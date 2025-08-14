Mit gleich über zehn neuen Produkten könnte euch Apple auch im Herbst noch ordentlich einheizen. Voraussichtlich im Herbst findet die große Keynote statt – und neben dem iPhone 17 dürften auch einige weitere coole Geräte in den Fokus rücken. Ein Überblick.

Derzeit rechnen wir damit, dass uns schon am 9. September 2025 das große Apple-Event bevorsteht. Auch andere Experten gehen mittlerweile davon aus, dass die Keynote an diesem Datum stattfindet. Und wenn die Gerüchteküche richtig liegt, kommt ein größeres Produkt-Feuerwerk auf uns zu.

Inhalt:

Wahrscheinlichkeit: Extrem hoch

Diese Mockups zeigen, wie die iPhone-17-Reihe wohl aussehen wird. (© 2025 YouTube/AppleTrack )

Es gilt als sicher, dass Apple die neuen iPhone-Modelle im Herbst vorstellt. Die iPhone-17-Reihe soll ein größeres Upgrade darstellen. Sowohl technisch als auch optisch erwarten euch deutlich mehr Optimierungen als in den vergangenen Jahren.

Zudem gehen Experten schon seit Monaten davon aus, dass es kein iPhone 17 Plus geben wird. Anstelle des großen Standard-Modells wird wohl ein iPhone 17 Air erscheinen – ein besonders dünnes iPhone, quasi das Apple-Gegenstück zum Galaxy S25 Edge. Im Detail könnt ihr euch freuen auf:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Neben einem gänzlich neuen Kamera-Design bei allen Modellen könnt ihr mit mehr Leistung, Akkulaufzeit und einer noch besseren Fotoqualität rechnen. Das Basismodell iPhone 17 soll zudem endlich ein 120-Hz-Display bieten – bei den Vorgängern sind es noch 60 Hz, was heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist. Für Fans des iPhone 17 Pro gibt es aber auch schlechte Nachrichten. Angeblich wird Apple hier den Preis erhöhen.

Ab Werk werden die neuen iPhones übrigens auf iOS 26 setzen, das vermutlich wenige Wochen nach der Keynote für alle kompatiblen Modelle ausrollt. Mit an Bord ist das umstrittene Liquid-Glass-Design, das wir uns in einer iOS-26-Preview genauer angesehen haben.

Das aktuell beste iPhone Apple iPhone 16 Pro Max Erhältlich in Weiß, Schwarz, Natur, Wüstensand

256 GB Speicherplatz Technische Daten 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! nur 54,99 € o2 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

bis zu 50 Mbit/s (Upgrade möglich)

4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr

69 € Anzahlung ab 44,00 € Congstar ohne Vertrag Jetzt passenden Tarif finden ab 1249,00 € Amazon

Apple Watch Series 11

Wahrscheinlichkeit: Extrem hoch

Die Apple Watch Series 10 (Bild) ist dünner als ihre Vorgänger. Das Design soll auch die Apple Watch Series 11 prägen. (© 2024 Apple )

Seit Jahren präsentiert Apple zusammen mit den neuen iPhones auch die neue Generation der Apple Watch. Wir können also auch hier sehr stark davon ausgehen, dass auch im Herbst 2025 eine neue Uhr zum aktualisierten Smartphone-Portfolio enthüllt wird.

Voraussichtlich wir die Apple Watch Series 11 in zwei verschiedenen Größen, mehreren Farben und mit zwei verschiedene Gehäusematerialien zur Auswahl erscheinen. Jeweils in einer WiFi- und 5G-Variante. Letzteres wäre auch direkt eine der größeren Neuerungen: Die mobilfunkfähige Version der Apple Watch bekommt ein Upgrade von LTE/4G auf den neueren 5G-Standard. Zudem dürfte die neue Watch flotter sein und eine etwas längere Akkulaufzeit bieten. Davon ab soll sich zumindest beim Design kaum etwas im Vergleich zur Series 10 ändern.

