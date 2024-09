iPhone 16 (Plus, Pro, Max) im Akku-Test: Gute und schlechte Nachrichten

Die neuen iPhone-16-Modelle mussten sich bei Mrwhosetheboss im Akku-Test beweisen. Der Tech-Influencer hat sie gegen iPhone 15, iPhone 15 Pro Max und Samsungs Galaxy S24 Ultra antreten lassen.

(© 2024 CURVED )

Das Ergebnis fällt eigentlich positiv aus: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max scheinen länger durchzuhalten als ihre Vorgängermodelle. Hier seht ihr die Akkulaufzeiten der getesteten Modelle:

Samsung Galaxy S24 Ultra: 12 Stunden 31 Minuten iPhone 16 Pro Max: 11 Stunden 35 Minuten iPhone 15 Pro Max: 9 Stunden 35 Minuten iPhone 16 Plus: 8 Stunden 45 Minuten iPhone 16 Pro: 8 Stunden 19 Minuten iPhone 16: 8 Stunden 19 Minuten iPhone 15: 7 Stunden 45 Minuten

Allerdings schafft es keines der iPhones auf Platz eins. Den konnte sich relativ locker das Samsung Galaxy S24 Ultra sichern, dass Mrwhosetheboss zufolge aber auch das wahrscheinlich ausdauerndste Smartphone sei, das er je in diesem Format getestet habe. Seiner Meinung nach hat Android 14 großen Anteil an dem Top-Ergebnis. Die iPhones seien zwar auch sehr ausdauernd, er habe sich von ihnen aber noch mehr versprochen. Unter anderem vom iPhone 16 Pro, das im Vergleich zum iPhone 16 keine Minute länger durchhielt.

Wie schnell laden die iPhone-16-Modelle auf?

Nachdem die Akkulaufzeiten festgehalten und die Smartphones leer gewesen waren, ging es mit einem Test der Ladegeschwindigkeit weiter. Allerdings nur einem zehnminütigen und daher nicht wirklich aussagekräftigen. Nach besagten zehn Minuten erreichten die Smartphones jeweils folgenden Akkustand:

iPhone 16 Pro Max: 22 Prozent

22 Prozent iPhone 16 Pro: 22 Prozent

22 Prozent iPhone 16 Plus: 22 Prozent

22 Prozent iPhone 16: 21 Prozent

21 Prozent iPhone 15: 22 Prozent

22 Prozent iPhone 15 Pro Max: 19 Prozent

19 Prozent Samsung Galaxy S24 Ultra: 17 Prozent

Demnach laden alle iPhone-16-Modelle mit dem verwendeten 65-W-Netzteil etwa gleich schnell auf und flotter als das Galaxy S24 Ultra. Den offiziellen Herstellerangaben nach müssten iPhone 16 Plus und Pro Max eigentlich etwas mehr Geduld von euch verlangen. Darüber hinaus weist Mrwhosetheboss darauf hin, dass das Galaxy S24 Ultra schneller laden kann als im Akku-Test, wenn ihr Samsungs 45-W-Ladekabel verwendet.

So oder so solltet ihr diesen Teil des Tests nicht allzu ernst nehmen: Zum einen sind die von Handys angezeigten Akku-Stände nicht zuverlässig. Zum anderen laden Smartphones zu Beginn schneller auf als beispielsweise von 50 auf 100 Prozent. Das Ergebnis nach 10 Minuten lässt sich also nicht einfach hochrechnen.

Wie praxisnah sind die iPhone-16-Laufzeiten?

Zunächst einmal sei gesagt: Die tatsächliche Akkulaufzeit hängt stets von der Nutzungsintensität ab. Im Akku-Test mussten iPhone 16 und Co. ein forderndes Nonstop-Programm durchlaufen, das unter anderem die Nutzung von Slack, Instagram, der Kamera, einer Workout-App und Mobile Gaming beinhaltete.

Da ihr euer Handy im Alltag sicherlich häufiger beiseitelegt, sollte euer iPhone 16 in der Praxis also länger durchhalten. Andererseits hat Mrwhosetheboss den Akku-Test ohne SIM-Karte durchgeführt. Eine – hier fehlende – Verbindung zum Mobilfunknetz trägt nicht unerheblich zum Stromverbrauch bei.