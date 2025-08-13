Countdown läuft: iPhone 16 Pro Max mit Watch Ultra 2 sichern

- 30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
- ZUGABE: Apple Watch Ultra 2
- 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
- Nur 1 € Anzahlung
Jetzt oder nie: Bei o2 bekommt ihr das iPhone 16 Pro Max zusammen mit der mächtigen Apple Watch Ultra 2 im Bundle – nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht.
Stellt euch vor, ihr schaltet euer neues iPhone 16 Pro Max ein, das 6,9-Zoll-Display leuchtet, am Handgelenk vibriert die Apple Watch Ultra 2 – und beides gehört euch. Das iPhone liefert A18-Pro-Power, Triple-Kamera und die neuen KI-Features von Apple Intelligence. Die Watch Ultra 2 begleitet euch im Alltag, beim Sport und auf Reisen.
Gerätewert zusammen: ca. 2.039 €. Im Bundle zahlt ihr bequem 71,99 € monatlich – das sind ungefähr 2,40 € pro Tag statt einer großen Einmalzahlung.
Alle wichtigen Deal-Details
Für 1 € Anzahlung erhaltet ihr das iPhone 16 Pro Max + Apple Watch Ultra 2. Mit dabei sind:
- 30 GB Highspeed-Daten (jedes Jahr +5 GB)
- 5G mit bis zu 300 Mbit/s und Netzpriorität
- Allnet-Flat & SMS-Flat, EU-Roaming
- Kein Anschlusspreis, 4,99 € Versand
- Rufnummermitnahme möglich
- Sofort lieferbar
- 36 Monate Laufzeit (Tarifwechsel nach 24 Monaten möglich)
Jetzt Bundle sichern:
So lange lohnt sich das Angebot noch
Im September dürfte das iPhone 17 Pro Max enthüllt werden. Aber: Das nächste Top-iPhone startet garantiert teurer. Für die kommenden Monate ist das iPhone 16 Pro Max im Bundle mit der Watch Ultra 2 die attraktivere Wahl – vor allem zu diesem Preis. Bedenkt: Das Kontingent kann jederzeit enden.
Letzte Chance – sofort klicken:
*Vertragsabschluss mit Bonitätsprüfung erforderlich; ggf. Anzahlung. Angebot zeitlich begrenzt, solange der Vorrat reicht.
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.