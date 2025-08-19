Aktuelle Handy-Deals
Apple Watch: Großes Upgrade für kommende Modelle durchgesickert

Die Apple Watch Series 3 ist eine Smartwatch, die ohne Handy ebenso funktioniert
Viele Hände und eine Apple Watch – bei diesem Symbolbild nehmen wir "Touch ID" einmal wörtlich (© 2017 CURVED )
Artikel vom 19.08.25

Apple werkelt im Hintergrund offenbar an einer größeren Neuerung für die Apple-Watch-Reihe – so viel zur guten Nachricht. Die schlechte: Womöglich bekommen wie das Upgrade erst 2026 zu sehen. Spannend bleibt es dennoch – hinter den durchgesickerten Apple-Plänen könnten bislang gänzlich unbekannte Funktionen stecken.

Apple soll derzeit mit Touch ID für die Apple Watch experimentieren, wie MacRumors unter Berufung auf Macworld berichtet. Dies gehe aus Apple-internen Codezeilen hervor, die den Seiten vorliegen sollen. Somit wäre es möglich, dass künftige Modelle der Smartwatch einen Fingerabdrucksensor erhalten.

Im Detail sollen die Modelle N237, N238 und N240 den Support für "AppleMesa" erhalten. Letzteres sei der interne Codename, den Apple für Touch ID verwendet. Hinter den Modellnummern sollen sich die Apple Watch Series 12 mit und ohne Mobilfunk sowie die Apple Watch Ultra 4 verbergen. Demnach dürfte des Feature frühestens im Herbst 2026 eingeführt werden.

Am 9. September 2025 wird mit Release des iPhone 17 die Enthüllung von Series 11 und Watch Ultra 3 erwartet. Diese Uhren gehen aber leider leer aus, was diese Neuerung betrifft.

Im Gepäck haben die neuen Uhren offenbar auch einen neuen Chip. Während die älteren Watch-Antriebe S9, S10 und der kommende S11 allesamt die Modellnummer "T8310" tragen, sollen die für 2026 geplanten Smartwatches einen Prozessor mit der Nummer "T8320" bekommen. Laut Quelle könnte dies auf ein größeres Upgrade hindeuten. Details hierzu sind aber noch keine bekannt.

Wozu braucht die Apple Watch Touch ID?

Einige Besitzer der Apple Watch könnten sich jetzt fragen, wieso die Uhr Touch ID benötigt. Ja, damit könntet ihr die Uhr etwas schneller entsperren als über die Code-Eingabe. Allerdings gibt es schon eine bessere Methode: Ihr legt die Uhr ums Handgelenk und entsperrt euer Handy. Danach wird die Watch automatisch ebenfalls freigegeben.

Und Apple Pay? Ist die Uhr einmal entsperrt, könnt ihr ganz ohne Codeingabe mit dem Gadget bezahlen. Zweimal die Seitentaste gedrückt – und los geht's. Würdet ihr hier vor jeder Transaktion Touch ID betätigen müssen, würde das die Bezahlfunktion umständlicher machen. Aber sicherer. Eigentlich ist für Sicherheit aber auch jetzt schon gesorgt. Denn wenn ihr die Apple Watch von eurem Handgelenk zieht, ist sie wieder automatisch gesperrt.

Bei den oben genannten Features sehen wir also nicht wirklich einen guten Grund für ein Touch-ID-Upgrade. Der Fall wäre aber ein ganz anderer, wenn Apple den Fingerabdrucksensor im Zusammenspiel mit komplett neuen Funktionen einführt. Etwa, um euch via Uhr auf anderen Apple-Geräten zu authentifizieren. Eine Zahlung über den Mac freigeben? Touch ID auf der Watch nutzen – fertig. Oder eben zum Entsperren von iPad, Mac und Co. über die Uhr. Ohne derartige Neurungen muss Apple den Fingerabdrucksensor für Apple Watch unserer Meinung nach gar nicht erst einführen.

Es bleibt also direkt doppelt spannend: Es ist nicht nur gänzlich offen, ob die Apple-Watch-Reihe überhaupt Touch ID erhält. Sondern auch, mit welchem ganz neuen Feature uns Apple das Ganze als coole Neuerung verkaufen wird. Ein entsprechendes technisches Upgrade würde letztendlich gut zur Apple Watch Series 12 passen. Angeblich soll Apple 2026 auch größere Designanpassungen an der Reihe vornehmen...

