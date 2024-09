iPhone 16: Apple Intelligence kommt 2025 auf Deutsch

Es ist endlich offiziell: Apple Intelligence wird 2025 auch auf Deutsch bereitstehen. Bislang war die Verfügbarkeit des wichtigsten iPhone-16-Features in Deutschland komplett ungewiss – und abschließend geklärt ist das Thema auch jetzt noch nicht.

Wie Apple diversen Medienvertretern gegenüber mitgeteilt hat, wird die Nutzung von Apple Intelligence kommendes Jahr auch in deutscher Sprache möglich sein. Bei der Präsentation der iPhone-16-Launch Reihe fehlte Deutsch noch unter den genannten zukünftig unterstützten Sprachen. Darüber hinaus neu mit aufgenommen hat Apple Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch und Vietnamesisch.

Grünes Licht für Apple Intelligence in Deutschland?

Die Ankündigung bedeutet allerdings noch nicht, dass Apple Intelligence 2025 sicher nach Deutschland kommt. Denn dem steht – zumindest nach dem Ermessen Apples – noch der Digital Markets Act (DMA) der EU im Weg. Dieses Gesetz verlangt die Öffnung von Apple Intelligence für andere Hersteller und Anbieter, worin Apple wiederum eine Gefährdung für die Privatsphäre seiner Nutzer sieht. Bevor eine Lösung für dieses Dilemma gefunden ist, werden deutsche iPhone-Besitzer auf die neuen KI-Features verzichten müssen.

Apple ist dran

In einem Interview mit Wired erklärte Apple kürzlich, man bemühe sich derzeit um eine Lösung und wolle unter Einhaltung der Regularien versuchen, Apple Intelligence schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. Dabei behilflich sein könne es, die KI in bestimmten Regionen in größerem Umfang lokal auf iPhones ablaufen zu lassen, als es ohnehin schon der Fall ist.

Der nun offiziell angekündigten Deutsch-Support macht Hoffnung, dass es auch in Deutschland mit Apple Intelligence klappen wird. Alles andere wäre auch eine massive Enttäuschung, denn im aktuellen Zustand ist das iPhone 16 leider ein unfertiges Produkt.

Und auch Besitzer von iPhone 15 Pro und Pro Max dürften ein Interesse an einer zeitnahen Lösung haben. Die beiden Vorjahresgeräte sollen die KI-Funktionen eigentlich auch bekommen.