Noch unsicher sind sich die Experten, was neuere Features für die Smartwatch angeht. Apple soll schon seit geraumer Zeit an einer Blutdruckmessung arbeiten. Ob die Funktion schon zum Release der Apple Watch Series 11 einsatzbereit ist? Unklar.

Apple Watch Ultra 3

Wahrscheinlichkeit: Sehr hoch

Die Apple Watch Ultra 2 (Bild) hat ein markantes Gehäuse. Bei der Watch Ultra 3 soll Apple auf das gleiche Design setzen. Mit kleineren Anpassungen. (© 2024 Apple )

Die erste Apple Watch Ultra erschein 2022, im Jahr 2023 folgte die Watch Ultra 2. Seitdem herrscht Funkstille. Eine Apple Watch Ultra 3 ist also längst überfällig. Und mehrere Leaks deuten darauf hin, dass Apple die neue Top-Uhr in diesem September enthüllen wird. Die ursprünglich für Extremsportler gedachte Smartwatch ist heute an vielen Handgelenken zu sehen. Teils als Statussymbol. So oder so hat die Ultra-Reihe eine hohe Beliebtheit, weshalb sicherlich viele Fans auf die neue Variante warten.

Grundsätzlich soll Apple am bekannten Design der Watch Ultra 2 festhalten. Die Ränder um den Screen herum sollen aber schmaler ausfallen, wodurch der Bildschirm der Apple Watch Ultra 3 etwas größer ausfällt. Wie bei der Series 11 soll zudem ein schnellerer und effizienterer Chip sowie 5G als große Neuerungen an Bord sein. Und die Möglichkeit, sich über einen Satelliten mit der Uhr zu verbinden – etwa für Notrufe in Gebieten ohne Mobilfunkempfang. Auch bei der Ultra 3 ist noch unklar, ob wir uns über eine Blutdruckmessung als neues Feature freuen können. Mehr Details zu den bislang geleakten Neuerungen findet ihr hier.

Apples beste Smartwatch Apple Watch Ultra 2 Titan-Gehäuse, Mega-Akkulaufzeit, Riesen-Display, zum Tauchen geeignet, Outdoor-und Fitness-Features: Die Apple Watch Ultra 2 lässt keine Wünschen offen. Jetzt mehr erfahren: Apple Watch Ultra 2: Technische Daten Ohne Vertrag ab 799,00 € Amazon inkl. Handy-Tarif (unendlich Datenvolumen) ab 44,99 Euro Zum o2-Shop

Apple Watch SE 3

Wahrscheinlichkeit: Mittel

Für die Apple Watch SE 2022 (Bild) ist es langsam Zeit, einen Nachfolger zu bekommen (© 2024 Apple )

Die zweite Generation der günstigen Apple Watch SE erschien im Jahr 2022, auch hier ist längst ein Upgrade überfällig. Einige Experten glauben, dass auch dieses Apple-Produkt auf der September-Keynote enthüllt wird. Wir sind hier aber noch nicht überzeugt. Denn:

Der Release einer neuen und abgespeckten Watch SE könnte im Blitzlichtgewitter der Top-Modelle Series 11 und Watch Ultra 3 untergehen.

Auch zielgruppentechnisch ergibt es für uns deutlich mehr Sinn, wenn Apple die günstige Smartwatch zusammen mit dem iPhone 17e enthüllen würde – das besonders preiswerte Handy soll wie sein Vorgänger iPhone 16e im Frühjahr erscheinen. Das wäre also Richtung März 2026.

Und: Wir stellen infrage, ob die Uhr überhaupt Watch SE 3 heißen wird. Das iPhone 16e hat Anfang 2025 bereits die iPhone-SE-Reihe beerdigt. Es kann also gut sein, dass Apple das neue Namensschema auch bei der Uhr nachzieht und uns eine "Apple Watch 11e" präsentiert.

