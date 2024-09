iPhone 16 Pro (Max) mit 40 W? Das Akku-Geheimnis ist gelüftet

Sowohl vor als auch nach dem Launch kursierte das Gerücht, iPhone 16 Pro und Pro Max könnten mit bis zu 40 W aufladen – und damit deutlich schneller als ihre Vorgänger. Ein Test hat nun verraten, was dran ist.

PhoneArena hat alle vier Modelle mit verschiedenen Ladegeräten und -kabeln getestet. Um es kurz zu machen: Wer auf eine geheime Schnellladefunktion bei iPhone 16 Pro und Pro Max gehofft hat, den müssen wir enttäuschen. Das Messgerät (ChargerLab Power-Z) hat folgende Ladeleistungen ergeben:

iPhone 16: 20 W

20 W iPhone 16 Plus: 20 W

20 W iPhone 16 Pro: 27 W

27 W iPhone 16 Pro Max: 27 W

Diese Werte entsprechen, wie von Apple übrigens auch nicht anders behauptet, denen der Vorgängermodelle. Beim kabelgebundenen Laden hat sich also nichts geändert – außer in einem speziellen Anwendungsszenario ...

iPhone 16: Wann doch knapp 40 W möglich sind

Ursprung der 40-W-Gerüchte ist eine öffentlich einsehbare Zertifizierung, nach der die Pro-Modelle aus technischer Sicht zu einer so hohen Ladeleistung in der Lage sind. Und tatsächlich ist es PhoneArena offenbar gelungen, 38 W aus dem iPhone 16 Pro Max herauszukitzeln. In dem Bericht klingt es sogar danach, dass alle 16er-Modelle die Marke knacken könnten. Allerdings nur während eines sehr intensiven Tasks – etwa bei grafisch anspruchsvollen Mobile Games oder Benchmarks.

In diesem Anwendungsszenario erhöhen die iPhones offenbar ihre Ladeleistung. Der Strom fließe dann mit bis zu 38 W, um die Ladegeschwindigkeit trotz des immensen Leistungsbedarfs hochzuhalten.

Während die iPhone-15-Serie unter hoher Beanspruchung langsamer lädt, behalten iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max ihre Ladegeschwindigkeit demnach bei. Das trifft anscheinend auch auf iPhone 16 und 16 Plus zu. Sobald ihr das Spiel oder die Benchmark-App verlasst, reduziere sich die Ladeleistung jedoch wieder auf 27 W bzw. 20 W.

Schnelleres Wireless Charging bestätigt

Darüber hinaus hat sich PhoneArena auch das optimierte Wireless Charging via MagSafe angeschaut. Das sei bei allen iPhone-16-Modellen tatsächlich mit bis zu 25 W möglich – also mit 10 W mehr als bei der iPhone-15-Serie. Beachtet, dass ihr dafür auch den neuen MagSafe Charger benötigt, ebenso wie ein Ladegerät mit 25 W oder höherer Leistung.