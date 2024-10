Apple Intelligence: Deutschland-Release im April 2025

Update (28.10.2024, 18:45 Uhr): Inzwischen hat Apple offiziell bekanntgegeben: Apple Intelligence kommt im April 2025 nach Deutschland. Dies geht Inzwischen hat Apple offiziell bekanntgegeben: Apple Intelligence kommt im April 2025 nach Deutschland. Dies geht aus der deutschen Pressemitteilung hervor.

Apple verteilt ab heute das langersehnte iPhone-Update iOS 18.1, das auch die Apple Intelligence auf US-Englisch freischaltet. In Deutschland müssen wir uns noch gedulden, aber Apple gibt uns immerhin einen Hinweis auf den konkreten Zeitraum des Deutsch-Rollouts.

Darauf haben Apple-Fans lange hingefiebert: iOS 18.1 ist da und spielt auch endlich die heißersehnte Apple Intelligence auf. Wenn ihr sowohl die Systemsprache als auch die Siri-Spracheinstellung auf US-Englisch ändert, könnt ihr die KI-Features bereits nutzen. Aber eben nur auf Englisch. Das war schon lange bekannt, denn die Apple Intelligence muss die deutsche Sprache erst noch lernen. In einer Pressmitteilung hat Apple uns nun aber immerhin verraten, dass die KI ab April 2025 Deutsch unterstützt.

Nur noch ein halbes Jahr warten

In seiner Pressemitteilung schreibt Apple konkret, dass Apple Intelligence schon bald weitere Sprachen unterstützen wird. Im Dezember sollen z. B. andere Englisch-Varianten (GB, Australien und Co.) freigeschaltet werden. Weiter unten steht dann:

"in April [...] German [...] and other languages will be supported."

Zur Einordnung: Das heißt nicht zwangsläufig, dass Apple Intelligence ab April 2025 in der deutschen Spracheinstellung zur Verfügung steht. Möglicherweise kommt das Update zur Freischaltung der deutschen Variante auch erst ein bisschen später. Bis Apple ein konkretes Datum nennt, würden wir uns jedenfalls noch nicht zu einhundert Prozent auf den April festlegen – aber auf einen Deutschland-Start in diesem monat hoffen.

iOS 18.1 bringt auch noch andere Verbesserungen

Es ist natürlich ärgerlich, dass wir in Deutschland weiter auf die Apple Intelligence warten müssen. Doch iOS 18.1 hält auch ohne die KI-Features ein paar spannende Neuerungen bereit.

So könnt ihr z. B. künftig Anrufe aufnehmen. Während ihr telefoniert, wird euch ein entsprechender Knopf zum Starten der Aufzeichnung auf dem Display angezeigt. Außerdem ist das Kontrollzentrum nun voll anpassbar, genauso wie der Capture Button des iPhone 16 nun individualisiert werden kann. Zumindest ein paar Neurungen gibt's also auch hierzulande.