Davon ab soll die Watch SE 3 eine besser Akkulaufzeit, mehr Leistung und ein größeres Display (angelehnt an die Series 9) erhalten. Allerdings könnte Apple sich vom Aluminiumgehäuse verabschieden und stattdessen auf Plastik setzen, was nicht allen Fans gefallen dürfte...

AirTags 2

Wahrscheinlichkeit: Mittel

Nie wieder die Schlüssel und Co. verlieren: dank Apple AirTag. Und die verbesserte Version soll schon vor der Tür stehen. (© 2021 Apple )

Schon mehrfach tauchten die AirTags 2 in der Gerüchteküche auf. Es ist also gut möglich, dass die Tracking-Gadgets ebenfalls zeitnah ein Upgrade erhalten. Fraglich ist, ob das auf der großen September-Keynote passieren wird. Womöglich spart sich Apple das Ganze für das wahrscheinlich ebenso sichere Oktober-Event auf.

Die neuen AirTags sollen eine höhere Reichweite und eine noch präzisere Ortung mitbringen. Zudem sei es nicht mehr möglich, den Lautsprecher aus dem Tracker zu entfernen – dieser Umbau ermöglicht bei der ersten Generation einen Missbrauch des Gadgets. Etwa für Stalking von Personen, ohne dass ein Piepton auf den Tracker aufmerksam machen kann. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht aller erwarteten Neurungen der AirTags 2.

Der Original-Tracker von Apple Apple AirTag Mit dem Apple AirTag trackt ihr Koffer, Schlüssel und andere Objekte kinderleicht und sicher per Smartphone. Der Apple-Tracker ist wassergeschützt und glänzt mit starker Akkulaufzeit. 1 Apple AirTag ab 30,87 € Amazon

Apple TV 4K

Wahrscheinlichkeit: Mittel

Apple TV lohnt sich übrigens auch für Besitzer moderner Fernseher. Die Benutzeroberfläche lässt sich extrem flüssig und flott bedienen. Zudem wären da noch coole Features wie Dolby-Atmos-Support bei div. Streaming-Apps und die TV-Farbkalibrierung via iPhone. (© 2022 Apple )

Insidern zufolge soll noch 2025 ein neuer Apple TV erscheinen. Das wäre das erste große Upgrade seit 2022 für die Set-Top-Box. Davor gab's im Jahr 2019 eine Hardware-Aktualisierung für Apple TV. Der Zyklus spricht also für den Release einer neuen Version. Auch hier sind wir uns aber sehr unsicher, ob Apple das Produkt bereits im September enthüllt. Unser Tipp wäre auch hier ein gesondertes Oktober-Event.

Die neue Generation des Apple TV soll schneller sein und Optimierungen für WLAN und Bluetooth an Bord haben. Darüber hinaus ist noch keine große Neuerung bekannt. Sollte Apple das Gerät in Kürze vorstellen, rechnen wir fest mit einem noch unbekannten coolen neuen Feature. Denn eine reine Leistungsverbesserung rechtfertigt für uns keine neue Generation.

AirPods Pro 3

Wahrscheinlichkeit: Gering

Die AirPods Pro 2 (Bild) bieten einen sehr guten Sound und Features wie eine ausgezeichnete Geräuschunterdrückung. Die AirPods Pro 3 sollen hier noch besser sein. (© 2024 Apple )

Bislang gehört unsere Gerüchteübersicht zu den AirPods Pro 3 zu den von euch am häufigsten geklickten Artikeln im Jahr 2025. Das Interesse an der nächsten Kopfhörer-Generation ist groß. Der bekannte und treffsichere Analyst Ming-Chi Kuo hat die Vorfreude allerdings stark gedämpft: Die neuen In-Ears sollen erst im Jahr 2026 erscheinen. Somit sind die AirPods Pro 3 mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Tisch für das September-Event. Alle Gerüchte zu den AirPods Pro 3 findet ihr hier.

