB-C)

Alle iPhone-16-Modelle besitzen einen USB-C-Anschluss für die kabelgebundene Aufladung. Das dafür notwendige USB-C-Kabel ist jeweils im Lieferumfang enthalten.

Zusätzlich benötigt ihr jedoch ein USB-C-Netzteil (bei Apple "Power Adapter" genannt). Für die maximale Ladegeschwindigkeit solltet ihr bei diesem auf eine Ladeleistung von 30 W oder höher achten.

So schnell laden iPhone 16 & Co. via USB-C

Die Ladeleistung gibt Apple offiziell nicht an, aus übereinstimmenden Berichten kennen wir die Werte aber:

iPhone 16: 20 W

20 W iPhone 16 Plus: 20 W

20 W iPhone 16 Pro: 27 W

27 W iPhone 16 Pro Max: 27 W

Zwar laden iPhone 16 und 16 Plus demnach nur mit bis zu 20 W via Kabel auf, doch beim Wireless Charging sind bis zu 25 W drin – weswegen sich auch für Besitzer dieser Modelle ein 30-W-Netzteil empfiehlt.

Die Pro-Modelle sollen via USB-C mit bis zu 27 W laden. Laut Apple laden iPhone 16 und 16 Pro in 30 Minuten zu 50 Prozent auf. iPhone 16 Plus und 16 Pro Max benötigen dafür 35 Minuten.

Bei starker Beanspruchung sollen iPhone 16 Pro und Pro Max sogar mit knapp 40 W laden können: Während anspruchsvollen Gaming-Sessions etwa, erhöht sich die Ladeleistung offenbar über das 27-W-Limit, um die Ladegeschwindigkeit trotz des erhöhten Strombedarfs hochzuhalten.

Wireless Charging: iPhone 16 ohne Kabel laden

Die beste Option, das iPhone 16 kabellos zu laden, ist MagSafe. Über Apples magnetisches Ladegerät fließt der Strom mit bis zu 25 W. Laut Hersteller ist die Aufladung damit genauso schnell möglich wie mit Kabel.

Aber Achtung: Dafür benötigt ihr Apples neuen MagSafe-Charger. Dieser ist leicht mit dem alten, schwächeren 15-W-Ladegerät zu verwechseln.

(© 2024 Apple ) iPhone 16 Pro mit MagSafe Charger (25 W) (© 2020 Apple ) iPhone 12 Pro mit MagSafeCharger (15 W)

Das richtige Ladegerät findet ihr beispielsweise hier:

Zusätzlich zum MagSafe-Ladegerät benötigt ihr ein Netzteil. Apple empfiehlt eines mit 30 W oder mehr Leistung. Damit seid ihr sowohl für das Wireless Charging als auch für die Aufladung via USB-C optimal gerüstet. Ihr könnt also das gleiche Netzteil verwenden und bei Bedarf einfach den MagSafe-Charger oder euer USB-C-Kabel an das Netzteil anschließen.

Alternativ lässt sich das iPhone 16 auch via Qi laden. Dann aber dauert die Aufladung länger: Mit einem Qi2-Ladegerät fließt der Strom mit maximal 15 W. Die erste Qi-Generation ermöglicht sogar nur 7,5 W. Dieser Ladestandard ergibt also eher Sinn, wenn ihr bereits einen Qi-Charger besitzt und kein neues Ladegerät kaufen möchtet.

iPhone 16: So schnell ist das Wireless Charging

Hier noch einmal im Überblick, welche Ladeleistungen euch bei den diversen Wireless-Charging-Optionen erwarten:

MagSafe (neu): bis zu 25 W

bis zu 25 W MagSafe (alt): bis zu 15 W

bis zu 15 W Qi2: bis zu 15 W

bis zu 15 W Qi: bis zu 7,5 W

Reverse Charging: Anderes iPhone mit iPhone 16 laden

Anders als mitunter behauptet, kann das iPhone 16 durchaus andere iPhones aufladen. Das Reverse Charging erfolgt aber nicht wie bei anderen Herstellern kabellos über die Rückseite des Smartphones – sondern über den USB-C-Anschluss.

(© 2024 CURVED )

Um ein iPhone 15 oder neuer mit eurem iPhone 16 zu laden, verbindet ihr die beiden Smartphones einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel. Wollt ihr ein iPhone 14 oder älter laden, benötigt ihr stattdessen ein USB-C-auf-Lightning-Kabel.

Gut zu wissen: Das iPhone mit USB-C lädt immer das Lightning-Modell auf. Haben beide iPhones einen USB-C-Port, lädt das Gerät mit dem höheren Akkustand das andere auf.