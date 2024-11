Der Apple-Experte Mark Gurman rechnet mit neuen AirTags. Nun teilt der Experte weitere Informationen zur nächsten Generation von Apples beliebten Mini-Trackern.

In seinem Power-On-Newsletter hat der Bloomberg-Journalist neue Details zu den Bereichen geteilt, in denen Apple bei den AirTags 2 Verbesserungen vornehmen will. Bis jetzt war nur die Modellnummer "B589" bekannt. Einige besonders wichtige Funktionen sollen verstärkt werden, um die kleinen Tracker besser gegen Missbrauch abzusichern.

AirTag 2: Apple will Sicherheit und Reichweite verbessern

Der Hersteller kämpft seit dem Release der AirTags mit einem Stalking-Problem. Teilweise werden die unauffälligen Sender für ungewolltes Tracking von Personen missbraucht.

Ein winziger Lautsprecher im Gerät soll unbemerktes Verfolgen durch einen Warnton verhindern. Dieser wird allerdings gerne lahmgelegt oder entfernt. Gurman zufolge will Apple die Hardware der AirTags 2 nun besser vor einer solchen Manipulation schützen.

Neben der verbesserten Hardware-Sicherung sollen die neuen Tags auch eine verbesserte Reichweite und einen neuen Wireless-Chip erhalten. Das Tracking soll also zuverlässiger und sicherer werden.

Neue Generation der AirTags ab 2025

In diesem Jahr wird die nächste Generation der 2021 erstmals vorgestellten Sender nicht auf den Markt kommen. Stattdessen sollen die neuen AirTags circa Mitte 2025 erscheinen. Sie würde sich damit in eine Menge interessanter Produkte einreihen. Unter anderem plant Apple auch völlig neue Geräte für den Smart-Home-Bereich.