Apples beste In-Ear-Kopfhörer Apple AirPods Pro (2. Gen., USB-C) Apples Top-Kopfhörer begeistern mit starkem Sound, sehr gutem ANC, Wireless Charging, wechselbaren Silikon-Tips und vielem mehr. Sichert euch die fantastischen In-Ears jetzt für euer iPhone oder Android-Handy. Top-Modell mit Active Noise Cancelling (ANC) nur 214,99 € Zu Amazon

Apple Vision Pro 2

Wahrscheinlichkeit: Gering

Die Apple Vision Pro (Bild) soll einen Nachfolger erhalten. Der wird aber womöglich ebenfalls viel zu teuer sein. (© 2023 Apple )

Klar: Rein technisch ist die Apple Vision Pro richtig cool, ganz anders als der furchtbar hohe Preis (hierzulande geht nichts unter 4000 Euro). Letzteres dürfte auch der Grund sein, wieso die Mixed-Reality-Brille kein wirklicher Verkaufserfolg geworden ist. Dennoch soll Apple laut Gerüchten schon sehr bald die Apple Vision Pro 2 veröffentlichen. Wir halten es aber für sehr unwahrscheinlich, dass wir die Brille auf dem September-Event sehen werden. Den Vorgänger präsentierte das Unternehmen im Rahmen der WWDC 2023 im Juni, Anfang 2024 ging die Brille dann in den Verkauf. Demnach halten wir es eher für wahrscheinlich, dass sich Apple mit der Präsentation der Vision Pro 2 bis zur WWDC 2026 Zeit lässt...

Viel soll sich im Vergleich zum Vorgänger nicht ändern: Die neue Brille soll in erster Linie schnellere und bessere Hardware erhalten. Unter anderem den M5 oder M4 als Antrieb. Welcher genau, da sind sich die Experten und Insider noch uneinig...

HomePod 3 & HomePod mini 2

Wahrscheinlichkeit: Gering

Den Apple HomePod mini gibt's auch in bunten Farben. Vermutlich gilt das ebenso für die neue Generation. (© 2021 Apple )

Nach langer Zeit will Apple wohl endlich neue Lautsprecher veröffentlichen. Einen kräftigeren und größeren HomePods 3 und ein Upgrade der kompakten HomePod mini. Das Produkt sehen wir aber eher nicht auf der September-Keynote. Viel wahrscheinlich ist, dass Apple die Speaker auf dem Oktober-Event zeigt (bei dem übrigens auch neue Macs gezeigt werden dürften).

Beide neuen HomePods durch Apples hauseigenen Proxima-Chip zum Repeater werden – also den Empfang eures Heimnetzwerks verbessern. Zudem gehen wir von einem Sound-Upgrade aus (der wohl wichtigste Punkt an einem Lautsprecher).

Die aktuell besten iPhones Platz 1 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Top Exzellentes Display

Hervorragende Kamera

Herausragende Leistung

Sehr lange Akkulaufzeit

Sehr hochwertig Flop Relativ langsames Aufladen

Apple Intelligence verspätet

Kamera-Taste hakelig Platz 2 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Top Extrem schneller Prozessor

Starkes Kamera-Trio

Größeres Display

Exzellent verarbeitet Flop Immer noch langsames Aufladen

Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick

Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar

Hoher Preis Platz 3 Apple iPhone 16 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Top-Bildqualität

Hochwertiges Design

Actiontaste Weniger Vielversprechend Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick Platz 4 Apple iPhone 16 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Top-Leistung

Hochwertiges Design

Action Button Weniger Vielversprechend Nur 60-Hz-Display Platz 5 Apple iPhone 16e Zur Produktseite Preis zu Release: 699 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Apple Intelligence

Starke Akkulaufzeit

Top-Verarbeitung

Top-Performance

Top-Bildqualität Weniger Vielversprechend Aufladen könnte schneller sein

Kein 120-Hz-Display

Nur eine Kameralinse Platz 6 Apple iPhone 15 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend starke Performance

USB-C-Anschluss

hohe Verarbeitungsqualität Weniger Vielversprechend "nur" 60 Hz

keine Telelinse

vergleichsweise hoher Preis

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht