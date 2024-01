iPhone 15 Pro Max mit Vertrag: Angebote und Deals

Das iPhone 15 Pro Max ist da. Aus Titan geschmiedet und mit einem alles verändernden Chip: dem A17 Pro. Neu sind auch ein anpassbarer Action Button und das leistungsstärkste Kamera-System, das es je von Apple gab. Sichert euch das iPhone 15 Pro Max mit Vertrag im CURVED-Shop und bekommt das beste iPhone.

Inhaltsverzeichnis

iPhone 15 Pro Max: Jetzt in Titan

Das iPhone 15 Pro Max zeichnet sich durch seine beeindruckende Größe von 6,7 Zoll aus und ist zusammen mit dem iPhone 15 Plus das größte Modell der Reihe. Seinem Schwestermodell hat es aber extrem dünne Displayränder und noch hochwertigere Materialien voraus: Das iPhone 15 Pro Max hat ein robustes und leichtes Design aus Titan in Raumfahrt-Qualität mit einer Rückseite aus texturiertem matten Glas. Außerdem hat es das Ceramic Shield auf der Vorderseite verbaut, das laut Apple mehr aushält als jedes andere Smartphone-Glas. Und es ist nach IP68 vor Wasser und Staub geschützt.

Neben der hervorragenden Widerstandsfähigkeit und dem geringen Gewicht sieht das Titan-iPhone großartig aus. Wähle aus vier schicken Farben:

Ein besonderes Feature des iPhone 15 Pro Max und des iPhone 15 Pro ist der Action Button. Dieser ersetzt den Stummschalter und schaltet eine flexible Funktion frei: Mit diesem Button greift ihr immer direkt auf eure Lieblingsfunktionen zu. Stellt den Knopf so ein, dass ihr die Kamera aktiviert, eine Sprachnotiz aufnehmt oder einen Kurzbefehl ausführt – eure Möglichkeiten sind scheinbar grenzenlos.

Mit fortschrittlichem Display

Ihr streamt unterwegs gerne Filme und Serien? Dann dürfte das iPhone 15 Pro Max die perfekte Wahl sein. Auf dem 6,7 Zoll großen Super Retina XDR Display genießt ihr eure Lieblingsinhalte in herausragender Qualität.

Ein unglaubliches Seherlebnis ermöglicht das iPhone 15 Pro Max auch durch ProMotion, die die Bildwiederholraten bis 120 Hz erhöht. Kompatible Apps und insbesondere mobile Spiel sehen dank der flüssigeren Animationen noch besser aus. Top: Das Display reduziert die Bildwiederholrate dynamisch auf bis zu 1 Hz, wenn die gezeigten Inhalte keine höhere Frequenz benötigen. Das verlängert die Akkulaufzeit.

Dass Apple die Displayränder im Vergleich zum Vorgängermodell verkleinert, erhöht die Bildschirmfläche des iPhone 15 Pro Max. Das Maximum holt der Hersteller auch bei der Notch heraus, in der die Frontkamera und die Komponenten für Face ID platzsparend integriert sind. Hier findet ihr Dynamic Island, die Benachrichtigungen und Live-Aktivitäten in den Vordergrund bringt. So habt ihr wichtige Informationen immer im Blick, ohne aktuell genutzte Apps verlassen zu müssen. Und mit dem Always On Display zeigt der Sperrbildschirm immer deine wichtigsten Infos, ohne dass ihr auf ihn tippen müsst.

