Privat besitze ich den Vorgänger iPhone 15 Pro seit Release. Es ist das erste iPhone, das ich jemals vorbestellt habe. Und mein erstes (privates) Pro-Modell, nachdem ich mehrere davon für CURVED getestet habe. Das iPhone 16 Pro bietet im Vergleich zu meinem Handy noch mehr Leistung, Akkulaufzeit und Kameraqualität – dazu kommt die neue Kamerataste.

Im Prinzip sind sich 16 Pro und 15 Pro also verdammt ähnlich. Mit dem Unterschied, dass mein Handy in Kürze zwei Jahre alt sein wird. Tatsächlich fühlt sich das iPhone 15 Pro aber immer noch so aktuell an, dass ein Wechsel für mich noch lange nicht infrage kommt. Zumindest fast. Ein bisschen liebäugle ich mit dem iPhone 17 Pro (oder Pro Max). Aber auch nur, weil meine bessere Hälfte langsam ein neues Handy benötigt. Gemäß der Verwertungskette wäre das mein aktuelles 15 Pro.

Soll heißen: Das iPhone 16 Pro wäre schon längst in meinem persönlichen Warenkorb, wenn ich den direkten Vorgänger nicht besitzen würde. Denn so wirklich lohnt sich der Wechsel meiner Meinung nach erst alle zwei oder drei Jahre, damit man wirklich einen Unterschied spürt. Und zwei bis drei Jahre hat man mindestens Freude an einem Pro-Modell von Apple.