Das iPhone 15 Pro ist Apples kompakter Einstieg in die Pro-Reihe – und der hat es in sich. Ein Rahmen aus Titan macht das Smartphone leichter, robuster und noch eleganter. Mit dem starken A17 Pro-Prozessor und einem USB-C-Port gehört das iPhone 15 Pro zu den leistungsstärksten Handys von Apple, die es aktuell gibt. Bei uns findet ihr das iPhone 15 Pro mit Vertrag.

Apple iPhone 15 Pro: Titan gibt den Ton an

Apple hebt das Pro-Line-up auf ein neues Niveau: Das Gehäuse des iPhone 15 Pro besteht aus Titan in einem gebürsteten Look. Der leicht abgerundete Rahmen geht elegant in die ebenfalls abgerundete Glasrückseite über. Für euch bedeutet das: ein leichteres und besonders robustes iPhone 15 Pro, das angenehm in der Hand liegt. Neu ist zudem der Action Button. Er löst den Stummschalter ab und lässt sich mit Funktionen wie der Taschenlampe, Kamera-App, Kurzbefehlen und mehr belegen.

Für die Widerstandsfähigkeit sorgen das Ceramic Shield und eine IP68-Zertifizierung. Apples Spezialglas soll das Display vor Brüchen und Kratzern schützen. Die IP-Schutzart gibt an, dass das Smartphone gegen das Eindringen von Wasser (bis 6 m Tiefe) und Staub geschützt ist. Kauft das iPhone 15 Pro mit Vertrag bei uns im CURVED-Shop und entscheidet euch für eine von vier neuen Farben: Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau und Titan Natur.

Pro-Display mit dünnen Rändern

Die Bildschirme des iPhone 15 Pro und des iPhone 15 Pro Max sind für visuelle Top-Performance ausgestattet. Auf dem 6,1 Zoll großen Super Retina XDR OLED-Display sehen alle Inhalte mit satten Farben, tollem Kontrast und tiefem Schwarz richtig gut aus. Apples ProMotion-Technologie mit einer 120-Hz-Bildwiederholrate stellt die Softwareanimationen zudem besonders geschmeidig auf dem 2556 x 1179 Pixel scharfen Display dar.

Für ideale Ablesbarkeit wird das Display enorm hell: Bis zu 2000 Nits Spitzhelligkeit sorgen dafür, dass ihr auch bei starkem Sonnenlicht Filme genießen oder Texte lesen könnt. Die wichtigsten Infos habt ihr dank der Dynamic Island immer im Blick. Apples Frontkameraaussparung ist interaktiv und zeigt Liveaktivitäten, Hinweise und mehr an.

48-MP-Pro-Kamera mit Tele-Zoom

Mit der Kamera des iPhone 15 Pro seid ihr für unterschiedliche Situationen ideal aufgestellt. Apple stattet die Dreifachkamera des Pro-Modells mit einer hochauflösenden Hauptkamera, einem Ultraweitwinkelobjektiv und einem Tele-Objektiv mit dreifachem Zoom aus.

Die 48-MP-Hauptkamera nimmt hochauflösende Bilder je nach Bedarf mit 24 oder 48 MP auf. Der große Sensor liefert euch selbst bei schlechten Lichtverhältnissen detailreiche Fotos.

nimmt hochauflösende Bilder je nach Bedarf mit 24 oder 48 MP auf. Der große Sensor liefert euch selbst bei schlechten Lichtverhältnissen detailreiche Fotos. Die 12-MP-Ultraweitwinkelkamera eignet sich ideal für Landschaften, Gruppenfotos und einen dramatischen Look von größeren Motiven. Mit dem Makromodus fangt ihr außerdem kleinste Details in extremen Nahaufnahmen ein.

eignet sich ideal für Landschaften, Gruppenfotos und einen dramatischen Look von größeren Motiven. Mit dem Makromodus fangt ihr außerdem kleinste Details in extremen Nahaufnahmen ein. Mit der 12-MP-Tele-Kamera holt ihr entfernte Objekte näher heran. Die dreifache optische Vergrößerung erlaubt euch Zoom-Fotos ohne die Verluste einer digitalen Vergrößerung.

holt ihr entfernte Objekte näher heran. Die dreifache optische Vergrößerung erlaubt euch Zoom-Fotos ohne die Verluste einer digitalen Vergrößerung. Apples 12-MP-TrueDepth-Kamera auf der Frontseite steht für detailreiche Selfies mit Bokeh-Effekt bereit. Dank des verbesserten Porträtmodus passt ihr den Fokus eures Selfies nachträglich beliebig an.

Neben den Brennweiten der einzelnen Objektive unterstützt das iPhone 15 Pro weitere klassische Brennweiten. Durch unterschiedliche Bildausschnitte des hochauflösenden Hauptsensors erhaltet ihr weitere digitale Zoom-Stufen, die fast an die Qualität eines optischen Zooms heranreichen.

A17 Pro und USB-C: Apple erreicht das nächste Level

Apple hebt die Leistung des iPhone 15 Pro offiziell auf das Pro-Level. Der A17 Pro-Prozessor ist ein riesiges Performance-Upgrade, durch das ihr vor allem beim Gaming neue Höchstleistungen genießen könnt. Die 6-Kern-GPU beherrscht nun hardwarebeschleunigtes Raytracing, damit Spiele auf PC-Niveau auf dem iPhone 15 Pro superrealistisch wirken. Dank des neuen Fertigungsverfahrens arbeitet der Chip äußerst effizient. Von diesem Powerpaket profitiert ihr natürlich auch im Alltag. Multitasking und viele beliebte Apps meistert der A17 Pro mühelos und mit hohem Tempo.

Der große Akku des iPhone 15 Pro liefert den nötigen Strom und bringt euch durch den Tag: Bis zu 23 Stunden Videowiedergabe sind möglich. Über den USB-C-Anschluss ladet ihr das iPhone 15 Pro noch einfacher. Viele Apple-Produkte wie das iPad Air 5G (2022) und das MacBook Air (M1)nutzen ebenfalls diesen universellen Anschluss.

Jetzt Apple iPhone 15 Pro mit Vertrag sichern

Hat euch das neue iPhone in der Pro-Variante überzeugt, findet ihr bei uns im CURVED-Shop die passenden Angebote dazu. Sichert euch das iPhone 15 Pro mit Vertrag und mit einem für euch passenden Datenvolumen. So surft ihr bei vorhandener Netzabdeckung unter anderem im schnellen 5G-Netz oder streamt eure Lieblingsvideos entspannt unterwegs. Die Mobilfunktarife bieten euch natürlich auch praktische Allnet-Flats zum Telefonieren und SMS-Schreiben im deutschen Mobilfunk- oder Festnetz. Nützlich: Auf Reisen im EU-Ausland nutzt ihr viele Leistungen eures Tarifs via EU-Roaming wie gewohnt weiter.