Leistungsstarkes Pro-Kamera-System

Das iPhone 15 Pro Max verfügt über die beste Kamera in der gesamten Modellreihe. Eure Vorteile: Unglaubliche Flexibilität bei der Wahl des Bildausschnitts, als hättet ihr sieben Pro-Objektive. Diese Highlights erwarten euch:

48-MP-Hauptkamera ermöglicht hochauflösende Fotos mit tollen Farben und Details sowie Wechsel zwischen drei Brennweiten (24, 28 und 35 mm) .

ermöglicht hochauflösende Fotos mit tollen Farben und Details sowie Wechsel zwischen drei Brennweiten . 12-MP-Ultraweitwinkel für weitläufige Motive wie Panoramen, kreative Porträts und Stadtbilder, ermöglicht dank Autofokus auch Makrofotografie .

für weitläufige Motive wie Panoramen, kreative Porträts und Stadtbilder, ermöglicht dank Autofokus auch . 12-MP-Tele mit dreifacher oder fünffacher optischer Vergrößerung (dank Prismen-Zoom) für schärfere Nahaufnahmen aus größerer Entfernung. Nie war ein Zoom in einem iPhone stärker.

mit oder (dank Prismen-Zoom) für schärfere Nahaufnahmen aus größerer Entfernung. Nie war ein Zoom in einem iPhone stärker. 12-MP-TrueDepth-Frontkamera setzt Selbstporträts gekonnt in Szene, entsperrt euer iPhone via Face ID.

Zusätzlich ist die Kamera des iPhone 15 Pro Max mit einem LiDAR-Scanner ausgestattet, der den Bokeh-Effekt bei Porträtfotos optimiert – selbst bei schwachem Umgebungslicht. Nachtmodus und Smart HDR sind ebenfalls verbessert. Komplett überarbeitet ist zudem der Porträtmodus: Nehmt Bilder mit deutlich mehr Details und Farben auf als zuvor. Tippt dazu einfach, um den Fokus von einem Motiv auf ein anderes zu verschieben – auch nach der Aufnahme.

A17 Pro Chip verändert alles

Das iPhone 15 Pro Max steht für Leistung auf höchstem Niveau: Der A17 Pro Chip sichert euch so viel Power zu, um in jeder App oder jedem Mobile Game ein beeindruckendes Erlebnis zu erhalten – sei die Anwendung auch noch so performancehungrig. Sichert ihr euch bei Curved das iPhone 15 Pro Max mit Vertrag, profitiert ihr davon an jedem Ort im schnellen 5G-Netz, sofern an eurem Standort verfügbar.

Teil des Apple Handys ist auch iOS 17. Das hauseigene Betriebssystem wartet abermals mit vielen spannenden Features auf, darunter neue Anpassungsmöglichkeiten, einen optimierten Stand-by-Modus und interaktive Widgets.

Profitiert zudem von wichtigen Sicherheitsfeatures: Wenn ihr einen Notdienst kontaktieren müsst, aber kein Netz habt, nutzt ihr Notruf SOS via Satellit. Mit der Unfallerkennung kann das iPhone außerdem einen schweren Autounfall erkennen und Hilfe rufen, wenn ihr es nicht könnt.

Mehr Ausdauer? Mehr iPhone 15 Pro Max

Einen leeren Akku ladet ihr über den neuen USB-C-Ladeanschluss mit 20 Watt innerhalb einer halben Stunde auf bis zu 50 Prozent wieder auf. Wireless Charging ist mit dem iPhone 15 Pro Max via MagSafe Charger mit bis zu 15 Watt möglich, kabellos per Qi-Ladematte sind es 7,5 Watt.

Apple iPhone 15 Pro Max mit Vertrag sichern

Ein Handy aus Titan geschmiedet, mit alles verändernden A17 Pro, flexiblen Action Button und dem vielseitigsten Kamera-System in einem iPhone. Wenn ihr das Beste haben wollt, das Apple zu bieten hat, dann greift ihr zum iPhone 15 Pro Max mit Vertrag aus dem CURVED-Shop. Denn im Bundle könnt ihr euch, neben dem Smartphone, gleich das ideale Gesamtpaket sichern – zum Beispiel mit:

Allnet-Flat zum Telefonieren

SMS-Flat zum Schreiben

EU-Roaming, um bei Reisen im EU-Ausland vernetzt zu bleiben

Und in den meisten Mobilfunktarifen ist auch das neue 5G-Netz dabei.

Einfach das iPhone 15 Pro Max, Tarif mit passendem Datenvolumen aussuchen und los geht’s.