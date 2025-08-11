Wer jetzt zugreift, spart jeden Monat satte 30 Euro: Der o2 Unlimited on Demand Flex bietet eine Datenflat und flottes mobiles Internet jetzt zum Sparpreis. Sichert euch den Top-Tarif jetzt im Blitz-Deal für nur 19,99 Euro. Kein Risiko, kein Haken.

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen o2 Mobile Unlimited on Demand Flex unendlich Daten | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

9,99 € Anschlussgebühr

Rufnummermitnahme & Kündigungsservice Täglich 10 GB, danach Datenvolumen kostenlos & unendlich oft nachbuchbar nur 19,99 € Jetzt zu o2

Wieso ihr jetzt den o2 Unlimited on Demand Flex kaufen solltet

Aktuell bekommt ihr den o2 Mobile Unlimited on Demand Flex für nur 19,99 Euro statt 49,99 Euro im Monat. Ihr spart jeden Monat satte 30 Euro für die echte Datenflat. Die Besonderheit: Der Tarif ist monatlich kündbar, ihr wechselt also, wann ihr wollt. Gefällt euch der Tarif nicht, kommt ihr jederzeit raus. Aber wartet nicht zu lange: Der Flash Sale endet nach aktuellem Stand am 15. August um 16 Uhr.

Die Details zum Tarif:

Netz: o2

o2 Datenvolumen: unbegrenzte GB pro Monat – (täglich 10 GB, danach kostenlos 2-GB-Pakete nachbuchbar. So oft, wie ihr wollt.)

unbegrenzte GB pro Monat – (täglich 10 GB, danach kostenlos 2-GB-Pakete nachbuchbar. So oft, wie ihr wollt.) Geschwindigkeit: 4G/5G mit bis zu 300 Mbit/s Download

4G/5G mit bis zu 300 Mbit/s Download Extras: Rufnummermitnahme, eSIM, o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, 5G+, EU-Roaming, SMS-Flat, Allnet-Flat, Kündigungs-/Wechselservice, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), Tarifbeginn zum Wunschzeitpunkt (bis 90 Tage)

Rufnummermitnahme, eSIM, o2 Priority (Bonusportal), Kombi-Vorteil, 5G+, EU-Roaming, SMS-Flat, Allnet-Flat, Kündigungs-/Wechselservice, MultiSIM (5 Euro Aufpreis), Tarifbeginn zum Wunschzeitpunkt (bis 90 Tage) Anschlusspreis: 9,99 Euro

9,99 Euro Laufzeit: monatlich kündbar

monatlich kündbar nur 19,99 Euro pro Monat

Ende des Angebots: 15.08.2025, 16:00 Uhr

Gut zu wissen: Es gibt drei Datenflats bei o2. Während der "Max" ohne Einschränkungen unendlich Datenvolumen bietet, kommt die günstigere "on Demand"-Version mit einem Tageslimit von 10 GB. Ist das erreicht, könnt ihr aber unendlich oft Datenpakete mit 2 GB kostenlos nachbuchen. Ganz einfach via SMS. Dann gibt es noch den Tarif "Smart" mit weniger Netzgeschwindigkeit.

Wieso sich dieser Tarif lohnt

In der Werbung locken einige Anbieter schon mit unbegrenzt Datenvolumen ab 9,99 Euro im Monat. Oftmals sind das aber Tarife, mit denen ihr nur sehr langsam im Mobilfunknetz surft. Beim o2 Mobile Unlimited on Demand Flex bleibt euch eine Drossel erspart. Ihr surft mit voller Geschwindigkeit durch das mittlerweile sehr gute o2 Netz. Dabei ist der Tarif noch günstiger als der o2 Mobile Unlimited Max. Zwar ist hierfür eine tägliche 10-GB-Grenze mit dabei. Und wenn ihr die erreicht, müsst ihr euer Datenvolumen kostenlos in 2-GB-Paketen nachbuchen – aber auch nur für den einen Tag.

Auf der anderen Seite verbraucht ein Großteil der deutschen Handynutzer nicht einmal im Monat 10 GB. Da lässt es sich mit den Tageslimit sicherlich gut leben. Wer will, kann übrigens auch das neue 5G+ mit den Tarif verwenden.

Übrigens: Bucht ihr euch o2 Connect dazu, könnt ihr eure echte Datenflat auch auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden. Etwa auf einem mobilfunkfähigen Tablet oder einen Laptop mit SIM.

Lohnt sich das o2-Netz?

Vielen von uns steckt sicherlich noch das gute alte "o2 hat ein schlechtes Netz" im Kopf. Fakt ist allerdings, dass der Provider seit 2017 massiv ausgebaut und aufgeschlossen hat. Im letzten Connect-Test trennten o2 nur noch wenige Punkte vom Konkurrenten Vodafone. In den meisten Teilen Deutschlands ist es somit schon fast egal, für welchen Anbieter ihr euch entscheidet. Insbesondere dann, wenn ihr in größeren Städten wohnt. Mehr Details zum o2 Netz findet ihr hier.

Fazit: Für wen lohnt sich das Tarif-Angebot?

Wenn ihr unbegrenztes Datenvolumen möglichst günstig und entspannt nutzen wollt, ist der o2 Mobile Unlimited on Demand Flex zum Aktionspreis eine attraktive Option. Und wenn es euch nicht gefällt, kündigt ihr nach einem Monat einfach wieder.

Ein Großteil der deutschen Handynutzer dürfte die 10 GB täglich nie erreichen, sodass ihr gar nicht erst zum kostenlosen Nachbuchen von Volumen kommt. Wie nah ihr an die 300 Mbit/s dann in der Praxis herankommt, hängt allerdings von eurem Standort und Handymodell ab. Mit einem neuen iPhone 16 oder Galaxy S25 seid ihr in jedem Fall auf der sicheren Seite.

